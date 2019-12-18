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 Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-нардепу Пашинскому на домашний арест. ФОТО

Апелляционный суд города Киев изменил меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому на домашний арест до 3 февраля 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство адвокатов частично: отменено решение следственного судьи о продлении срока содержания под стражей. Суд принял новое решение, удовлетворив ходатайство следствия об избрании меры пресечения, которым стал домашний арест.

Пашинскому должны одеть электронный браслет слежения, также он должен сдать загранпаспорт. Экс-нардеп должен быть доставлен к месту жительства немедленно.

Решение суда является окончательным.

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Пашинский назвал сегодняшнее решение суда первым маленьким шагом на пути к будущей победе.

Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-нардепу Пашинскому на домашний арест 01

"Я понимаю, что мне предстоит пройти долгий сложный путь, чтобы очистить свое имя. Я его пройду. Я надеюсь, что общество получит ответы на все вопросы. Однозначно сегодня мы увидели, что остатки правосудия в нашем государстве ещё существуют", - сказал экс-нардеп,

"Ожидал такое решение ещё 7 октября а Печерском суде. Сегодня, честно скажу, уже не ожидал", - добавил Пашинский.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

29 ноября суд продлил на два месяца арест Пашинского.

Источник: https://censor.net.ua/n3166103
 
 
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А за снайперку во время Майдана тоже надо ответить
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Его надо не за ствол судить, а за воровство, при производстве бракованных миномётов.
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Долгой жизни ему под шконкой...)
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Без реальной судебной реформы не будет дела..даже при всём желании..
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Тут и без меня уже озвучили. Присоединяюсь к пожелавшим.
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ЗЕботов спамят неподецки .Калоеды опушённые
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Порошенковская крыса Новый Год будет дома встречать. Только не давайте ему пистолет.
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Валера, краще скажи аваківська, бо Пашинський був у Яценюка-Авакова.
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Пардон Николай! Исправляюсь. Запутался я в этих течения "гавна".
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Чего порохоботы не пишут, Зе виноват? это им нравится. И суды, уже справедливые, и Зрады нету. Кланяйтесь в ноги, новому президенту.
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почему падаль выпустили разве в оборонпроме все хорошо?
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Краще напиши павлов-імбіцил, більше підходить.
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как всегда, все у нас первыми чувствуют судьи.....
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