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Все про:законопроект (2283) залог (381) Зеленский (4047)

 Зеленский внес законопроект о новых правилах определения залога для лиц, совершивших тяжкие преступления

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о новых правилах определения размера залога для совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

Соответствующая карточка законопроекта под номером 2620 "Проект Закона о внесении изменения в статью 183 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины относительно особенностей определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления" появилась на сайте парламента.

"Законопроектом предлагается дополнить часть четвертую статьи 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины пунктом 4, предусмотрев, что судья, суд вправе не определять размер залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по уголовным производствах по тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления" – указывается в пояснительной записке законопроекта.

В текущей редакции УПК арестованы без права внесения залога могут быть только лица, совершившие преступления с применением насилия или угрозой его применения, преступления, повлекшие гибель человека, а также лица, касательно которых в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, но была нарушена ими.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166132
 
   
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А кто тогда его определять будет?
Рынок в результате баланса спроса и предложения?😀
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А кто тогда его определять будет?
Рынок в результате баланса спроса и предложения?😀
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Дивлюс зараз аграрний комітет .як зебобіки ************ т.зв. *земельний закон * !" Зеленский внес законопроект о новых правилах определения залога для лиц, совершивших тяжкие преступления - Цензор.НЕТ 6644
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а вы знаете значение слова " мародер"? Если нет то гугл вам в помощь, и не будьте поъожи на статью в газете Красный камвольщик 1937 года!!!
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А ти все ніяк не намилуєшся на свого обранця.
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Статтю під себе пише.Мріє,що його українці не повішають на гиляку.
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$41млн в офшорах это особо тяжкое коррупционное преступления или ещё нет?
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Чтобы было понятно- это сразу после выхода на свободу Марченко. Доиграется Моника... Зеленский внес законопроект о новых правилах определения залога для лиц, совершивших тяжкие преступления - Цензор.НЕТ 3177
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караул, под Петю закон меняют......завтра все на майдан, не дадим кармильцца в тюрьму упрятать Зеленский внес законопроект о новых правилах определения залога для лиц, совершивших тяжкие преступления - Цензор.НЕТ 791
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Такие как " первая леди странны с генплокулолом " и " лучший банкир Вселенной " должны сидеть в одной камере с свиньей офшорной .
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залоги надо применять в ограниченных случаях. Нельзя применять залог подозреваемым в убийстве, нанесении тяжких телесных, тероризме, противогосударственной деятельности. Применять залог можна например по случаю применяемому к отцу Зеленского, который назвалне согласных с решениями сына -президента - биомассой. Биомассой нацисты( а не фашисты поймите разницу) называли евреев, жидов (Juden - ощущаете схожесть). И жена етого 71 летнего криворожского поца - еврейка( тобто жидівка как говорили в Украине) Таким образом он оскорбил еврейский народ и конкретно маму Римму . Господин Президент угомоните старого маразматика.
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