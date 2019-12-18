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 Полиция трижды подсылала к бахмутским проституткам клиента для следственного эксперимента, но так никого и не задержала, - СМИ. ФОТО

Мужчина, сотрудничающий с полицией, трижды в рамках следственного эксперимента наведывался в мини-отель и пользовался там услугами жриц любви. Кто оплачивал эти "эксперименты", неизвестно. О подозрениях в этом деле никому так и не сообщили.

Об этом сообщает "Свободное радио", информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о мини-отеле "Лето". 5 декабря полиция отчиталась о том, что разоблачила работающих там путан. Правоохранители провели обыск, опубликовали фото нарушительниц и озвучили их расценки.

Но по состоянию на 18 декабря следователи в этом деле никого официально не подозревают.

Информация о ходе досудебного расследования закрыта. Данные о том, что в деле никому не объявляли о подозрении и не избирали меру пресечения, журналисты получили в прокуратуре Донецкой области.

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По данным из постановления по этому делу, опубликованной в Едином реестре судебных решений, за мини-отелем "Лето" наблюдали с июня месяца. Для "специального следственного эксперимента" туда трижды наведывался мужчина, который сотрудничает с полицией, и пользовался услугами проституток. Кто это оплачивал, в постановлении не указано.

Полиция трижды подсылала к бахмутским проституткам клиента для следственного эксперимента, но так никого и не задержала, - СМИ 01

В пресс-релизе по разоблачению отеля отмечается, что по информации следствия, прибыль получали владельцы заведения и местная таксистка. 48-летняя водитель рассказывала гостям отеля и клиентам такси о возможности получить "особые" услуги. После согласия мужчины заказывали у администратора отеля женщин, которых в номер привозила та же сотрудница такси.

Всего клиентам предлагали услуги 7 разных женщин в возрасте от 19 до 30 лет. Один час с ними стоил 600-700 грн. Клиенты отеля также должны были заплатить за номер отеля и услуги такси.

Полиция трижды подсылала к бахмутским проституткам клиента для следственного эксперимента, но так никого и не задержала, - СМИ 02

Также на Цензор.НЕТ: Экс-сотрудник МВД организовал сеть борделей, замаскированных под массажный салон, в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские провели обыски в отеле и дома у фигурантов дела. У них изъяли 51 750 грн, 3 400 долларов США, записи со списками и номерами телефонов проституток, а также мобильные телефоны.

Полиция трижды подсылала к бахмутским проституткам клиента для следственного эксперимента, но так никого и не задержала, - СМИ 03

По информации полиции, организаторам борделя инкриминируют сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. Это ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины. Но для продвижения дела должны быть объявлены подозрения. При этом за последние 2 недели продвижений нет.

Полиция трижды подсылала к бахмутским проституткам клиента для следственного эксперимента, но так никого и не задержала, - СМИ 04

В ответ на запрос "Свободного радио" в полиции Донецкой области сообщили, что с 1 января по 4 декабря 2019 правоохранители открыли 9 дел по проституции. 6 из них передали в суд.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166106
 
 
 Топ комментарии
 
Клиентом был глава местной полиции или его зам?
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Клиентом был глава местной полиции или его зам?
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Я би теж в такий способ посотрудничал з поліціей )
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Та ну - ты на тех путан глянь - даже с замытыми рожами видно, что они страшные.
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Мазохіст, чи просто любиш лікуватися?
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Напоминает баянный анекдот про трижды изнасилованную кошку...)
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бахмутские проститутки это легенда древнейшего бизнеса !
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А мораль?
В чём мораль данной заметки?
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мораль така - поліції немає, що вже робити то займається чистотою моралі, яка падає.
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щоб підвищити попит і ціну, поліція зробила промоунш мініготелю
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... а також 10 раз купувала наркоту проте справа все не клеїлась
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Нет такого мужчины, который хотя бы на день не мечтал бы стать холостяком (с) Полиция трижды подсылала к бахмутским проституткам клиента для следственного эксперимента, но так никого и не задержала, - СМИ - Цензор.НЕТ 3139
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Новая программа поощрения стукачей ментов или возвращения сепаров в Украину?
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а шифрованый агент ничего не намекал девочкам про леди,табу или комитет ВР ?
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Они, вероятно, там всем отделением трижды прбывали и разошлись полюбовно.
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А бахмутовские "жрицы" ,судя по фото, как то не особо. А в притон к нарикам агента не засылают?
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Треба негайно продовжити слідчі експерименти,залучивши нових учасників з числа найбільш підготовлених слідчих Полиция трижды подсылала к бахмутским проституткам клиента для следственного эксперимента, но так никого и не задержала, - СМИ - Цензор.НЕТ 1549
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Агентові сподобалось, мабуть... Розповів... Сміття теж спробували. Сподобалось.
Нікого не звинуватили, бо тепер копи там постійні VIP-клієнти.
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Легализовали бы и не морочили головы ни себе ни людям.
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Какие мусора ублюдки все таки!
И ведь выйдите на улицу и спросите,кто лучше и чеснее мусор,или проститутка?
Ответ будет я думаю однозначный.
Проститутки работают,именно работают,нна довольно таки сложной и опастной работе.Зарабатывают деньги себе на жизнь.
И так было и будет из покон веков!
Но только в нашей высокоморальной стране,их ко всем жизненным перепетиям,еще прессуют и гандоны в погонах.
Которые их же твари и крышуют!
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