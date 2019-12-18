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 Кабмин объявил новый конкурс на должность главы Госархстройинспекции

Кабинет министров Украины объявил конкурсный отбор на должность главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк. 

"В рамках анонсированной реформы ГАСИ правительство оглашает конкурс на должность главы этой инспекции (ведь до сих пор кандидатур, которые оправдали бы все ожидания, так и не нашлось)", – написала она в Фейсбуке. 

Как уточнила депутат в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании в среду.

Ранее Шуляк предполагала, что назначение нового главы ГАСИ по результатам конкурса ожидается в ноябре.

Обязанности главы ГАСИ с октября-2019 исполняет Александр Строкач.

Как сообщалось, в сентябре решением Кабмина с должности главы ГАСИ был уволен Сергей Кузьмин, а также его первый заместитель Валерий Филончук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166128
 
 
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