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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ГНСУ (25) Верланов Сергей (22)

 Реализация концепции единого юрлица позволит налоговой и таможне быстрее реформироваться, - Верланов

Поддержанный Верховной Радой в первом чтении (341 голос - "за") законопроект о создании единых юридических лиц в Государственной налоговой и Государственной таможенной служб позволит им быстрее реформироваться, быстрее и эффективнее внедрять изменения, которых от них ожидают.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, комментируя результаты голосования народными избранниками.

"Наши инициативы по реформированию службы, развитию сервисов, меры по обеспечению наполнения бюджета поддержаны. Принятый законопроект позволит нам быстрее реформироваться, быстрее и эффективнее внедрять изменения, которых от нас ожидают", - заявил глава налоговой.

По словам Верланова, этот законопроект объединил сессионный зал, поскольку за него проголосовали представители всех фракций и групп парламента.

"Это свидетельствует о внимании общества к процессам, которые сейчас происходят в налоговой службе", - добавил председатель ГНС, поблагодарив народных депутатов и профильный комитет за поддержку.

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Напомним, 18 декабря Верховная Рада приняла за основу законопроект №2419 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной налоговой и таможенной политики".

Принятый документ, в частности, определяет механизм реализации концепции единого юридического лица для Государственной налоговой и Государственной таможенной служб и разграничения их функций.

В правительстве надеются, что после голосования за этот законопроект во втором чтении реформа по разделению Государственной фискальной службы на ГНС ​​и ГТС завершится.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166098
 
 
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100 днів, своєрідна вже пройшло , якщо за цей час нічого не змінилось , далі все , "фарбування стін з перестановкою ліжок і стільців " .
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