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 Состава преступления, которое инкриминируют Пашинскому, не существует в природе, - адвокат Федур

Состава преступления, которое инкриминируют экс-нардепу Сергею Пашинскому, не существует в природе.

Об этом заявил его адвокат Андрей Федур, информирует Цензор.НЕТ.

"Он этого преступления не совершал. Я уверен, что рано или поздно мы это докажем", - сказал Федур.

Комментируя сегодняшнее решение, он сказал, что приветствует его, потому что "хотя бы прекратился беспредел и остановлены чьи-то хотелки держать его под стражей. Я говорил ранее и утверждаю сейчас, что не было никаких оснований для выбора ему любой меры пресечения. Но сейчас, к счастью лёд тронулся. Но быть под домашним арестом - это плохо. Дома хорошо, если ты можешь пойти, куда хочешь. А если 24 часа в сутки не можешь никуда выйти, то это тоже определенная пытка".

Читайте: Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-нардепу Пашинскому на домашний арест. ФОТО

Адвокат подчеркнул, что Пашинский никогда не прятался от следствия и заявил, что ему советовали склонить Пашинского к выезду за границу, так как якобы уже было известно наперед, что того посадят на 8 лет.

"Даже 1 минута пребывания его под стражей была незаконной. Уверен, что и подозрение будет снято", - отметил Федур.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

29 ноября суд продлил на два месяца арест Пашинского.

18 декабря Апелляционный суд изменил Пашинскому меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Источник: https://censor.net.ua/n3166116
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, такого злочину може в природі і не існує, але в природі існує ПашинськийСостава преступления, которое инкриминируют Пашинскому, не существует в природе, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 8306
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Предсказуемо адвокат говорит то, что и должен говорить...)
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Было бы странно если бы Федур сказал,что пашик виновен.
Федур за бабло и черта оправдает.
Кстати адвокат высококласный,а потому оооочень дорогой.Простому смертному не по карману.
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С таким адвокатом спорить нет смысла. Его просто надо посылать на х...
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ви Ксенія? ваш голос не мамін совсєм нє похож.
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Ксенія, ну скажіть щось веселе. Будь-ласочка.
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Ну, такого злочину може в природі і не існує, але в природі існує ПашинськийСостава преступления, которое инкриминируют Пашинскому, не существует в природе, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 8306
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Адвокат, ПНХ!
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Чому його не саджають за мародерство?
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Значит, ничего не нарыли. Было бы за ним какое-нибудь дело, связанное с мародерством, уже бы нашли. А вот почему не привлекли за хулиганку того типа, что его бутылкой трахнул по голове, вас не интересует?
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Когда то был крут.- А теперь перед ним,кнут...
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.уйло уже вовсю рулит в Украине . Где руцкий на.рал там и кацапия , считают кацапорылые . А навозная зеленая муха зе-зе только радуется .
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То есть , если стрелять из пистолета в непонравившихся людей , то в этом нет никакого состава преступления !
Правда , только в том случае , если ты тадепут и у тебя много денег .
Ну так всегда было !
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А если ударить тебя по голове бутылкой это пркступление или нет?
Смотри получать будешь по голове поэтому подумай.
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что бы нам говорил федур, если бы ему не платили жирные гонорары?
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"Состава преступления, которое инкриминируют Пашинскому, не существует в природе, - адвокат Федур" - если пьяным можно в людей стрелять, тогда судите Пашинского за то, что "золотые" "Молоты" взрывались, пока не запретили ними пользоваться.
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Не ну если бы всесте с Пашинским, судили Портнова, Медведчука, Ахметова, Кернеса, Добкина, и так д. То было бы нормально. А так это подозрительно выглядит, одних судят а других выпускают как Эфремова.
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А Грымчак вообще где то сидит и глухо.
Даже никто не вспоминает
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Риги, в свойственной им манере, действуют по беспределу. Стадо в захваті!
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А в кого Пашинский стрелял на Майдане?
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Это ты интервью папы президента посмотрел?
Есть у нас такая новая должность.
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