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Все про:вооружение (3280) Генштаб ВС (1022) ВСУ (423)

 Приоритеты ВСУ в вооружении на 2020 год - укрепление ракетных войск, модернизация самолетов, закупка новых образцов бронетехники, - Генштаб

Речь идет о закупке образцов вооружения и военной техники не только иностранного производства, но и у отечественного производителя.

Об этом первый заместитель начальника Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук рассказал в интервью "АрмияInform", сообщает Цензор.НЕТ.

Приоритетными для Вооруженных сил Украины в следующем году он назвал укрепление ракетных войск, модернизацию самолетов, закупку станций контрбатарейной борьбы и новых образцов бронетехники.

Отвечая на вопрос о приоритетах ВСУ в разработке, модернизации и закупке вооружения и военной техники на 2020 год, Корнийчук сказал: "Среди главных приоритетов - укрепление ракетных войск (закупка модернизированных и новых ракетных комплексов), модернизация самолетов, закупка станций контрбатарейной борьбы, артсистем новых образцов вооружения и бронетехники, отдельных видов боеприпасов и т.д.".

Читайте на Цензор.НЕТ: Ракеты "Вильха-М" прошли успешные испытания, - секретарь СНБО Данилов

По его словам, в частности, речь идет о закупке образцов вооружения и военной техники не только иностранного производства, но и у отечественного производителя.

"Если же предприятия нашей "оборонки" не могут предложить армии необходимое вооружение и военную технику с определенными характеристиками, тогда придется идти на иностранные рынки ВВТ", - добавил Корнийчук.

Также на Цензор.НЕТ: Летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты, - Минобороны рассказало, что Украина планирует получить в рамках помощи от США

Источник: https://censor.net.ua/n3166133
 
   
 Топ комментарии
 
.... новых образцов бронетехники для кортежа президентской охраны ! Та да .
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Немного нужно ядерного вооружения создать! Ракеты малой и средней дальности с ядерным зарядом!
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Закупать и побольше."Пэтриоты",стингеры,гарпуны,Ф-16(можно Сааб-грипен).Джавелины не забудьте,хорошая вещь.
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Приоритеты ВСУ в вооружении на 2020 год - укрепление ракетных войск, модернизация самолетов, закупка новых образцов бронетехники,

За счет Барыги , бени и остальных?
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.... новых образцов бронетехники для кортежа президентской охраны ! Та да .
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Система: «Бронелісапєд і Бронепіаніно».
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Немного нужно ядерного вооружения создать! Ракеты малой и средней дальности с ядерным зарядом!
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Не с ядерным, а термобарическим и вакуумным.
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Если бы нам,ну чисто теоретически после пьянки с хренпгокугогом,вдруг только чисто теоретически попытаться создать Я.О.
То чисто практически,нас не немцы,нас поляки с румынами разбомбят!
Так что не надо бредовых снов,о заснеженном Санкт Петербурге!
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Так и совок так вел все войны - завоевать мир, а потом "жить" с голой жёппой(всему миру)
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Закупать и побольше."Пэтриоты",стингеры,гарпуны,Ф-16(можно Сааб-грипен).Джавелины не забудьте,хорошая вещь.
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я надеюсь ты так "остренько" потроллил, ибо в противном случае тебе лет 10.
Польша "пэтриоты" чет 5 дивизионов закупает - пожалуйста 14млрд. дай.те
а какой бюджет ВСУ на закупку ВВТ? 500млн.? 1млрд.? сколько, "знаток"
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Борис Козлов 6516a265. И не собирался тролить,не имею на это желания.Твоя предъява по поводу "Пэтриотов" не принимается.Дорого?Согласен.Начните не с пяти,а с 2-ух дивизионов,как Турки с С-400.Было бы желание.А договорится всегда можно.Тем более есть такое понятие,как рассрочка или лизинг.Можно не новое,а б/у.И так далее.Главное начать,как с джавелинами,и задачи себе ставить.А плакаться в носовичок,каждый может.

Кроме "Пэтриотов" возражений больше нет?
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а че тут возражать то?
там просто не дадут одобрения на продажу такого оружия за любые деньги, вот и все.
неужели они не видат? - клянчат бабло, торгуя с Рашкой, о которой крича(ли) что она напала, но половина населения так не считает.
какие нафиг гарпуны и ф-16?
можид еще "огайо" и "минитменов" прикупим, не?

а Пэтриоты в разе чего спокойно выведет из строя беспилотник, стоящий в 100000 раз дешевле, или спецназ, или подкуп, или теми же ракетами,или тупо Рашка просто отожмет их, пока солдики будут "звонить в Киев" Приоритеты ВСУ в вооружении на 2020 год - укрепление ракетных войск, модернизация самолетов, закупка новых образцов бронетехники, - Генштаб - Цензор.НЕТ 2075
еще визжат: жаль шо нету ЯО...... ну да - Овощ или Зеля с ЯО, это полное яо.
не говоря уже о том что пару зарядов "потеряется" и где-то рванут, а Путин через 5 минут сделает вот так: Приоритеты ВСУ в вооружении на 2020 год - укрепление ракетных войск, модернизация самолетов, закупка новых образцов бронетехники, - Генштаб - Цензор.НЕТ 2383 Приоритеты ВСУ в вооружении на 2020 год - укрепление ракетных войск, модернизация самолетов, закупка новых образцов бронетехники, - Генштаб - Цензор.НЕТ 6573
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*в Канаде или Европе рванут то, или даже на Трампщине
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Як з виконанням бюджету цього року??? - Будівництво житла, закупівля техніки, зброї, однострою, броників???
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А зачєм странє бодро шагающєй в мір, всьо ето?
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Квитников и друггих ВТ боеприпасов нужно производить немеряно, остальное подождет.
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С ракетами справляется ПВО, а против артиллерийских ВТ боеприпасов оно бессильно.
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ахаха, а чет у парашников в Сирии новейшее их ПВО сбило может две ракеты, а может и нет.
а какое "новое" у нас ПВО? ты хоть подумал что написал то?
можид еще из "града" ракеты ПВО "справляется"?

выше высрали - закупать "пэтриот", ф-16 и т.д. - хотя на это нужно с 100млрд. главное - высрать с умным видом, излучая уверенность что обосрался кто-то рядом, а не писака
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Только у Богдана катера и бронеки не берите. ФУФЛО.
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дроны нужны мелкие, но много, хотя можно и разных других, но побольше, за дронами (по сути - роботами) будущее выигрышных войн..., хотя я бы еще и про кибервойну не забывала...и тоже в этом направлении что-нибудь развивала....
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Только ЯО может спасти Украину,все остальное просто игрушки,что за бараны занимаются обороной.
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Если бы эта новость была за 1993 год,было бы очень хорошо!
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