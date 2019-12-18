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Все про:конопля (101) легализация наркотиков (24) Николаевская область (914) УХС (4) марихуана (101)

 Украинский суд впервые оправдал мужчину, выращивавшего коноплю для лечения болевого синдрома

Инвалид первой группы Виталий Румянцев вырастил на участке в Николаевской области 8 кустов конопли. Полицейские подбросили ему дикорастущую коноплю, и 8 кустов превратились в 300.

Судебный процесс над Румянцевым длился 2 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Украинского хельсинского союза по правам человека.

"Борьба за восстановление справедливости в "деле Румянцева" впоследствии превратилась в войну на истощение обвиняемого. Он живет в отдаленном селе, в 60 километрах от суда, ему трудно говорить и передвигаться без посторонней помощи", - сказано в сообщении.

Прокуратура добивалась того, чтобы Румянцева посадили на 7 лет. Но в дело вмешались правозащитники: они стали ездить на суды и сделали процесс публичным.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сейчас речь не идет о легализации каннабиса, - Зеленский

"Позже Румянцева обвинили в том, что он выращивал 18 кустов - за это предусмотрена уголовная ответственность, но обвиняемый может отделаться штрафом. Румянцев отрицал вину и своим делом пытался привлечь внимание к законопроекту о легализации медицинского каннабиса", - добавили в Украинском хельсинском союзе.

17 декабря 2019 Вознесенский суд полностью оправдал Виталия Румянцева. Суд признал недопустимыми доказательства, а факт выращивания именно 18 кустов недоказанным. Также суд согласился с доводом правозащитников о нарушенном праве на защиту.

Также на Цензор.НЕТ: "Конопляный марш свободы" состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3166122
 
   
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Да сделайте уже легалайз, от запрещений только мусорам выгода...
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В Чехии разрешено выращивать коноплю, но не более 5 кустов...
При этом продавать урожай запрещено...

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Угу, только таких инвалидов и могут сажать. Нет, что бы посадить Пороха, Свинарчуков и т.д., так пресуют самых слабых.
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Да сделайте уже легалайз, от запрещений только мусорам выгода...
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Так пойдут протесты шо рептилоиды унд жыдомассоны хотят наркотиками извести людей и забрать себе их гаражи дома и дачи.
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"только мусорам выгода" - Вы ответили сами себе.
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Я не знаю как в Украине сейчас, но в Канаде если раньше курили траву только в некоторых местах, то сейчас тинэйджеры травку курят больше сигарет, часто прямо на школьной территории, а в школах что по круче прямо в здании школы. Вы к этому готовы?

Что касается данного случая. Сделайте марихуану доступной по рецепту, можно даже бесплатно, но выращиваться самому не вариант. Как инвалид может охранять свой урожай? И потом, подкинули враги 300 кустов - скорее просто инвалида попросили нужные люди вырастить на его участке
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Как будто из Африки новость - подбросили мусора прицеп травы..... И главное если такому упырю например - завалить его ребенка, то он искренне заплачет: хоспати, за штоооо???777

мдааа.... совок по сути не особо и сгнил - Ленин прикрылся Шевченком, партию красножопых - еле разогнали, прикрылась ОПЖО-пами, или как там эта свора рабиновичей-боек кличется, а вот дорог таки вроде немного построили(звонит Гройсману)?
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300 кущів, підкинули? писакі довбані.
Це ганьба а не вирок.
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Згідно новини обвинувачувався у вирощуванні 18 кущів, але пишуть, що підкинули 300))
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это сначала мусора подкинули 300.. но когда их тупость стала всем очевидна - изменили на 18 - чтобы всё таки посадить и не сесть самим..
а реально - 8 кустов.. и - для себя
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а ви по його тупості не бачите? прокурив мізки...
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Уявляєте собі, що таке підкинути 300 кущів, чи вони йому всю картоплю висмикали?
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Дурню, жоден мусор 300 кущів не підкине. Якби він стільки мав (ти хоч уявляєш скільки це реально?) він би їх розібрав і продав, а не на бомжару якусь цілий статок викинути...
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Хто пише ці дебільні заголовки? У нас величезна кількість справ за наркоманськими статтями закінчуються оправдальним вироками саме через визнання недопустими доказів.
Це не вперше і не в соте і навіть не в тисячний раз.
Суд засумнівався що він взагалі вирощував, а не виправдав тому що той вирощував із лікарською метою...
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А что будет с поганцами-ментами?Панять и пгастить?Или вышвырнуть всё-таки с волчьими билетами?
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Це може бути ноу-хау від ментів. Береш довідку в лікаря і будуєш теплицю для коноплі.😀
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у моники тоже заботливый папа, он ему тоже выращивает и сам покуривает, последнее интервью прост улёт- все кто непонимает вовика - тупая биомасса
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недорехформированые кули с них взять ...но я таким головы поотбивал..
можно адрес райотдела в студию
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Колись мак і коноплю вирощували в кожному городі, коли наркоманів було більше, тоді чи зараз?
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Ця перемога ветерана, завдяки Яніні Соколовій, яка підняла цю тему, на передачі Шустера.
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А звідки поліція взяла 300 кущів коноплі? Украинский суд впервые оправдал мужчину, выращивавшего коноплю для лечения болевого синдрома - Цензор.НЕТ 4758
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Может легалайз и не своевременен, особенно учитывая как повылазят вонючие популисты от бабы юли до рабиновича, но смягчить статьи в разы стоит, нечего заваливать суды говноделами и плодить ментовское крышевание.
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Да уж на Николаевщине знатные плантари и опытные эээ... фермеры
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А что там реформирование которые подкидывал? Продолжают нести пользу государству?
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в этом деле смогли и в сотнях других смогут - подбросить доказательства, сфальсифицировать дело, нарушать права..., эти "таланты" у наших "стражей порядка" при любой власти всегда востребованы...
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Раньше в каждом украинском селе, хуторе были целые поля конопли и мака. Тогда никто не заморачивался таким понятием как наркомания, об этом и слыхом не слыхивали, а коноплю использовали для изготовления предметов быта. И вот пришла цивилизация с ее благами...
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Коллега купила пакетик цветочного мака в магазине и отослала маме в село.Как проросло, мусора возбудили уголовное дело...едва на них управу нашли.
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