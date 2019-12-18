 Кабмин до сих пор не перечислил средства на льготное жилье для ветеранов АТО/ООС и переселенцев

Об этом в эфире "Свободного Радио" сообщил пресс-секретарь фонда Олег Синельников, информирует Цензор.НЕТ.

"На данный момент средств на казначейских счетах "Держмолодьжитло" нет. Председатель правления постоянно общается не просто с представителями власти, а с министрами. И пока это все на уровне обещаний", - говорит пресс-секретарь фонда.

По его словам, в "Держмолодьжитло" полностью выполнили все условия для получения необходимого финансирования.

Отмечается, что регистрация в программе льготного кредитования продолжалась с 3 по 5 декабря. Заявки на участие успели подать более 10 000 человек. В Донецкой области зарегистрировали 311 заявлений. В соответствии с требованиями программы люди начали оформлять необходимые документы, в том числе, платить первый взнос в размере 6% от общей стоимости жилья.

"Мы были сами, честно говоря, шокированы этой ситуацией. Мы сейчас знаем не более, чем граждане, и от нас в этой ситуации уже ничего не зависит", - утверждает Олег Синельников.

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Льготные государственные программы должны продолжить в следующем году. Однако пока неизвестно, успеют ли ветераны войны и переселенцы получить деньги на жилье до конца 2019 года.

"Как сказали руководители министерств ветеранов и развития регионов и территорий, если эта программа будет успешной в этом году, то будет вестись поиск средств в 2020 году. Но пока ждем средств из бюджета на 2019-й", - говорит представитель "Держмолодьжитло".