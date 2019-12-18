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Все про:Луганщина (4241) терроризм (18156)

 Террористы из НВФ "ЛНР" объявили, что им принадлежит вся Луганская область

Так называемый "Народный Совет" незаконного вооруженного формирования "Луганская народная республика" решил расширить границу "ЛНР" на территорию всей Луганской области.

Об этом сообщают подконтрольные пособникам оккупантов СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

В частности, отмечается, что так называемый "Народный Совет" принял "законопроект", устанавливающий пределы "ЛНР" по территории всей Луганской области по состоянию на начало конфликта на Донбассе в 2014 году.

Документ был внесен на рассмотрение главарем НВФ "ЛНР" Леонидом Пасечником.

"Документ вступит в силу в установленные законодательством сроки после подписания главой "ЛНР" Леонидом Пасичником", - сообщают подконтрольные террористам СМИ.

Читайте также: Члены НВФ "ЛНР" перешли мост в Станице Луганской и дежурят под видом СЦКК на подконтрольном Украине берегу, - СМИ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в конце ноября подобным образом террористы НВФ "ДНР" провозгласили "своей территорией" всю Донецкую область.

Источник: https://censor.net.ua/n3166130
 
 
 Топ комментарии
 
Зеля срочно должен отвести войска. Конец войны близко.
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Доречі, він долетів з Баку, чи присів десь в районі Ростова?
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Ему пох. Главное-не стрелять, любой ценой.
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на ветке одни порохастые гандурасы...
ЗЕ ,когда потроха закроешь ??? Террористы из НВФ "ЛНР" объявили, что им принадлежит вся Луганская область - Цензор.НЕТ 3039
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сегодня порохойобы хуже ватников
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Так и хочется ответить тебе словами из стихотворения:"Товарищ верь,взойдет она - звезда пленительного счастья".
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Да вы там на ферме уже оперделитесь как ЗЕ называть, а то нихрена не понятно. То он зеля, то сопля, то буба то ... Кто там у вас так паршиво методички то пишет?
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Зеля срочно должен отвести войска. Конец войны близко.
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то, что под крайней плотью, точно им принадлежит.
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Прямо здивував..
Всі адекватні люди знали, що на полишені ЗСУ землі прийдуть рашизди.
І тілько буба зелена віри не йняла.
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Сибирь - держава бичевая,там есть где жить и есть где помереть!
Плотность населения-2 чел. на кв. километр.
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То не бубочці напхали , то Україні напхали за згоди зєбілів . При цьому зєлєбєні її за руки тримають .
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А что по этому поводу скажет гарант конституции или опять в рот воды наберут и пока соц сети не подымуть бучу и этот вопрос повиснет в воздухе Террористы из НВФ "ЛНР" объявили, что им принадлежит вся Луганская область - Цензор.НЕТ 9072
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дождались пока зюзя построит мост и на тебе.
От шо за нещастя вы, зебилы, наголосовали?
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Ты путаник, свин. Тебе загнали семь буйцов.
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Чого ж навіть до кордону області не дійшли?
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Потом скажут - Нелох, Харьковскую область давай, а не то еще больше стрелять начнем. Вот что значит идти на уступки террористам, убийцам и людоедам!
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В МИД РФ уже выразили обеспокойство, тем Что Киев подвергает это сомнению?
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Мій сусід-алкаш об'явив що тепер горілчаний магазин весь належить йому !
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не поня. а что случилось что набутылочные кроты так расчирикалась? или они ждут чтобы их всу под землю окончательно загнали?
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"Террористы из НВФ "ЛНР" объявили, что им принадлежит вся Луганская область"__________Μολὼν λαβέ - приди, возьми Террористы из НВФ "ЛНР" объявили, что им принадлежит вся Луганская область - Цензор.НЕТ 4343 Террористы из НВФ "ЛНР" объявили, что им принадлежит вся Луганская область - Цензор.НЕТ 4343 Террористы из НВФ "ЛНР" объявили, что им принадлежит вся Луганская область - Цензор.НЕТ 4343
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***** мабуть дало команду на посилення бойових дій. Інакше б ці лугандонські мавпи і слова не посунули б.
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А чего так мелочиться, давайте сразу до Польши.
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Так розумію, що свою частину області вони вже размародерили.
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Это ж царь, с...а, виноват, что большевикам через 50 лет после его убийства на рассее жрать нечего было. Террористы из НВФ "ЛНР" объявили, что им принадлежит вся Луганская область - Цензор.НЕТ 2492 А на лугандонии как-раз "большевички" и управляются.
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Більшовикам вже через три роки після вбивства не було що їсти.
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Анальная пробка вам пренадлежит, а не Донбасс! Вытаскивайте ее чаще и рьянее облизывайте, товариСЧи лугандоны!
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Президент Зеленский об этом с ****** договорился? "Плодотворная" ж у них встреча была...
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это они явно поторопились!

При зе им скоро будет принадлежать весь Киев и места в верх. раде...
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Сивохо, вноси новых кандидатов на упрощенное получение пенсий.
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Фигня! Главное продолжение любимого сериала "Скоты"!
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Осталось только зелохочму "документ" подписать вместе с Пасечником . Эта зеленая гнида может .
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Я так прживаю бльд , а раптом Льоня не підпише ??
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"Хунта" Украинской Луганской области в ответ должна объявить , что им принадлежит Белгородская , Кубань , ну и немного Кемска волость ))
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нельзя. кемска волост это исконно шведские земли. Ну или финские.
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Так передадим же исконным владельцам . Нам чужого не надо )
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Мы тут с пацанами собрали "Верховный Совет нашего "Пятака"", обсудили решения того луганского шобла, и постановили: "Решения луганского Шобла отправить обратно на доработку т.е. в никуда".
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Предсмертная агония на лицо - факт.
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Не всю же Украину Соросу за ОВГЗ продавать, хоть Луганск и Донецк сохранятся!
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Что за придурок кудахчет? Иди утопись в своих костромских болотах,мразь в кокошнике.
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А вот интересно другое - почему Генпрокуратура Украины оставляет эти "законы" и всевозможные "акты" без возбуждения уголовных дел, хоть бы и по этому Пасечнику по ч.1 ст.111 УК Украины?!
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Мы про взрывы,про пожары,сочиняли ноту ТАСС...
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Прям таки вся? И Марс с Венерой в придачу!
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нетерпеливые какие ..., еще в трех местах отойдем, а потом еще и еще ... и все будет!
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***
то ли там утречко раннее
то ли там времечко позднее
сдвинуло разум сокэ
стекломойное
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Когда военным надоест такое отношение к ним и они перестанут лезть под пули, то Россия начнет наступление.
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Предложить им в качестве первого шага платить пенсии . Их пропустит, уверен.
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Ото ж наїздив у Хранцію "великий" Гезбі....а як же воно рвалося в очі подивитися....поговорити ...побути рядом у величі ...помірятися довжиною тіла та іншими його частинами з Великим Х.....Мабуть скоро РФ розширить свої кордони на всю територію України, а 73 % буде продовжувати ржати з 95 кварталу... вони ж такі кумедні!! Що, не смішно??
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Болт им на весь фэйс!
ВІД НАС-УКРАЇНЦІВ...
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Эххх, красотища)
Какие-то придурки по пяни что-то ляпнули, а соево-мокшанская падаль давай вовсю царапать, что Зе' - хреновый президент!
Какая между этим связь, ХЗ?
Но ЦН почему-то одобряет это Терористи з НЗФ "ЛНР" оголосили, що їм належить вся Луганська область - Цензор.НЕТ 1413
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...а также марц, Сонце и окресности Бетельгейзе! )))
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Да че там... Остров Манхеттен тоже эта... принадлежит.
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Очень странно,что при таком огромном военном бюджете у нас не находится средств для физического уничтожения главарей ОРДЛО.Такое ощущение,что новая власть тоже не хочет побеждать бандитов,наверное война в самом деле очень выгодное занятие
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