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 Политика Украины, Общество
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Все про:Аваков (2935) МВД (8015) минирование (874)

 Теперь за лжеминирование грозит конфискация имущества, - МВД

Одобренный Кабмином законопроект предусматривает обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества за ложное сообщение о минировании.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил министр Арсен Аваков.

"Чтобы уменьшить количество ложных сообщений, обеспечить экономию ресурсов органов государственной власти и обеспечить безопасность граждан, МВД инициировало ряд изменений в 259 статью Уголовного кодекса Украины", - рассказал Аваков.

Министр объяснил, что отныне за ложное сообщение о заминировании, злоумышленнику грозит обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Кроме того, вторая часть статьи 259 УК предусматривает усиленную уголовную ответственность за преступление, предусмотренное этой статьей и увеличивает срок лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

"Статья 259 УК Украины дополняется примечанием, которым определяется указанный в части второй термин "критически важные объекты инфраструктуры", употребляемый в значении, определенном законом "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", - предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, деятельность которых непосредственно связана с технологическими процессами и предоставлением услуг, имеющими большое значение для экономики и промышленности, функционирования общества и безопасности населения, выведение из строя или нарушение функционирования которых может оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины, окружающей природной среды, причинить имущественный ущерб и представлять угрозу для жизни и здоровья людей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет Министров Украины усилил ответственность за заранее ложное сообщение о минировании зданий, больниц и других общественно важных объектов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166114
 
   
 Топ комментарии
 
Зачем фотка и голос, если есть такой уникальный признак, как походка?
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Вроде бы не имущественное преступление...
Зато сразу видно, что все беды не от коррупции, а от неплательщиков алиментов и лжеминёров...)
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"Лжеминёров" нужно судить по статье "Терроризм" и исключить эту вилку "от и до" ,например от 4 до 8 лет. Приговор должен быть однозначным,если Восемь значит Восемь и без права на УДО то есть от звонка до звонка. Конфискация обязательна. За малолетку должны наказание нести родители по всей строгости. Только так ,такими драконовскими мерами можно выкорчевать эту мерзость наносящую колоссальные материальные и психологические убытки обществу. По сути это действительно терроризм без всякого сомнения.
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В 99, 9 случаев из 100 эти минеры минируют из паРаши.. а
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У ФСБ много имущества, санатории, дома отдьіха, здоровенное здание в центре Москвьі-все заберут
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Вроде бы не имущественное преступление...
Зато сразу видно, что все беды не от коррупции, а от неплательщиков алиментов и лжеминёров...)
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Я не совкодроч, но при ссср "минеров" посьілали на *у* и кидали трубку.
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ты плохо знаешь как жили в союзе - в ссср, при слове "заминировать" "взорвать" "убить" в телефонную трубку, в "специальной" комнате включалось "специальное" записывающее устройство и к "минеру" ДОМОЙ(!) через пару минут(!) приезжали "компетентные органы"!
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Да хорошо знаю жизнь при СССР. Помню много и не раз обсмеивали Запад как там какой-то "минер" что-то там минировал и тем самым блокировал работу чего-то там, аэропорта, магазина, вокзала. Помню и на работе кто то признавался что позвонил ради прикола на 02 с телефона-автомата, сказал что его послали далеко и бросили трубку, и так 2 раза. Повсеместная запись разговоров при СССР была не кругом. Это были уже 75 год, не меньше, магнитофонов в магазинах было полно
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а "минеров" при ссср помнишь? вот и я не помню! "советский" человек хорошо знал ЧЕМ может закончится такая "шутка"!
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С нашим "правосудием" как-то стрёмно, то по фотке докажут что именно ты звонил минировал и заберут квартиру)
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Зачем фотка и голос, если есть такой уникальный признак, как походка?
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Даже если "минер" из Украины, его имущество - это колченогий стол, телевизор ( ламповый ) и расшатаная табуретка. Теперь за лжеминирование грозит конфискация имущества, - МВД - Цензор.НЕТ 5725
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Какие интересные у нас законы! за сбитие машиной на переходе всего навсего штраф а за звонок на телефон конфискация!!
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"Лжеминёров" нужно судить по статье "Терроризм" и исключить эту вилку "от и до" ,например от 4 до 8 лет. Приговор должен быть однозначным,если Восемь значит Восемь и без права на УДО то есть от звонка до звонка. Конфискация обязательна. За малолетку должны наказание нести родители по всей строгости. Только так ,такими драконовскими мерами можно выкорчевать эту мерзость наносящую колоссальные материальные и психологические убытки обществу. По сути это действительно терроризм без всякого сомнения.
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....ну теперь есть СМЫСЛ ловить пи.....ов - минеров !!!
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Та може сразу вже и на органы распил и распродажа имущества😁
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