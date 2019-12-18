 Попытка дестабилизации ситуации с помощью транснациональных преступных группировок пресечена на Луганщине, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "По оперативной информации, представители международных криминальных кругов координируют деятельность так называемых воров в законе и связанных с ними организованных групп, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

По замыслу кураторов из РФ, обострение криминогенной обстановки в Украине должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системы.

Сотрудники СБУ установили, что уголовник из одной из стран Южного Кавказа, ранее объявленный в Украине в розыск, под другим именем прибыл в Луганскую область. Там злоумышленник должен был координировать деятельность преступных группировок и установить контроль над отдельными сферами легального и теневого бизнеса региона. Через противоправную деятельность иностранец планировал создать механизм влияния на местные органы государственной власти.

Действиями уголовника руководил связанный со спецслужбами РФ, пять раз судимый Лота Гули, который сейчас проживает в странах Ближнего Востока.

Во время обысков по месту временного проживания злоумышленника правоохранители изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Мероприятия по блокированию незаконной деятельности проводились совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции, Главным управлением ЧП в Луганской области под процессуальным руководством прокуратуры".

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