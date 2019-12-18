 Украинский суд впервые оправдал мужчину, выращивавшего коноплю для лечения болевого синдрома

Судебный процесс над Румянцевым длился 2 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Украинского хельсинского союза по правам человека.

"Борьба за восстановление справедливости в "деле Румянцева" впоследствии превратилась в войну на истощение обвиняемого. Он живет в отдаленном селе, в 60 километрах от суда, ему трудно говорить и передвигаться без посторонней помощи", - сказано в сообщении.

Прокуратура добивалась того, чтобы Румянцева посадили на 7 лет. Но в дело вмешались правозащитники: они стали ездить на суды и сделали процесс публичным.

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"Позже Румянцева обвинили в том, что он выращивал 18 кустов - за это предусмотрена уголовная ответственность, но обвиняемый может отделаться штрафом. Румянцев отрицал вину и своим делом пытался привлечь внимание к законопроекту о легализации медицинского каннабиса", - добавили в Украинском хельсинском союзе.

17 декабря 2019 Вознесенский суд полностью оправдал Виталия Румянцева. Суд признал недопустимыми доказательства, а факт выращивания именно 18 кустов недоказанным. Также суд согласился с доводом правозащитников о нарушенном праве на защиту.

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