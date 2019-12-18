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 Адвокаты подозреваемых в убийстве Шеремета Кузьменко и Антоненко подали апелляции на арест

Защитники подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета детского кардиохирурга Юлии Кузьменко и музыканта, ветерана ССО Андрея Антоненко требуют отменить решение суда об аресте своих подзащитных.

Об этом адвокаты сообщили на своих страницах в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Апелляция по Юлии Кузьменко подана!" - написал в Facebook ее защитник Владислав Добош.

Адвокаты подозреваемых в убийстве Шеремета Кузьменко и Антоненко подали апелляции на арест 01

"Апелляционная жалоба на постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева об аресте Антоненко Андрея зарегистрирована. Апелляционный процесс по пересмотру решения судьи Вовка С.В. начался ..." - добавил на своей странице в Facebook адвокат Антоненко Константин Татарченко.

Адвокаты подозреваемых в убийстве Шеремета Кузьменко и Антоненко подали апелляции на арест 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь на 8 января

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также на Цензор.НЕТ: Защита супругов Грищенко требует от МВД опровергнуть слова об их причастности к убийству Шеремета. ДОКУМЕНТ

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3166144
 
 
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Это та, что детей спасала.

Киев пишется с большой буквы, кстати.
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Если апелляции удовлетворят, то Авакова придется сажать?
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это та шо подстрекала по киеву градами пальнуть
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это та шо подстрекала по киеву градами пальнуть
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Это та, что детей спасала.

Киев пишется с большой буквы, кстати.
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А что, не собиралась? И детей подруги красть не собиралась?
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Хай її затримають за управління Градами.
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ты уже там
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Если апелляции удовлетворят, то Авакова придется сажать?
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нет! Делать пластическую операцию, получать "новое литсо" и давать ещё 100 дней (или сколько там сейчас модно)
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Пропоную зшити Зелю, Авакова, Богдана, Разумкова, Мендель, Стефанчука та інших "слуг" із зеко-манди в "человеческую многоножку".
>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<

Адвокаты подозреваемых в убийстве Шеремета Кузьменко и Антоненко подали апелляции на арест - Цензор.НЕТ 9357
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Доказів немає. Чому їх тримають ?
Аваківська конторка почала розробляти саме атовця, бо він поряд жив.
Раз патріот- значить винний.
Роками шукали докази, а ось нарешті щось підшили.
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якщо у тебе є докази то, швиденько біжи, Аваков тебе чекає.
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Все это ерунда. Ну посадят эту пятёрку, а заказчика они не трогают.
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