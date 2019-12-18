 368 "запятнанных" регистраторов лишены права доступа к реестрам недвижимости, - Гончарук

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня мы уже обновили состав Антирейдерской комиссии, сократили срок допуска к рассмотрению жалобы по существу до 5 дней, ввели подачу жалоб в электронном виде", - сообщил Гончарук о результатах проделанной работы.

Но самое главное, по словам премьера, - это отсутствие системного рейдерства: "За три месяца из 1404 жалоб рассмотрено и принято решение по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам".

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Гончарук также отметил сегодняшний запуск Офиса противодействия рейдерству.

"Это так называемый маленький административный суд. Каждый человек, чьи права собственности нарушены, может сюда обратиться", - сообщил он.

Как отметил премьер, Офис противодействия рейдерству должен работать на результат в виде быстрого восстановления прав законных владельцев, уменьшения коррупционных рисков, обеспечения прозрачности работы Комиссии.

"Мы будем продолжать наступление на рейдерство широким фронтом: на уровне Офиса и Комиссии, будем блокировать "черных регистраторов", устранять слабые места в реестрах и законодательстве, переводить данные в электронную форму и усиливать надежность авторизации при осуществлении транзакций", - подытожил Гончарук.