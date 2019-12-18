 Совет Церквей призывает Правительство прекратить навязывание гендерной идеологии в образовании

В письмах за подписью Председателя ВСЦиРО епископа Виталия Кривицкого, направленных Президенту и премьер-министру Украины, отмечается необходимость отмены атидискриминацийной экспертизы учебников и образовательных программ за ее идеологическую ангажированность, сообщает сайт ВСЦиРО.
Как отмечает Совет Церквей, у родительской общественности вызывает беспокойство программа для издательств и авторских коллективов "Создаем недискриминационный образовательный контент" и программа дистанционного курса "Антидискриминационные линзы: проекция на образование" для подготовки антидискриминационных экспертов, а также сама Антидискриминационная экспертиза учебников, введенная приказом МОН Украины.
Ранее в обращении в министерство ВСЦиРО уже приводил перечень конкретных замечаний к антидискриминационной экспертизе и примеры ее идеологической ангажированности, которая не уважает такие общественные идеалы, как полная семья с отцом и матерью, брак как союз мужчины и женщины, религиозную самобытность украинского народа, защищаемые Конституцией Украины.
Кроме этого, сама гендерная идеология, по мнению ВСЦиРО, губительна для любого общества, поскольку подменяет понятия биологического пола несколькими десятками гендеров по принципу самоидентификации. Такой подход может иметь негативные психологические последствия, особенно для детей, ведь уровень случаев суицидов достигает 41% среди трансгендерных людей, что в несколько раз превышает показатели среди остального населения (4,6%), которые не страдают гендерной дисфорией.
Лучшие научные исследования по гендерной дисфории (научные данные, которые цитируют даже гендерные активисты) свидетельствуют, что от 80% до 95% детей, проявляющих противоречивую гендерную идентификацию, в дальнейшем будут идентифицировать себя с полом их тела, если им позволят естественно развиваться, без принуждения к смене пола.
"Одной из приоритетных задач органов государственной власти в сегодняшних условиях представляется содействие укреплению института семьи, распространению через образование конструктивных семейных ценностей, надлежащее воспитание молодежи. Семья, материнство и отцовство, естественные мужские и женские роли являются базовыми ценностями украинского народа, столетним достоянием украинского ментального пространства ", - отмечается в обращениях ВСЦиРО.
Кроме этого, около тысячи участников митинга, собравшихся 17 декабря у стен парламента, кроме доработки законопроекта №0931 требовали прекратить внедрение гендерной идеологии в системе образования Украины.
Напомним, что в начале декабря этого года 76 народных депутатов Украины из разных парламентских фракций и групп призвали министра образования и науки Украины не нарушать законодательство, инициируя отмену одобрительного грифа для школьной программы "Основы семьи".
Совет Церквей призывает Правительство прекратить навязывание гендерной идеологии в образовании
Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выразил обеспокоенность относительно подрыва нравственных основ воспитательного процесса в школах, осуществляемого при содействии МОН под лозунгами борьбы с дискриминацией.
В письмах за подписью Председателя ВСЦиРО епископа Виталия Кривицкого, направленных Президенту и премьер-министру Украины, отмечается необходимость отмены атидискриминацийной экспертизы учебников и образовательных программ за ее идеологическую ангажированность, сообщает сайт ВСЦиРО.
кишеняіконостас - золота.
І щоб твої діти не стали деградантами..., коли маленький хлопчик під маніпулятивною пропагандою вирожденської ідеології прийде до татка з мамою і скаже, що він дівчинка і хоче відрізати собі пісюнчик...
УПЦ МПрпц гундяєвської ніхто з них повертатися не спішить!
В писсанине попов вообще девочек 13 лет уже вовсю юзали и ниче, а тут видите ли им чет не нравится - марш по пустыне бегать, а не на лимузинах разъезжать.
Наглости этих упырей нет предела. Сколько тысяч ученых выморили, а теперь видите ли "Бок дал нам мобильную связь"..... это же насколько падлючьей сволочью надо быть то? Ленин ублюдок жалостливый.
(ахаха), и че они узучили и изобрели? Паровоз? Радио? Собаку шо слюнявится когда мигает лампочка(а может лампочку они изобрели?)?
это как взять в руки палку, сесть на свинью и назваться рыцарем.
це типу я куплю "Теслу" і зірвусь з гори - скажу шо сробив літаючу тачку)
а то шо проект можна хоч зараз, міста на Сатурні мати - і що з того?
Нагадати, що винайшов Корольов?
А ще у тюрмі згноїли засновника ******** генетики Вавілова, харківського авіаконструктора Калініна (він створив найбільший у світі літак К-7)...
А Сікорський взятку дав, щоб вирватися з лап большевиків (його збиралися розстріляти) і за кордон втекти...
Нагадати, що Сікорський винайшов?
остальное говно шо рабы Сралина - при чем тут, если выше высрали шо комми уничтожали ученых? или все-таки не уничтожали, как бы то хотелось высравшему, дабы меня обосрать?
или эти твари не оружие для массового уничтожения "врагов" Варварской ымперии изобретали? да и то - без западных технологий и знаний они максимум бы высрали брольшой фейерверк
Боже храни Україну.
5 Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу,
6 і сказав до нього диявол: "Я дам тобі всю цю владу й славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її, кому захочу". Вся влада на землі від сатани.Хто їй поклоняється,той поклоняється сатані.
Но Бог свидетель, наконец-то они вылезли из своих келий. Ведь ни один казацкий поход не мог начаться без благословения попа, и без погрома ж*да. Благословение уже получено))
эти сказочки оставьте для невежд.
кстати, а почему многие тысячи здоровых быков, носящихся по пустыне, в мятежной провинции, римляне "не замечали"? как "не заметили" того шо "и мертвые поднялись и бродили по городу".
вы хоть понимаешь какой это бред?
А тех,кто живут по Библии-немало в этом мире.Их жизнь-пример.ради них Бог не истребил еще перенасыщенную злом планету
Но этих людей стараються в лучшем случае не замечать,в худшем-гонят,оскорбляют,высмеивают.
В мусульманских странах (и не только)-убивают.Сейчас.
то есть, ты думаешь что я поверю в какого-то деда, кстати, на "тверди небесной", тогда как именно утверждающий - доказывает?
никто не доказал, т.е. это просто бизнес на лохах ибо если бох не знал что у сотворенного иМ мира.... нету "тверди небесной", то уже одно это = 100% что никто и никогда егО не докажет.
и таких "уже одно это " - сотни.
займись лучше чем-нибудь полезным. вон, например - много всяких фоток с приколами, я тока до 50-й страницы дошел.
http://tyisho.com/
А то жизнь пройдет,а дальше приколов и не продвинетесь.
Попусту жизнь ваша проходит,к сожаленью...
А як позиціонувати чувака в одязі, схожому на попівський, який лізе до людей на цвинтарі з пропозицією непотрібних послуг? Ховали людину з українським прізвищем, єврея по матері, якого завжди нудило від православних обрядів. Прошаку сказали "не потрібно", а він знову несе якусь пургу і канючить "на храм". Хто дозволив попам лізти у шкільну освіту?
У нас світська держава. Тож і об'єднавчим гаслом для країни, якщо таке потрібно, має бути не "Мова. Армія. Віра", а, скажімо, "Мова. Армія. Наука".
Особливо, якщо враховувати, що немає жодної прямої кореляції між вірою у якісь надприродні моральні інстанції та, скажімо, рівнем злочинності, тобто з моральною поведінкою окремих людей.
Ви робите, вочевидь, поширену помилку - ототожнюєте релігійність, віру в бога (чи богів, янголів, духів тощо) та моральність особистості. Але це не так. Не треба вірити у бога, аби діяти морально. Треба просто бути розумною, адекватною людиною. І навпаки - можно дуже сильно, відверто вірити у бога, але діяти цілком аморально (у тюрмах, скажімо, відсоток "віруючих" зашкалює, але це не заважає їм чинити злочини ані до, ані після "відсидки"). Про так звані "релігіні війни" та тероризм на грунті релігійного фундаменталізму я вже просто мовчу.
Для Вас все просто, Ви собі вигадали "мірило" - хто діє погано, той і віри не має - але все набагато складніше. І Ви не можете встановлювати, хто більше, менше чи правильніше вірить. Тож лишаються лише факти: якщо немає кореляції між рівнем морально позитивної поведінки людини та її вірою у якісь надприродні інстанції, а в пізнавальному плані релігія не те що нічого не дає, а навпаки -заважає, то навіщо її обирати у якості домінанти для життя країни?
Це особиста справа кожного. Хтось йде до психолога, коли має особисті проблеми, а хтось - до церкви, бо вони так звикли чи їм так зручніше. Але робити з цього "скрєпу" не варто.
І ще ремарка: кожен приватний психолог працює та сплачує податки. Тож і церкви як такі собі підприємста з надання релігійно-обрядових послуг мають реєструватися як ФОПи та сплачувати податки за свою комерційну діяльність.
Не думайте что это мелочи,не смейтесь-когда это коснеться ваших детей и внуков-будет не до смеха.А у некоторых и внуков не будет-однополые не размножаються.Эта зараза стремительно распространяеться по планете.
Многие развитые цивилизации пали и ушли в небытие,когда развратились.Читайте историю.
Бо гомосексуали були в усі часи.
Чи ви думаєте, що вони лише в Штатах?)
І до розпусти це не має ніякого відношення - так само, як і люди, що народжуються з рудим волоссям, приміром.
Рим 1-24-28 "То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте,так что они сквернили сами свои тела
Они заменили истину Божью ложью,и поклонялись и служили твари вместо Творца,Который благословен вовеки
Потому предал их Бог постыдным страстям:женщины заменили естественное употребление поотивоестественным
Подобно и мужчины,оставив естественное употребление женского пола,разжигались похотью друг на друга,мужчины на мужчинах,делая срам,и получая в самих себе должное возмездие
И как они не заботились иметь Бога в разуме,то предал их Бог превратному уму,делать непотребства"
А вообще, если б мы попов слушали, до сих пор під стріхой з соломи жили.