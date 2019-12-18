 Рада не позволяла УПЦ МП сохранить свое название, - Минкульт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министерства.
В ведомстве напомнили, что 22 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской Митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата об отмене приказа Министерства культуры, согласно которому УПЦ МП и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свое официальное название.
В министерстве обжаловали постановление Окружного админсуда в апелляционном и кассационном порядке. Отмечается, что постановлением Верховного Суда от 11 декабря 2019 кассационная жалоба Минкультуры оставлена без удовлетворения, постановление Окружного административного суда города Киева от 22 апреля 2019 оставлено без изменений.
"Следует отметить, что на 17.12.2019 Окружной административный суд г. Киева не переходил к решению дела по существу. Таким образом, Верховный Суд не постановлял постановления, "которое бы позволило Украинской Православной Церкви Московского Патриархата не менять свое название", - говорится в заявлении.
16 декабря сообщалось, что Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить название. Отмечается, что коллегия судей согласилась с позицией предыдущих инстанций, которые запрещали перерегистрировать УПЦ (МП) и ее структурные религиозные организации к решению этого спора по существу.
Рада 20 декабря 2018 года обязала УПЦ МП указывать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви.
Служба йде на мацковском нарєчіі, та ще й «За побєду русского оружія».
Це не українська церква і немає прав називатись такою.
По закону они обязаны изменить устав и вставить в свое название правду - что они на самом деле церковь Московского Патриархата. Или правда московским попам не к лицу?
Прівєді хоть один пост.
Назвати філіал РПЦ Українською православною церквою" в Україні? Ну це вже нонсенс ! А назва її повинна бути Московська розкольницька церква. Так як мало хто знає про те що поцупивши у Русі - України найменування Русь ворожі нам московські бандити церковники почали злочинно використовувати його лише тільки з 1930 роцi. Саме тоді "Православна російська московська церква" підступно була замаскована кремлівськими сталінськими коммунофашистами під нібито "Руську Православну Церкву"( РПЦ), і відповідно тільки отоді "Патріарх Московський і всієї Росії" став вперше незаконно злочинно сам себе називати "Московський і всієї Русі".
Таким чином, був здійснено такий бісівський злочин, на що навіть жахливий татарин цар москалів -личкарів Петро І - (Нариш) не наважився, адже для назви кривавої ординської кацапською церкви і титулу головного московського попа в 1930 році було вкрадено в Україні, безпосередньо, саме святе нам славянам українцям слово "Русь". Та ще і злочинно насадили нам в Україну свою філію кацапської РПЦ московський патріархат (МП)