EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины
  896  12
Все про:рейдерство (847) Гончарук_Алексей (388)

 368 "запятнанных" регистраторов лишены права доступа к реестрам недвижимости, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о результатах антирейдерских действий правительства за три месяца работы.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня мы уже обновили состав Антирейдерской комиссии, сократили срок допуска к рассмотрению жалобы по существу до 5 дней, ввели подачу жалоб в электронном виде", - сообщил Гончарук о результатах проделанной работы.

Но самое главное, по словам премьера, - это отсутствие системного рейдерства: "За три месяца из 1404 жалоб рассмотрено и принято решение по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам".

Читайте также: Системного рейдерства в Украине уже нет, - Малюська

Гончарук также отметил сегодняшний запуск Офиса противодействия рейдерству.

"Это так называемый маленький административный суд. Каждый человек, чьи права собственности нарушены, может сюда обратиться", - сообщил он.

Как отметил премьер, Офис противодействия рейдерству должен работать на результат в виде быстрого восстановления прав законных владельцев, уменьшения коррупционных рисков, обеспечения прозрачности работы Комиссии.

"Мы будем продолжать наступление на рейдерство широким фронтом: на уровне Офиса и Комиссии, будем блокировать "черных регистраторов", устранять слабые места в реестрах и законодательстве, переводить данные в электронную форму и усиливать надежность авторизации при осуществлении транзакций", - подытожил Гончарук.

368 запятнанных регистраторов лишены права доступа к реестрам недвижимости, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166140
 
   
 Топ комментарии
 
А слуга народа, регистратор Паша Халимон, стал нардепом и избежал сией участи
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зрада завжды! Пры Кравчуку була зрада. Пры Кучми зраджувалы трошки бильше, Пры Ющи зраджувала полвына, пры Януковычу 90 %, Пры Порошенку 95%.
 показать весь комментарий
 
А слуга народа, регистратор Паша Халимон, стал нардепом и избежал сией участи
 показать весь комментарий
 
 
Одним словом, эти "запятнанные" продолжают оставаться регистраторами?
Бескомпромиссная борьба, ничего не скажешь...)
 показать весь комментарий
 
 
Чем их запятнали?
И где уверенность,что те кто придет на их место,тоже не будет запятнан,какой то жидкостью?
Смотри вопрос номер раз:Так чем их запятнали?
 показать весь комментарий
 
 
А изменить закон о порядке регистрации слабо?
Что бы никакой регистратор не смог,будучи чем то запятнаным,подмогнуть крейсерам переписать на них Вашу собственность.
А не обращаться в коммисии суды,и героически решать хрен одкуда вылезшие задачи!
Может стоит как то ограничить доступ к реестру всех желающих?
Или как то упорядочить доступ к этому реестру.
 показать весь комментарий
 
 
А вот с "Эпоха рейдерства закончилась" Леха реально насмешил!
 показать весь комментарий
 
Если с 368 накажут хоть 8, то это хорошо. Зе! Проконтролируй базар.
 показать весь комментарий
 
уявіть собі масштаби...не 3, не 5, а 368.
Автора?
 показать весь комментарий
 
а почему эти "запятнаные" не отстранены от этой деятельности ваще
и не пошли под следствие за махинации?
 показать весь комментарий
 
 
"368 "запятнанных" регистраторов лишены права доступа к реестрам недвижимости, - Гончарук" - тогда почему организатор этой криминальной схемы, министр Петренко на свободе?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх