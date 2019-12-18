 Депутаты свое позорное слово сказали. Теперь очередь Зеленского, - Гриценко об отмене неприкосновенности

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"После широко распиаренной "отмены неприкосновенности" в тексте Конституции - депутатов сегодня сделали еще более неприкосновенными, чем они были до сих пор. Сделали это в тексте закона 2237, по-тихому и коварно. Теперь депутатам можно украсть, без спешки переписать украденное на родственников, избежать возбуждение дела и быстрых следственных действий - новый закон с его намеренно усложненными процедурами все это депутатам позволяет", - отметил Гриценко.
Политик убежден, что депутаты "свое позорное слово сказали и теперь слово за Зеленским".
"Или он ветирует принятый закон и заставит свою фракцию действительно установить для депутатов ответственность за совершенные уголовные преступления. Или же он подпишет закон и тем самым покажет всему обществу - это все их совместные, с Зеленским, только PR-игрища", - резюмировал Гриценко.
Сегодня парламент проголосовал в целом за законопроект о реализации отмены неприкосновенности нардепов.
Напомним, 3 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".
Из разговора с кандидатом Анатолий Гриценко сделал вывод, что «кварталовец» не сдаст Украину России и Владимиру Путину, продолжит курс на вступление в ЕС и НАТО, а также намерен развивать украинский язык. Кроме того, Владимир Зеленский заверил собеседника, что у него нет никаких обязательств перед Игорем Коломойским или высокопоставленными чиновниками. А все слухи из сети о назначении людей в правительство назвал фейковими."
Манеры те же.
Для информации.
ПРАВИЛА ФОРУМУ.
4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
4.1. Використовувати ненормативну лексику. (Санкції: бан IP та ніку на 3 доби )
Источник: https://censor.net.ua/f2000002
откуда ты такое недоумковатое вылезло? впрочем - понятно, из зомбоящика..
обидно за правду и пАлковника стало?))
так вы просто лошары, что с вас взять))
моника мендель, ту тебя тот тотович нашел и хочет обсудить так возбудившую тебя тему "мокрожопости"
ну, не истери... беги, подмойся...
а к монике мендель чего обратился... за её опытом?))
"БизнесЦензор" подсчитал, какая часть экономики контролируется Коломойским. Однако в статье скрыто около половины главных сфер контроля и факт того что сам "Цензор" - собственность Коломойского.
Позор. Полковник, все сделавший для прихода этой шоблы, теперь эту шоблу критикует. Лицемер и прохиндей.
Еще более неприкосновенными...
Это Украина !!! - я здесь живу...
И закон его воплотил и народ обокрал
давай полный ТЕКСТ, его и анализируй, а то одни всхлипы...