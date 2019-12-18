 Рада не позволяла УПЦ МП сохранить свое название, - Минкульт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министерства.

В ведомстве напомнили, что 22 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской Митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата об отмене приказа Министерства культуры, согласно которому УПЦ МП и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свое официальное название.

В министерстве обжаловали постановление Окружного админсуда в апелляционном и кассационном порядке. Отмечается, что постановлением Верховного Суда от 11 декабря 2019 кассационная жалоба Минкультуры оставлена без удовлетворения, постановление Окружного административного суда города Киева от 22 апреля 2019 оставлено без изменений.

"Следует отметить, что на 17.12.2019 Окружной административный суд г. Киева не переходил к решению дела по существу. Таким образом, Верховный Суд не постановлял постановления, "которое бы позволило Украинской Православной Церкви Московского Патриархата не менять свое название", - говорится в заявлении.

16 декабря сообщалось, что Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить название. Отмечается, что коллегия судей согласилась с позицией предыдущих инстанций, которые запрещали перерегистрировать УПЦ (МП) и ее структурные религиозные организации к решению этого спора по существу.

Рада 20 декабря 2018 года обязала УПЦ МП указывать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП)