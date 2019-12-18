 Состава преступления, которое инкриминируют Пашинскому, не существует в природе, - адвокат Федур

Об этом заявил его адвокат Андрей Федур, информирует Цензор.НЕТ.

"Он этого преступления не совершал. Я уверен, что рано или поздно мы это докажем", - сказал Федур.

Комментируя сегодняшнее решение, он сказал, что приветствует его, потому что "хотя бы прекратился беспредел и остановлены чьи-то хотелки держать его под стражей. Я говорил ранее и утверждаю сейчас, что не было никаких оснований для выбора ему любой меры пресечения. Но сейчас, к счастью лёд тронулся. Но быть под домашним арестом - это плохо. Дома хорошо, если ты можешь пойти, куда хочешь. А если 24 часа в сутки не можешь никуда выйти, то это тоже определенная пытка".

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Адвокат подчеркнул, что Пашинский никогда не прятался от следствия и заявил, что ему советовали склонить Пашинского к выезду за границу, так как якобы уже было известно наперед, что того посадят на 8 лет.

"Даже 1 минута пребывания его под стражей была незаконной. Уверен, что и подозрение будет снято", - отметил Федур.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

29 ноября суд продлил на два месяца арест Пашинского.

18 декабря Апелляционный суд изменил Пашинскому меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.