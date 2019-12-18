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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2997) депутат (2801) неприкосновенность (974) САП (1218)

 НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает депутатскую неприкосновенность

Национальное антикоррупционное бюро и специализированная прокуратура обратились к президенту Зеленскому с просьбой ветировать закон 2237, который якобы ликвидирует депутатскую неприкосновенность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении двух ведомств.

В тексте заявления отмечается: "Проголосованный 18 декабря 2019 Верховной Радой Украины законопроект №2237 о якобы снятии депутатской неприкосновенности снизит эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих парламентариев. Отдельные принятые нормы могут привести к возникновению процессуальных проблем еще в начале расследования и позволить этим участникам избежать ответственности.

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Такое положение вещей вызывает глубокое беспокойство у Национального бюро, которому подследственные народные депутаты Украины, и прокуроров САП, осуществляющих процессуальный надзор во всех уголовных производствах НАБУ.

Так, согласно законопроекту №2237, Генеральный прокурор (или исполняющий его обязанности) станет единственным в Украине, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом Украины в Единый реестр досудебных расследований - то есть начать расследование.

Указанная норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности, ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к Генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в ЕРДР. Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи должны передавать информацию Генпрокурору, чтобы тот начал расследование.

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Также указанный законопроект частично исключает сбор доказательств в производстве. Допустим, в пределах одного расследования детективы НАБУ обнаружили другое преступление, к которому вероятно причастен нардеп. До вступления в силу законопроекта №2237, следователем достаточно выделить указанный эпизод и расследовать как отдельное производство. Если же проголосованный проект приобретет статус закона, детективам придется убеждать генпрокурора начать расследование, однако после его начала все собранные в рамках другого дела доказательства признаются недопустимыми.

Это - лишь некоторые из угроз, которые содержит законопроект №2237. Кроме них есть еще немало процессуальных аспектов, которые способны заблокировать работу детективов НАБУ и прокуроров САП в сфере очистки законодательного органа от коррупции. Со своей стороны, Национальное бюро и САП готовы присоединиться к процессу доработки законопроекта и предоставить свои рекомендации".

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Источник: https://censor.net.ua/n3166142
 
   
 Топ комментарии
 
Мне интересно, голосовавшие за ЗЕ, а потом за ЗЕ-команду в раду действительно верили его обещаниям?
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да ты, акромя как в патреты некоторых амеровских президентов на купюрах Зеленого цвета,, хрен чему веришь и сейчас, так и до пенсии дожил с верой этой...... НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает депутатскую неприкосновенность - Цензор.НЕТ 324...
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Ну всё - сейчас порохоботы и авакоботы сюда валом повалят....
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Мне интересно, голосовавшие за ЗЕ, а потом за ЗЕ-команду в раду действительно верили его обещаниям?
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а как же иначе!? верили, верим и будем верить!
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да ты, акромя как в патреты некоторых амеровских президентов на купюрах Зеленого цвета,, хрен чему веришь и сейчас, так и до пенсии дожил с верой этой...... НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает депутатскую неприкосновенность - Цензор.НЕТ 324...
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...знаем мы вас, племя "ободрать лоха до нитки"..загнать вас всех под государев глаз давно пора, и раскулачивать периодически на общих работах лет по 5-6 для профилактики с конфискацией всего непосильно нажитого.... НАБУ і САП закликали Зеленського ветувати закон, який нібито знімає депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 1713
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от ты чучело - иди поцелуй портрет свого государя путина
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асобенна сытник , которого суд! СУД, е-мае вызнал коррупционером! пускай громче "призывает", Где я живу?.............
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у лядей полно проблем03.12.2019 Цена "правильного" решения: юристы рассказали об особых услугах главы райсуда Одессы ЧванкинаОбычный украинский судья. Такие не все, но таких полно. авт.Умиляют взятки от ментов и прокуроров.
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Можно что угодно куздеть. Но После Нового Года они "почти" равные со всеми ворюгами.
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о якобы снятии депутатской неприкосновенности снизит эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих парламентариев Источник: https://censor.net.ua/n3166142

Еще "снизит"??? НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает депутатскую неприкосновенность - Цензор.НЕТ 9388
И так все тюрьмы депутатами переполнены. Стараются сытники с холодницкими, чего уж там!
Следующим должен быть закон о разгоне этих коррупционеров и краснощеких хенералов. Зачем содержать это болото из бюджета? .
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свічка‏ @svecha62

НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает депутатскую неприкосновенность - Цензор.НЕТ 6776

Послушайте очередного «слугу». Это даже примитивней чем шутки 95 квартала... «Слуга» Владимир Тимофийчук, выигравший выборы в "Коломойському районе" рассказал, что такое быть депутатом.Кому интересно послушать весь спич,велкам в телеграмм https://twitter.com/i/status/1207325127492419584
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...закон этот, в двух строчках быть написан должен,... в случае воровства какого, убийства, и любых др. злоупотребленией ***** тый свой- 20 лет на Жовтых Водах, без права на УДО...мама любит скорость-первый пошел.. НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает депутатскую неприкосновенность - Цензор.НЕТ 8078..
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НБУ и САП не имеют прав влиять на ветирование - вмешательство в функции законодателя. А только подавать свои законодательные предложения по существу законопроектов!
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Соя вы сейчас на партию "Слуга народа" наезжаете, а ПЕСыки тоже 100% "ЗА" проголосовали.
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К сожалению нет, мне тут уже один из них сбрасывал пруф на рез-т голосования. Песики и матькивщина в большинстве своём скромно воздержались. Красноречивое такое себе молчание.
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Воздержались, но это не начит, что они против.
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Зебил, с чего бьі єто порошенко должен бороться за вьіполнение зеленским его предвьіборньіх обещаний? Вот иди под раду или офис президента и требуй зарплатьі в 4 тьіс. баксов, отменьі неприкосновенности и прочих вкусностей.
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Если законодатель творит карупционые законы,то обязан бороться с этим и саб и набу.
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"НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает депутатскую неприкосновенность" - один "Голос" не проголосовал за этот закон, все остальные телята, либо соучастники криминальной схемы.
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