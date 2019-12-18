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 Воина Нацгвардии Сергея Михальчука, погибшего на Донбассе, похоронили в Харькове. ФОТОрепортаж

18 декабря, в городе Харьков, на Аллее Героев 18-го кладбища состоялись похороны украинского воина Сергея Александровича Михальчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил заместитель директора департамента массовых коммуникаций облгосадминистрации Игорь Исаенко.

Сергей Михальчук 1998 года рождения, уроженец села Большие Проходы Дергачевского района Харьковской области, младший сержант, военнослужащий 4-й бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины (Бригады быстрого реагирования), который погиб 14 декабря в районе Светлодарской дуги вследствие смертельных ранений, которые получил во время артиллерийского обстрела, прикрыв своим телом боевого побратима.

"Св.Арх. Михаил. Прими в воинство свое небесного защитника Украины, бойца Национальной гвардии - Сергея, который погиб, защищая ее независимость", - говорится в сообщении.

За проявленный героизм Сергей Михальчук будет поредставлен к званию "Герой Украины" (посмертно).

У него остались родители и брат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе боевые побратимы простились с воином Нацгвардии Сергеем Михальчуком, погибшим 14 декабря. ВИДЕО

Воина Нацгвардии Сергея Михальчука, погибшего на Донбассе, похоронили в Харькове 01
Воина Нацгвардии Сергея Михальчука, погибшего на Донбассе, похоронили в Харькове 02
Воина Нацгвардии Сергея Михальчука, погибшего на Донбассе, похоронили в Харькове 03
Воина Нацгвардии Сергея Михальчука, погибшего на Донбассе, похоронили в Харькове 04

Источник: https://censor.net.ua/n3166121
 
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