 Ракеты "Вильха-М" прошли успешные испытания, - секретарь СНБО Данилов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

ГККБ "Луч" провело очередные испытания и осуществил два успешных запуска ракеты "Вильха-М", которая поражает цель на расстоянии более 100 километров. Круговое отклонение составило менее 30 метров", - написал он.

Данилов убежден что этот вид вооружений позволит Вооруженным Силам Украины успешно выполнять целый ряд задач тактического характера.

"Система залпового огня "Вильха-М" будет в ВСУ мощнейшим по дальности поражения вооружением сухопутного базирования. "Вильхой-М" после принятия ее на вооружение можно будет поражать разнообразные сухопутные цели и решать оперативно-тактические задачи", - подытожил секретарь СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия получила первые 100 серийных ракет "Вильха".

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