 Террористы из НВФ "ЛНР" объявили, что им принадлежит вся Луганская область

Об этом сообщают подконтрольные пособникам оккупантов СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".
В частности, отмечается, что так называемый "Народный Совет" принял "законопроект", устанавливающий пределы "ЛНР" по территории всей Луганской области по состоянию на начало конфликта на Донбассе в 2014 году.
Документ был внесен на рассмотрение главарем НВФ "ЛНР" Леонидом Пасечником.
"Документ вступит в силу в установленные законодательством сроки после подписания главой "ЛНР" Леонидом Пасичником", - сообщают подконтрольные террористам СМИ.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в конце ноября подобным образом террористы НВФ "ДНР" провозгласили "своей территорией" всю Донецкую область.
ЗЕ ,когда потроха закроешь ???
Всі адекватні люди знали, що на полишені ЗСУ землі прийдуть рашизди.
І тілько буба зелена віри не йняла.
Плотность населения-2 чел. на кв. километр.
От шо за нещастя вы, зебилы, наголосовали?
При зе им скоро будет принадлежать весь Киев и места в верх. раде...
то ли там утречко раннее
то ли там времечко позднее
сдвинуло разум сокэ
стекломойное
ВІД НАС-УКРАЇНЦІВ...
Какие-то придурки по пяни что-то ляпнули, а соево-мокшанская падаль давай вовсю царапать, что Зе' - хреновый президент!
Какая между этим связь, ХЗ?
Но ЦН почему-то одобряет это