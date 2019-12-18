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 Политика Украины
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Все про:вуз (734) ректор (112) Минобразования (1162) высшее образование (88)

 Рада приняла закон, реформирующий систему высшего образования

Верховная Рада приняла в целом и во втором чтении законопроект, реформирующий высшее образование. За законопроект № 2299 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования" на заседании в среду проголосовал 321 народный депутат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Закон вносит точечные изменения сразу в нескольких направлениях. Среди них - требования к руководителям высших учебных заведений, лицензирование, дуальное образование, междисциплинарность и соблюдение академической добропорядочности.

Со всеми руководителями вузов, которые в дальнейшем будут избираться на должности, будут подписаны контракты с указанием целевых показателей эффективности (KPI), сроками их выполнения и механизмами проверки.Цели в программах руководителей вузов станут индикаторами эффективности, а невыполнение программ - основанием для расторжения контракта.

Лицензирование будет происходить в режиме он-лайн через электронные базы - это сделает процесс прозрачным и поможет избежать ряда бюрократических процедур. Отныне лицензированию подлежит образовательная деятельность вузов на определенном уровне высшего образования и образовательная деятельность по специальности для "регулируемых профессий". Это означает отмену лицензирования для почти 100 специальностей. Среди так называемых "регулируемых профессий" - специальности, которые предусматривают особенно ответственную работу, например, юридическая сфера, атомная энергетика, медицина, военная служба и тому подобное. Требования к образовательной деятельности по подготовке специалистов по специальностям усиливаются.

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Некоторые изменения произойдут и в структуре вузов. Обособленные структурные подразделения нельзя будет создавать в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе, а те, которые сейчас работают, должны быть реорганизованы или закрыты до 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает ряд изменений для поступающих и студентов.

Так, он исключает понятие "диплом государственного образца" и вместо этого предлагает вузам выдавать документы о высшем образовании по образцу, утвержденному собственной ученым советом. Однако выдавать дипломы заведение сможет только по образовательным программам, аккредитованными НАЗЯВО, иностранными или независимыми украинскими аккредитационным агентствами.

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За несоблюдение академической добропорядочности студенты будут нести больше ответственности. Выявление плагиата, фабрикации или фальсификации в работах может стать основанием для отмены решения о получении степени высшего образования.

Закон предусматривает применение технологий ВНО для измерения результатов обучения, полученных на первом (бакалаврском) уровне, и их использование для приема на последующие уровни, а также для аттестации соискателей высшего образования.

Кроме того, во время вступительной кампании вузы смогут вводить распространенный в западных странах инструмент отбора - мотивационные письма. Они станут одним из механизмов, по которым наиболее мотивированные абитуриенты смогут получить дополнительные баллы при конкурсном отборе. Для того, чтобы избежать злоупотреблений, максимальный вес дополнительного балла за мотивационное письмо в тех заведениях, которые его введут, будет составлять 1% от конкурсного балла. Также прием мотивационных писем и их оценка будет осуществляться перед началом сессии прохождения ВНО, то есть до того, как поступающие узнают свои баллы на ВНО.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166145
 
 
 Топ комментарии
 
Это правильно!

Таких проФФесоров, как папа Зеленского гнать нахрен из системы высшего образования. Я его интервью послушал и теперь понял, почему Вован без сценария - то генератор случайных фраз. Просто он весь в папаню. Бедные ствденты! Что там на лекции можно понять в том потоке незамутнённого сознания? Окромя он, как и сынулька, тупо потконспекту шпарит.
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1. «Отмєніть матєматіку».
2. «Установіть твєрдиє расценкі на діпломи».
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Короче теперь и образование официально стало платным! конституция ПОБОКУ!! страна не выполняет конституцию которую сама же приняла чего я должен выполнять законы! мне многии законы то же не нравятся и я то же не буду их выполнять!!
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головний закон Конституція Рада приняла закон, реформирующий систему высшего образования - Цензор.НЕТ 9007 Влада невиконуюча конституцію підлягає знищенню...!
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1. «Отмєніть матєматіку».
2. «Установіть твєрдиє расценкі на діпломи».
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Правильный закон. Чтобы в Кацапетовке не продавали в филиале универа Шевченка дипломы его филиала.
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Это правильно!

Таких проФФесоров, как папа Зеленского гнать нахрен из системы высшего образования. Я его интервью послушал и теперь понял, почему Вован без сценария - то генератор случайных фраз. Просто он весь в папаню. Бедные ствденты! Что там на лекции можно понять в том потоке незамутнённого сознания? Окромя он, как и сынулька, тупо потконспекту шпарит.
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Якраз, такі проффєссора будуть акадємікамі.
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Хто тоді дебільних вовачек плодитиме Рада приняла закон, реформирующий систему высшего образования - Цензор.НЕТ 5543 Рада приняла закон, реформирующий систему высшего образования - Цензор.НЕТ 8631
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В кино и папа... и его сынок были на порядок умнее тех которые в реале...
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Не смотрел. Потому сравнить не могу.

Но они ж там со сценарием, а тут без.😉
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Реформа образования и медицины это две единственные реформы которые "проводятся" всеми кабминами на протяжении 28 лет водя козу перед народом. Ключевые реформы это ВСЕГДА РЕФОРМЫ ЭКОНОМИКИ И НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ. Остальное это фрикции бурной деятельности при ничегонеделании.
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економіка та податкова система ідеальна! - запрограмована на самознищення країни та збагачення пари десятків сімей, то ж їх ніхто реформувати не буде.
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главные цели реформ и образования и медицины это уменьшение расходов на них! но власть не может прямо об этом сказать потому что знает какая будет реакция народа!! вот и так сказать кручу верчу обмануть хочу! и самое грустное то что да народу на это начхать!!
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«Так, он исключает понятие "диплом государственного образца" и вместо этого предлагает вузам выдавать документы о высшем образовании по образцу, утвержденному собственной ученым советом. Однако выдавать дипломы заведение сможет только по образовательным программам, аккредитованными НАЗЯВО, иностранными или независимыми украинскими аккредитационным агентствами. Источник: https://censor.net.ua/n3166145»

Точно Гончаруки - Гройсмани проштовхнули !
Ну а НАЗЯВО, це що переклад з НИИЧАВО Стругацьких?
От стєбатєлі гараццкіє...
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Збіговисько недорозвинених ще якусь х_рню прийняло Рада приняла закон, реформирующий систему высшего образования - Цензор.НЕТ 7965 Рада приняла закон, реформирующий систему высшего образования - Цензор.НЕТ 3063
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Я надеюсь диплом теперь можно купить дешевле?
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А для чего нужно высшая школа аграрной супердержаве? Агрономов и из соседних стран можно пригласить...
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А хто будєт браццкой ядєрной дєржавє дєлать ракєти, когда імєющієся там учоние хохли, уйдут на свєт іной?
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Все к чему прикасается зеленое стадо... все превращается в гавно...
Теперь это стадо уже добралось до высшего образования...
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Зеленый министр образования без диплома о высшем образовании... чего еще вы ожидали от зеленого стада...?
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Ну, от зараз він випише собі диплом «нєгосударствєнного образца», і стане учоним.
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От вас веет еще саватским абразованием уважаемый.
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Каким бы от меня не веяло... но я в отличии от зеленого министра образования имею реальный диплом об окончании ВУЗа...
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А зачем? Я не министр... это министр пусть доказывает...
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Тогда расскажи кто ты по диплому и кем работаешь. (Ну это с области фантастики).
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Инженер электромеханик... окончил ДПИ... работаю директором малого предприятия... и являюсь его владельцем...
Тебе полегчало зебилушка?
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Буквы

@Bykvu

· 9 ч

Батько Зеленського про протести під ОП: нехай ця мерзота йде воювати в АТО
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Служба в ССО (АТО) - це не кара, не форма покарання, не сафарі "пострєлять" а-ля Порєчєнков. Служба в ССО (АТО) - це захист Батьківщини, захист рідних і близьких, захист держави. Огидно, що в публічному просторі лунають такі дебільні думки Зе-батька
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"- Ты где сейчас?
- В администрации президента Украины работаю.
- И много там украинцев?
- Да есть один.
- Везде пролезут!"(с)
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і бабачелло увесь в татка, такий само шахрай та підлабузник

Сергій Бабак, депутат від партії "Слуга народу", став плагіатором 2019 року за версією групи науковців "Дисергейт". Вперше Бабака запідозрили у плагіаті восени 2016 року (через його занадто глибоке використання роботи російського студента). Згодом науковці групи "Дисергейт" з'ясували, що Бабак і в докторській дисертації запозичував чужі тексти. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/98703/Golova_komitetu_VR_z_pytan_osvity_ta
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Где-то после 2000-го года высшее образование умерло .
Деньги за оценки - это совсем не то ...
Да и качество преподования и самих преподователей где-то на уровне ЦПШ .
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Це нічого що Расєя переманює до себе українських переможців міжнародних олімпіад школярів?
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Система высшего образования начала реформироваться с Трускавца.Рада ухвалила закон, що реформує систему вищої освіти - Цензор.НЕТ 1649
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