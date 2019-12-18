 Украинский суд впервые оправдал мужчину, выращивавшего коноплю для лечения болевого синдрома

Судебный процесс над Румянцевым длился 2 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Украинского хельсинского союза по правам человека.
"Борьба за восстановление справедливости в "деле Румянцева" впоследствии превратилась в войну на истощение обвиняемого. Он живет в отдаленном селе, в 60 километрах от суда, ему трудно говорить и передвигаться без посторонней помощи", - сказано в сообщении.
Прокуратура добивалась того, чтобы Румянцева посадили на 7 лет. Но в дело вмешались правозащитники: они стали ездить на суды и сделали процесс публичным.
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"Позже Румянцева обвинили в том, что он выращивал 18 кустов - за это предусмотрена уголовная ответственность, но обвиняемый может отделаться штрафом. Румянцев отрицал вину и своим делом пытался привлечь внимание к законопроекту о легализации медицинского каннабиса", - добавили в Украинском хельсинском союзе.
17 декабря 2019 Вознесенский суд полностью оправдал Виталия Румянцева. Суд признал недопустимыми доказательства, а факт выращивания именно 18 кустов недоказанным. Также суд согласился с доводом правозащитников о нарушенном праве на защиту.
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При этом продавать урожай запрещено...
Что касается данного случая. Сделайте марихуану доступной по рецепту, можно даже бесплатно, но выращиваться самому не вариант. Как инвалид может охранять свой урожай? И потом, подкинули враги 300 кустов - скорее просто инвалида попросили нужные люди вырастить на его участке
мдааа.... совок по сути не особо и сгнил - Ленин прикрылся Шевченком, партию красножопых - еле разогнали, прикрылась ОПЖО-пами, или как там эта свора рабиновичей-боек кличется, а вот дорог таки вроде немного построили(звонит Гройсману)?
Це ганьба а не вирок.
а реально - 8 кустов.. и - для себя
Це не вперше і не в соте і навіть не в тисячний раз.
Суд засумнівався що він взагалі вирощував, а не виправдав тому що той вирощував із лікарською метою...
можно адрес райотдела в студию