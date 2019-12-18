 Приоритеты ВСУ в вооружении на 2020 год - укрепление ракетных войск, модернизация самолетов, закупка новых образцов бронетехники, - Генштаб

Об этом первый заместитель начальника Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук рассказал в интервью "АрмияInform", сообщает Цензор.НЕТ.
Приоритетными для Вооруженных сил Украины в следующем году он назвал укрепление ракетных войск, модернизацию самолетов, закупку станций контрбатарейной борьбы и новых образцов бронетехники.
Отвечая на вопрос о приоритетах ВСУ в разработке, модернизации и закупке вооружения и военной техники на 2020 год, Корнийчук сказал: "Среди главных приоритетов - укрепление ракетных войск (закупка модернизированных и новых ракетных комплексов), модернизация самолетов, закупка станций контрбатарейной борьбы, артсистем новых образцов вооружения и бронетехники, отдельных видов боеприпасов и т.д.".
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По его словам, в частности, речь идет о закупке образцов вооружения и военной техники не только иностранного производства, но и у отечественного производителя.
"Если же предприятия нашей "оборонки" не могут предложить армии необходимое вооружение и военную технику с определенными характеристиками, тогда придется идти на иностранные рынки ВВТ", - добавил Корнийчук.
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За счет Барыги , бени и остальных?
То чисто практически,нас не немцы,нас поляки с румынами разбомбят!
Так что не надо бредовых снов,о заснеженном Санкт Петербурге!
Польша "пэтриоты" чет 5 дивизионов закупает - пожалуйста 14млрд. дай.те
а какой бюджет ВСУ на закупку ВВТ? 500млн.? 1млрд.? сколько, "знаток"
Кроме "Пэтриотов" возражений больше нет?
там просто не дадут одобрения на продажу такого оружия за любые деньги, вот и все.
неужели они не видат? - клянчат бабло, торгуя с Рашкой, о которой крича(ли) что она напала, но половина населения так не считает.
какие нафиг гарпуны и ф-16?
можид еще "огайо" и "минитменов" прикупим, не?
а Пэтриоты в разе чего спокойно выведет из строя беспилотник, стоящий в 100000 раз дешевле, или спецназ, или подкуп, или теми же ракетами,или тупо Рашка просто отожмет их, пока солдики будут "звонить в Киев"
еще визжат: жаль шо нету ЯО...... ну да - Овощ или Зеля с ЯО, это полное яо.
не говоря уже о том что пару зарядов "потеряется" и где-то рванут, а Путин через 5 минут сделает вот так:
а какое "новое" у нас ПВО? ты хоть подумал что написал то?
можид еще из "града" ракеты ПВО "справляется"?
выше высрали - закупать "пэтриот", ф-16 и т.д. - хотя на это нужно с 100млрд. главное - высрать с умным видом, излучая уверенность что обосрался кто-то рядом, а не писака