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 Ракеты "Вильха-М" прошли успешные испытания, - секретарь СНБО Данилов

ГККБ "Луч" провел очередные испытания и осуществил 2 успешных запуска ракеты "Ольха-М" на расстояние более 100 км.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

ГККБ "Луч" провело очередные испытания и осуществил два успешных запуска ракеты "Вильха-М", которая поражает цель на расстоянии более 100 километров. Круговое отклонение составило менее 30 метров", - написал он.

Данилов убежден что этот вид вооружений позволит Вооруженным Силам Украины успешно выполнять целый ряд задач тактического характера.

"Система залпового огня "Вильха-М" будет в ВСУ мощнейшим по дальности поражения вооружением сухопутного базирования. "Вильхой-М" после принятия ее на вооружение можно будет поражать разнообразные сухопутные цели и решать оперативно-тактические задачи", - подытожил секретарь СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия получила первые 100 серийных ракет "Вильха".

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Ракеты Вильха-М прошли успешные испытания, - секретарь СНБО Данилов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166120
 
   
 Топ комментарии
 
Ну так чого ще не запустили в серію. Вже, мабуть, десятий раз читаю про успішні випробування, а далі справа не йде...
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И это все благодаря нашему бубочке.. без него бы это не произошло...
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Ну так чого ще не запустили в серію. Вже, мабуть, десятий раз читаю про успішні випробування, а далі справа не йде...
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Попереду - мір, ракети не потрібні.
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Єто при мальдивском запускали сразу, как молотьі Пашинского.
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Успешные испытания "Вильха-М" это когда "Вильха" торчит в стене мавзолея на Лобной площади в Москве.
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Нет.Когда ракета в мавзалее торчит это не успешные.Успешные -это когда в воронке где когда-то стоял мавзалей торчит кусок стабилизатора. Ракеты "Вильха-М" прошли успешные испытания, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 403
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И это все благодаря нашему бубочке.. без него бы это не произошло...
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сколько бл можно их испытывать, испытывайте в ООС
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Ракеты "Вильха-М" прошли успешные испытания, - секретарь СНБО Данилов

Ракеты испытывают на своей территории.Надо уже и по сепарам попробовать-типа,отклонилась от курса.
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..что то дальность сократили... в те разы она подальше пуляла, да и оклонения в 30-м до фига что то..."томагавки" надо бы "передрать " у амеров..
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Це керуєма ракета під базу Смерчу який стріляє до 90 км. У Вільхи заявленна дальність 130 км і 30 метрів для 100 км досить непогано. Бойова частина 200кг. мінімум 20 м накриє вибухом.
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Ви путаєте з ОТРК Грім-2 - до 500 км(може й більше) точність до 15 м.
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