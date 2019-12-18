 Адвокаты подозреваемых в убийстве Шеремета Кузьменко и Антоненко подали апелляции на арест

Об этом адвокаты сообщили на своих страницах в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Апелляция по Юлии Кузьменко подана!" - написал в Facebook ее защитник Владислав Добош.

"Апелляционная жалоба на постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева об аресте Антоненко Андрея зарегистрирована. Апелляционный процесс по пересмотру решения судьи Вовка С.В. начался ..." - добавил на своей странице в Facebook адвокат Антоненко Константин Татарченко.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".