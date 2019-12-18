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Все про:Минздрав (2102) увольнение (1787) Гончарук_Алексей (388)

 Гончарук об увольнениях в Минздраве: уходят "лояльные к Супрун"

Увольнения должностных лиц Министерства здравоохранения является нормальным процессом, а не проблемой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал во время открытия Офиса противодействия рейдерству в Киеве.

"За эти сто дней (работы правительства. - Ред.) уволены по собственному желанию или по другим основаниям сотни государственных служащих из разных ведомств. Ситуация в Минздраве состоит в том, что туда зашла новая команда, и далеко не все люди, которые были лояльны к предыдущему министру, госпоже Ульяне Супрун, нашли общий язык с новым министром. Я это с этим связываю", - сказал Гончарук.

По его словам, это нормальный рабочий процесс.

Глава правительства заявил, что смена заместителей министра здравоохранения не повлияет на ход медицинской реформы.

Напомним, 25 ноября заявление на увольнение написал глава Национальной службы здоровья Олег Петренко. Его отставку уже приняло правительство, а 6 декабря о своем намерении уволиться из ведомства объявила также руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко. Она уйдет из Министерства здравоохранения практически со всей своей командой.

17 декабря замглавы Минздрава Качурец и гендиректор ЦОЗ Курпита подали заявления об отставке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166105
 
 
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а супруниха где? так и не показала как правильно делать ме-нет
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Продолжай его делать так как ты привык..
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А ты до Супрун его делал не правильно? Гончарук об увольнениях в Минздраве: уходят "лояльные к Супрун" - Цензор.НЕТ 1453
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ты хотел, чтоб тебя Супрун это делать научила? Оказывается, геюки-психопаты бывают...
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Ось візьму і поставлю лайк Павліку - за сміливість. Ми ж не гомофоби. Гончарук об увольнениях в Минздраве: уходят "лояльные к Супрун" - Цензор.НЕТ 1401
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А приходят на их место зебилы.. без мозгов..
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Вся надія на закон про трансплантацію. Гончарук об увольнениях в Минздраве: уходят "лояльные к Супрун" - Цензор.НЕТ 3324
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Всех петяботов будем лечить ! ....... подорожником )))
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Если бы Скалецкая, как обещала, продолжила бы реформы Супрун, никто не увольнялся бы.
Но у Скалецкой, похоже, свои задачи - не качество государственной медицины улучшать, а переводить госфинансирование в частные клиники.
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Приходят к руководству только те, кто устраивает международный фармбизнес (в лице их лоббистов в нашей власти). Они найдут "достойную" замену и многолетнему коррупционеру и их ставленнику курпите.
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Уходят те кто в медицинской реформе хоть шо то понимал ,, приходят интерны - охлобыстины . Гончарук об увольнениях в Минздраве: уходят "лояльные к Супрун" - Цензор.НЕТ 1159 .
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Коррупционеров и грантоедов - супрунистов просто заменяют на их аналоги из "новой" власти.
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.Шо то я не в теме ,, а кого из команды Супрун словили на коррупции .? Узнать мона . ? Гончарук об увольнениях в Минздраве: уходят "лояльные к Супрун" - Цензор.НЕТ 3270 .
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Только что были у семейного врача. С нового года больной должен будет сам выбрать одну болезнь при визите к семейному доктору. Если болят печень и почки, надо будет выбрать только одно. Выбор предоставляется клиенту. Пенсионерам, у которых как правило болит все, будут рады. Ведь ходьба по семейным врачам укрепляет здоровье.
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У тебя с болезнью все очевидно... ты дебил..
Поэтому не переживай... тебе выбирать не придется...
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йдуть професіонали, бо з тим міністервом розумні працювати не хочуть.
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