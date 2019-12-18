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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2997) Сытник (731)

 В парламенте требуют уволить директора НАБУ Сытника

Депутаты нескольких фракций Верховной Рады требуют увольнения директора НАБУ Сытника, признанного судом виновным в совершении коррупционных действий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрновости", депутаты нескольких фракций Верховной Рады требуют отставки директора НАБУ Артема Сытника, признанного решениями судов виновным в коррупции, а именно элитном отдыхе на охотничьей базе, за который неоднократно платило другое лицо.

Так сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко с трибуны призвал Сытника уйти в отставку, а если он этого не сделает - это, по мнению депутата, должна инициировать Верховная Рада и Президент.

"У козаков были хорошие традиции - за коррупцию там секли. Сегодня в Украине появился еще один официальный коррупционер. Это была бы не новость, если бы это не был директор Национального антикоррупционного бюро Украины. Господин Артем Сытник признан виновным судом, апелляционной инстанцией, коррупционером, получил за это административный приговор за то, что получал подарки, отдых и развлечения бесплатно. К сожалению, господин Сытник вместо борьбы с коррупцией получает сытую жизнь, и по еще советским традициям - "с чем борешься, то и имеешь", - заявил Гончаренко. - Я думаю, что господин Сытник должен уйти со своего поста немедленно. Если у него есть честь и достоинство, он должен это сделать сам, по собственному желанию. Если их нет, то должно вмешаться государство, Верховная Рада и Президент Украины, и уволить Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины".

Также16 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал обращение к антикоррупционному комитету об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, признанного судом виновным в коррупционных действиях. Депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что "Впервые в стране возникла коллизия, когда директор Национального антикоррупционного бюро по решению суда признан коррупционером. Решение опубликовано, вступило в силу, и комитет по правоохранительной деятельности не может оставаться в стороне и обязан отреагировать - или направить обращение к господину Сытнику с предложением добровольно уйти в отставку, или предложить парламенту проголосовать постановление об обращении об отставке".

Напомним, что 13 декабря Ровенский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил без изменений постановление Сарненского районного суда Ровенской области от 6 сентября 2019 относительно Сытника о признании его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 172-5 КУоАП. Речь идет об элитном отдыхе Артема Сытника на охотничьей базе в Ровенской области, за который неоднократно платили другие лица. Согласно Положению о Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, данные в этот реестр по Сытнику должны быть внесены в течение 3-х рабочих дней, то есть крайний срок такого внесения истекает сегодня, 18 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труба о звонке Сытника по делу "пленок Вовка": "Сказал, что там мои замы. Может, имел в виду, чтобы их сейчас зах**рить?". АУДИО

Источник: https://censor.net.ua/n3166102
 
 
 Топ комментарии
 
И тут Лёшик Гончаренко...вот же ж непотопляемое...)))
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"Европейская солидарность" Алексей Гончаренко с трибуны призвал.."

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Так он еще не уволен?
Да после решения суда о круто проведенной вечеринке,он должен был сразу стать на учет,как безработный.
Который кстати пожизненно не может занимать любые гос должности!
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И тут Лёшик Гончаренко...вот же ж непотопляемое...)))
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"Европейская солидарность" Алексей Гончаренко с трибуны призвал.."

Дальше можно не читать.
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И правильно .. Читай лучше журнал Мурзилка . У парламенті вимагають звільнити директора НАБУ Ситника - Цензор.НЕТ 4441 .
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Отличный глава антикорупционного органа не прошло и года а уже спалился! надо создавать новый орган новое НАБУ которое будет следить за старым НАБУ чтобы не воровало!!
ХА ХА ХА! Знаменитая проблема "КОНТРОЛЕР ДЛЯ КОНТРОЛЕРА....."
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Сытник уже полных ПЯТЬ лет как директор НАБУ. Кстати кто не знает он является зятем бывшего прокурора Киевской области Гайсинского и сестроё**м с Кернесом который так же зять того же Гайсинского,Кернес женат на старшей а Сытник на младшей дочери Гайсинского который и сделал из них то что мы видим сейчас. Кернеса из "напёрсточника" мэром Харькова а Сытника из посредственности директором НАБУ. Вот что значит удачно жениться.
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Есть ли жизнь на Марсе, или нет ее, не чего не помсеняеться в Вселенной.
С УВОЛЬНЕНИЕМ ЭТОГО ИНДИВИДУМА ТОЖЕ.
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эту сытую раскормленную рожу не увольнять - судить нужно сколько миллиардов страна потратила на содержание говнюка
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Пусть вернет всю зарплату, ну ладно, пусть оставит себе немного на протертые штаны. А потом пинком под..... понимаете.
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На, утрись. Тобі з Скабєєвою вистачить У парламенті вимагають звільнити директора НАБУ Ситника - Цензор.НЕТ 8025


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Потрібно щоб корупція не сприймалась суспільством, її просто треба довести до абсурду! Корупція повина бути узаконена, у всіх корупційних схемах головним бенефіціаром повинна бути держава, тобто народ України. Потрібні субсидуювання корупціонерів для розробки нових схем, висвітлення досягень самих талановитих "Корупціонер місяця", "Корупціонер року". Також слід не забувати про антирейтинг "Криса місяця", і .т.д.
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А судьи кто? Да на вас всех клейма негде ставить. А сытнику подсунули штраф административный 3600 гр. За все годы.И справились с самым страшным для них корупционером.
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Лешик перекрасился под патриота . как и его шеф - Пепа .
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А що в цього "джентльмена" рука не підіймаєть заяву написати? Розраховує що його виженуть, а потім через суд вимагатиме зарплату за роки.... Жаба!!
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Если бухать на шару это коррупция, то Украина это Швеция
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