EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Общество
  2320  47
Все про:церковь (1061) гендерные проблемы (111)

 Совет Церквей призывает Правительство прекратить навязывание гендерной идеологии в образовании

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выразил обеспокоенность относительно подрыва нравственных основ воспитательного процесса в школах, осуществляемого при содействии МОН под лозунгами борьбы с дискриминацией.

В письмах за подписью Председателя ВСЦиРО епископа Виталия Кривицкого, направленных Президенту и премьер-министру Украины, отмечается необходимость отмены атидискриминацийной экспертизы учебников и образовательных программ за ее идеологическую ангажированность, сообщает сайт ВСЦиРО.

Как отмечает Совет Церквей, у родительской общественности вызывает беспокойство программа для издательств и авторских коллективов "Создаем недискриминационный образовательный контент" и программа дистанционного курса "Антидискриминационные линзы: проекция на образование" для подготовки антидискриминационных экспертов, а также сама Антидискриминационная экспертиза учебников, введенная приказом МОН Украины.

Ранее в обращении в министерство ВСЦиРО уже приводил перечень конкретных замечаний к антидискриминационной экспертизе и примеры ее идеологической ангажированности, которая не уважает такие общественные идеалы, как полная семья с отцом и матерью, брак как союз мужчины и женщины, религиозную самобытность украинского народа, защищаемые Конституцией Украины.

Кроме этого, сама гендерная идеология, по мнению ВСЦиРО, губительна для любого общества, поскольку подменяет понятия биологического пола несколькими десятками гендеров по принципу самоидентификации. Такой подход может иметь негативные психологические последствия, особенно для детей, ведь уровень случаев суицидов достигает 41% среди трансгендерных людей, что в несколько раз превышает показатели среди остального населения (4,6%), которые не страдают гендерной дисфорией.

Лучшие научные исследования по гендерной дисфории (научные данные, которые цитируют даже гендерные активисты) свидетельствуют, что от 80% до 95% детей, проявляющих противоречивую гендерную идентификацию, в дальнейшем будут идентифицировать себя с полом их тела, если им позволят естественно развиваться, без принуждения к смене пола.

"Одной из приоритетных задач органов государственной власти в сегодняшних условиях представляется содействие укреплению института семьи, распространению через образование конструктивных семейных ценностей, надлежащее воспитание молодежи. Семья, материнство и отцовство, естественные мужские и женские роли являются базовыми ценностями украинского народа, столетним достоянием украинского ментального пространства ", - отмечается в обращениях ВСЦиРО.

Кроме этого, около тысячи участников митинга, собравшихся 17 декабря у стен парламента, кроме доработки законопроекта №0931 требовали прекратить внедрение гендерной идеологии в системе образования Украины.

Напомним, что в начале декабря этого года 76 народных депутатов Украины из разных парламентских фракций и групп призвали министра образования и науки Украины не нарушать законодательство, инициируя отмену одобрительного грифа для школьной программы "Основы семьи".

Источник: https://censor.net.ua/n3166117
 
   
 Топ комментарии
 
Ну поки що в метрополію ПЦУ за рік перейшло 700+ приходів і її визнали кілька іноземних церков, а до УПЦ МП рпц гундяєвської ніхто з них повертатися не спішить!
 показать весь комментарий
 
да задрали эти волосатые бабуины . Чем беднее страна тем больше церквей.
 показать весь комментарий
 
Не в свою, але напрямок вірний. Скавуління московських підлабузників тільки підтверджує це.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
шоб кількість покупців свічечок не зменшувалась) а то совкові бабки виздихують потроху, а пузо ікри просить, а джип - бензину, а кишеня іконостас - золота.
 показать весь комментарий
 
 
Щоб освіта не перетворилась на темряву...
І щоб твої діти не стали деградантами..., коли маленький хлопчик під маніпулятивною пропагандою вирожденської ідеології прийде до татка з мамою і скаже, що він дівчинка і хоче відрізати собі пісюнчик...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А где патриарх Парашенко, превративший УПЦ в Митрполию Констанинопольского патриархата. А как кричали слава, а как качали Петра и посланника бога крутого урку с делегации.
 показать весь комментарий
 
 
Ну поки що в метрополію ПЦУ за рік перейшло 700+ приходів і її визнали кілька іноземних церков, а до УПЦ МП рпц гундяєвської ніхто з них повертатися не спішить!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Что-то не заметно. Ну честно признайся, что ваш вождь лохонулся и залез не в свою ПАРАФИЮ.
 показать весь комментарий
 
 
Не в свою, але напрямок вірний. Скавуління московських підлабузників тільки підтверджує це.
 показать весь комментарий
 
 
Вот когда научится хоть один поп летать, как недоучились при Ленине, тогда сможете скулить, "мужики" в платьях.
В писсанине попов вообще девочек 13 лет уже вовсю юзали и ниче, а тут видите ли им чет не нравится - марш по пустыне бегать, а не на лимузинах разъезжать.
Наглости этих упырей нет предела. Сколько тысяч ученых выморили, а теперь видите ли "Бок дал нам мобильную связь"..... это же насколько падлючьей сволочью надо быть то? Ленин ублюдок жалостливый.
 показать весь комментарий
 
Твій ублюдок Ленін тисячами і попів, і вчених винищив. Чому ти його згадав? Комуняка бувший, казєл БарісСовет Церквей призывает Правительство прекратить навязывание гендерной идеологии в образовании - Цензор.НЕТ 8696
 показать весь комментарий
 
 
Ученые в Рашке?
(ахаха), и че они узучили и изобрели? Паровоз? Радио? Собаку шо слюнявится когда мигает лампочка(а может лампочку они изобрели?)?
это как взять в руки палку, сесть на свинью и назваться рыцарем.
 показать весь комментарий
 
Літаючий трамвай, Артем свідок. Правда один, та й політ був один.
 показать весь комментарий
 
а нелітаючий?
це типу я куплю "Теслу" і зірвусь з гори - скажу шо сробив літаючу тачку)
 показать весь комментарий
 
Ні, там реально був проект трамвая, що літає, це нам розказують що він зірвався з гори. Правда про доцільність такого трамваю не пишуть, але в 20-і чим фантастичніше проект, тим краще.
 показать весь комментарий
 
та я опше не чув за то - просто так про гору написав.
а то шо проект можна хоч зараз, міста на Сатурні мати - і що з того?
 показать весь комментарий
 
Достатньо того факту, що Сергій Корольов відсидів кілька років у таборах як "враг народа"...

Нагадати, що винайшов Корольов?
А ще у тюрмі згноїли засновника ******** генетики Вавілова, харківського авіаконструктора Калініна (він створив найбільший у світі літак К-7)...

А Сікорський взятку дав, щоб вирватися з лап большевиків (його збиралися розстріляти) і за кордон втекти...
Нагадати, що Сікорський винайшов?
 показать весь комментарий
 
сикорский это как арабы - без Запада и его материалов они и посудомойку не изобретут
остальное говно шо рабы Сралина - при чем тут, если выше высрали шо комми уничтожали ученых? или все-таки не уничтожали, как бы то хотелось высравшему, дабы меня обосрать?
или эти твари не оружие для массового уничтожения "врагов" Варварской ымперии изобретали? да и то - без западных технологий и знаний они максимум бы высрали брольшой фейерверк
 показать весь комментарий
 
Скоро священники залишаться єдиними нормальними людьми.

Боже храни Україну.
 показать весь комментарий
 
 
да задрали эти волосатые бабуины . Чем беднее страна тем больше церквей.
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть віруючі добре знають чия влада на землі від апостола Луки в 4 главі:"
5 Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу,
6 і сказав до нього диявол: "Я дам тобі всю цю владу й славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її, кому захочу". Вся влада на землі від сатани.Хто їй поклоняється,той поклоняється сатані.Совет Церквей призывает Правительство прекратить навязывание гендерной идеологии в образовании - Цензор.НЕТ 8734
 показать весь комментарий
 
 
А як же апостол Павло, що говорив - немає влади не від Бога?
 показать весь комментарий
 
Никогда не думал, что я - убежденный пантеист, буду в чем-то поддерживать православных.
Но Бог свидетель, наконец-то они вылезли из своих келий. Ведь ни один казацкий поход не мог начаться без благословения попа, и без погрома ж*да. Благословение уже получено))
 показать весь комментарий
 
Чтобы уничтожить человечество , надо остановить их размножение . Для этого и продвигается однополые браки ,наркотики .война ,поддельные лекарства . Провозглашается как ценность все что уничтожает человечность и человечество . Вы посмотрите как правду извращают и превращают в неправду , а ложь преподносят как правду . Куда делись ценности человечности и морали , все извратили .перекрутили ,продали и купили . Не остается истины на земле . Последнее прибежище истины можно найти в христианстве и тут главное размышлять и видеть кто есть кто . Что бы не слится с беззаконием .
 показать весь комментарий
 
 
из-за этой кровавой "истины"(што?) подохло намного больше чем из-за любой другой причины. да христоедство и само может весьма успешно сократить кол-во людишек.
 показать весь комментарий
 
 
Так-так, війни ж лише нещодавно з'явилися)) і християнство ніколи до війн не мало відношення, вірно?)
 показать весь комментарий
 
Кстати, а как насчет того шо среди этой "братии" педофилов(особенно по мальчикам) раз в 10 больше чем среди стада? Попы на это делают вот так: Совет Церквей призывает Правительство прекратить навязывание гендерной идеологии в образовании - Цензор.НЕТ 4476
 показать весь комментарий
 
Не путайте попов,православных и христианство.Это абсолютно разные вещи.Если чел не живет как учил Христос-то не называйте его христианином,это ни к чему.
 показать весь комментарий
 
 
товарищ, так как мифический ыысус "жил", то есть "учил", ибо если жил, то жил как очень немногие - там эти бомжи кассу собрали от продажи членов стада - большую. так вот - так даже Попа Римский не живет ибо за день любой чел "согрешит" с сотню раз.
эти сказочки оставьте для невежд.
кстати, а почему многие тысячи здоровых быков, носящихся по пустыне, в мятежной провинции, римляне "не замечали"? как "не заметили" того шо "и мертвые поднялись и бродили по городу".
вы хоть понимаешь какой это бред?
 показать весь комментарий
 
Вы что то путаете.Перечитайте еще раз
А тех,кто живут по Библии-немало в этом мире.Их жизнь-пример.ради них Бог не истребил еще перенасыщенную злом планету
Но этих людей стараються в лучшем случае не замечать,в худшем-гонят,оскорбляют,высмеивают.
В мусульманских странах (и не только)-убивают.Сейчас.
 показать весь комментарий
 
.Их жизнь-пример.ради них Бог не истребил еще перенасыщенную злом планету\\\\\\\\\\\\

то есть, ты думаешь что я поверю в какого-то деда, кстати, на "тверди небесной", тогда как именно утверждающий - доказывает?
никто не доказал, т.е. это просто бизнес на лохах ибо если бох не знал что у сотворенного иМ мира.... нету "тверди небесной", то уже одно это = 100% что никто и никогда егО не докажет.
и таких "уже одно это " - сотни.
займись лучше чем-нибудь полезным. вон, например - много всяких фоток с приколами, я тока до 50-й страницы дошел.
http://tyisho.com/
 показать весь комментарий
 
Вы кроме фоток с приколами почитайте что то серьезное,научные материалы,Что говорят серьезные ученые.Как они ,изучая окружающий мир,видят в творении Творца.Что такое "твердь небесная" узнайте.
А то жизнь пройдет,а дальше приколов и не продвинетесь.
Попусту жизнь ваша проходит,к сожаленью...
 показать весь комментарий
 
O Lena Vorobets

А як позиціонувати чувака в одязі, схожому на попівський, який лізе до людей на цвинтарі з пропозицією непотрібних послуг? Ховали людину з українським прізвищем, єврея по матері, якого завжди нудило від православних обрядів. Прошаку сказали "не потрібно", а він знову несе якусь пургу і канючить "на храм". Хто дозволив попам лізти у шкільну освіту?
 показать весь комментарий
 
Гендер гендером, але насамперед слід протидіяти будь-якій релігійній пропаганді в освітніх закладах та в жодному разі не пропагувати релігійність (особливо у її мракобісному церковному форматі) як якусь фундаментальну ідеологему для українського суспільства (на зразок кацапської правосланої "скрєпи").
У нас світська держава. Тож і об'єднавчим гаслом для країни, якщо таке потрібно, має бути не "Мова. Армія. Віра", а, скажімо, "Мова. Армія. Наука".
 показать весь комментарий
 
 
Без нравственности нация вымирает,и наука не заменит душевные потребности.
 показать весь комментарий
 
Релігійність немає ніякого відношення до моралі.
 показать весь комментарий
 
Релігійность не має,згода.Но ви писали про Віру.
 показать весь комментарий
 
Бо в цьому гаслі йдеться про конкретні речі - про інституціалізовану форму релігії, а саме - православ'я, православну церкву (у її українському варанті), а не про якусь абстрактну "віру" взагалі. Отже, це мало б стати нашою особливою "скрєпою". Але оскільки будь-яка інституціалізована форма релігії має сумну історію, яка у соціально-політичному плані є переважно кривавою історією боротьби за владу та гроші, а у пізнавальному - історією мракобісся, то такий орієнтир виглядає для країни сумнівним.
Особливо, якщо враховувати, що немає жодної прямої кореляції між вірою у якісь надприродні моральні інстанції та, скажімо, рівнем злочинності, тобто з моральною поведінкою окремих людей.
Ви робите, вочевидь, поширену помилку - ототожнюєте релігійність, віру в бога (чи богів, янголів, духів тощо) та моральність особистості. Але це не так. Не треба вірити у бога, аби діяти морально. Треба просто бути розумною, адекватною людиною. І навпаки - можно дуже сильно, відверто вірити у бога, але діяти цілком аморально (у тюрмах, скажімо, відсоток "віруючих" зашкалює, але це не заважає їм чинити злочини ані до, ані після "відсидки"). Про так звані "релігіні війни" та тероризм на грунті релігійного фундаменталізму я вже просто мовчу.
Для Вас все просто, Ви собі вигадали "мірило" - хто діє погано, той і віри не має - але все набагато складніше. І Ви не можете встановлювати, хто більше, менше чи правильніше вірить. Тож лишаються лише факти: якщо немає кореляції між рівнем морально позитивної поведінки людини та її вірою у якісь надприродні інстанції, а в пізнавальному плані релігія не те що нічого не дає, а навпаки -заважає, то навіщо її обирати у якості домінанти для життя країни?
Це особиста справа кожного. Хтось йде до психолога, коли має особисті проблеми, а хтось - до церкви, бо вони так звикли чи їм так зручніше. Але робити з цього "скрєпу" не варто.
І ще ремарка: кожен приватний психолог працює та сплачує податки. Тож і церкви як такі собі підприємста з надання релігійно-обрядових послуг мають реєструватися як ФОПи та сплачувати податки за свою комерційну діяльність.
 показать весь комментарий
 
Там где в ЕС или Америке развита экономика или верховенство права-нужно перенимать опыт.А где разнузданность и аморальность-ставить заслон.Иначе будет и у нас-дети подростки по своему усмотрению и незрелому уму меняют пол,а родители не имеют права вмешаться.Спариваються с однополыми-но родители не имеют права слово сказать-их дело кормить,всем обеспечивать,но влиять на умы детей будут не они ,а всякая мразь и извращенцы.В церквах будут венчаться два мужика или две женщины,и все должны молчать и улыбаться,иначе-уголовное дело.Служителя церкви не имеют право отказаться венчать геев,огромные штрафы или тюремное заключение,и он перед алтарем Божьим,именем Бога "соединяет" в "брак"тех,о ком Бог говлрит-мерзость! Это пытаються впихнуть и к нам-закон 0931.
Не думайте что это мелочи,не смейтесь-когда это коснеться ваших детей и внуков-будет не до смеха.А у некоторых и внуков не будет-однополые не размножаються.Эта зараза стремительно распространяеться по планете.
Многие развитые цивилизации пали и ушли в небытие,когда развратились.Читайте историю.
 показать весь комментарий
 
Тобто якщо Бог створил гея, то це погано?
Бо гомосексуали були в усі часи.
Чи ви думаєте, що вони лише в Штатах?)
І до розпусти це не має ніякого відношення - так само, як і люди, що народжуються з рудим волоссям, приміром.
 показать весь комментарий
 
Бог не творил гея.Как и вора,прелюбодея,лжеца.
Рим 1-24-28 "То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте,так что они сквернили сами свои тела
Они заменили истину Божью ложью,и поклонялись и служили твари вместо Творца,Который благословен вовеки
Потому предал их Бог постыдным страстям:женщины заменили естественное употребление поотивоестественным
Подобно и мужчины,оставив естественное употребление женского пола,разжигались похотью друг на друга,мужчины на мужчинах,делая срам,и получая в самих себе должное возмездие
И как они не заботились иметь Бога в разуме,то предал их Бог превратному уму,делать непотребства"
 показать весь комментарий
 
Пусть батюшки придумают молитвы от коррупционеров и воров чиновников.

А вообще, если б мы попов слушали, до сих пор під стріхой з соломи жили.
 показать весь комментарий
 
 
С этими гейпарадами и новыми программами обучения, скоро одни педики и лесбиянки будут из школы выходить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх