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Все про:Министерство культуры (380) переименования (553) УПЦ МП (1020)

 Рада не позволяла УПЦ МП сохранить свое название, - Минкульт

Министерство культуры молодежи и спорта заявило, что Верховный Суд не принимал разрешения Украинской православной церкви Московского патриархата сохранять свое название.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министерства.

В ведомстве напомнили, что 22 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской Митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата об отмене приказа Министерства культуры, согласно которому УПЦ МП и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свое официальное название.

В министерстве обжаловали постановление Окружного админсуда в апелляционном и кассационном порядке. Отмечается, что постановлением Верховного Суда от 11 декабря 2019 кассационная жалоба Минкультуры оставлена без удовлетворения, постановление Окружного административного суда города Киева от 22 апреля 2019 оставлено без изменений.

"Следует отметить, что на 17.12.2019 Окружной административный суд г. Киева не переходил к решению дела по существу. Таким образом, Верховный Суд не постановлял постановления, "которое бы позволило Украинской Православной Церкви Московского Патриархата не менять свое название", - говорится в заявлении.

16 декабря сообщалось, что Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить название. Отмечается, что коллегия судей согласилась с позицией предыдущих инстанций, которые запрещали перерегистрировать УПЦ (МП) и ее структурные религиозные организации к решению этого спора по существу.

Рада 20 декабря 2018 года обязала УПЦ МП указывать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП)

Источник: https://censor.net.ua/n3166113
 
 
 Топ комментарии
 
ворожа Україні церква має припинити називатись українською.
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Та яка ж вона «українская»?

Служба йде на мацковском нарєчіі, та ще й «За побєду русского оружія».
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Ну, то вже як повною назвою, то повинно бути: МПЦ ССО ГРУ ГШ РФ.
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Таким образом, Верховный Суд не постановлял постановления, "которое бы позволило Украинской Православной Церкви Московского Патриархата не менять свое название", - говорится в заявлении. Источник: https://censor.net.ua/n3166113
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ворожа Україні церква має припинити називатись українською.
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Можна ж назвати - православна церква МП.
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Зісно що можна, але ж вони тоді сдадуть свої позиції. Буде значно бльше переходів.
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Ну, то вже як повною назвою, то повинно бути: МПЦ ССО ГРУ ГШ РФ.
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Название фиксируется в Уставе.... Там - Украинская православная церковь.... Все....
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Та яка ж вона «українская»?

Служба йде на мацковском нарєчіі, та ще й «За побєду русского оружія».
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Що ВСЕ ?
Це не українська церква і немає прав називатись такою.
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Никакой устав никакой организации, действующей на территории Украины не может противоречить законам Украины.
По закону они обязаны изменить устав и вставить в свое название правду - что они на самом деле церковь Московского Патриархата. Или правда московским попам не к лицу?
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Поц, у нас б'ють не по паспорту, а по мармизі. Посидь у спамі, кацапський чмошнику.
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иди оскопись по обряду русскому скопическому русским Христом Селивановым вам завещанным Рада не позволяла УПЦ МП сохранить свое название, - Минкульт - Цензор.НЕТ 2110
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То ватний голос в твойом ватном колобкє так считаєт.
Прівєді хоть один пост.
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А все таки було б набагато краще просто вигнати цих кацапських попів геть з нашої країни.І разом з ними їх кацапських прихвостнів...
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ну тогда чем мы лучше их будем с их гонениями на протестантов
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протестанти на відміну від кацапських попів нічого не мають проти держави і народу України і терористів в культових спорудах не переховують
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УПЦ МП - це щось на кшалт "раскальонные айсберги" .
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Ну якщо взяти до уваги, що засновником російської православної церкви, частиною якої є УПЦ МП, є товариш сталін і всю свою історію працювала під патронатом НКВД/КГБ/ФСБ, то ця секта взагалі би мала підпадати під закон про декомунізацію.
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Московський КГБешний - бандитський патріархат РПЦ у личаковій ворожій нам паРаші так він що московитський - російський чи руський?
Назвати філіал РПЦ Українською православною церквою" в Україні? Ну це вже нонсенс ! А назва її повинна бути Московська розкольницька церква. Так як мало хто знає про те що поцупивши у Русі - України найменування Русь ворожі нам московські бандити церковники почали злочинно використовувати його лише тільки з 1930 роцi. Саме тоді "Православна російська московська церква" підступно була замаскована кремлівськими сталінськими коммунофашистами під нібито "Руську Православну Церкву"( РПЦ), і відповідно тільки отоді "Патріарх Московський і всієї Росії" став вперше незаконно злочинно сам себе називати "Московський і всієї Русі".
Таким чином, був здійснено такий бісівський злочин, на що навіть жахливий татарин цар москалів -личкарів Петро І - (Нариш) не наважився, адже для назви кривавої ординської кацапською церкви і титулу головного московського попа в 1930 році було вкрадено в Україні, безпосередньо, саме святе нам славянам українцям слово "Русь". Та ще і злочинно насадили нам в Україну свою філію кацапської РПЦ московський патріархат (МП)
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кацапофашистская неканоническая раскольническая гундяйская секта мракобесов.
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Это правильно называется РПЦ МП. А УПЦ это там где говорят на украинском, а не на русском.
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