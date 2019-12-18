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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (24191) Гриценко Анатолий (1356) Зеленский (4047) неприкосновенность (974)

 Депутаты свое позорное слово сказали. Теперь очередь Зеленского, - Гриценко об отмене неприкосновенности

Лидер партии "Гражданская позиция" и экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко назвал позором то, как нардепы сегодня снимали с себя неприкосновенность.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"После широко распиаренной "отмены неприкосновенности" в тексте Конституции - депутатов сегодня сделали еще более неприкосновенными, чем они были до сих пор. Сделали это в тексте закона 2237, по-тихому и коварно. Теперь депутатам можно украсть, без спешки переписать украденное на родственников, избежать возбуждение дела и быстрых следственных действий - новый закон с его намеренно усложненными процедурами все это депутатам позволяет", - отметил Гриценко.

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Политик убежден, что депутаты "свое позорное слово сказали и теперь слово за Зеленским".

"Или он ветирует принятый закон и заставит свою фракцию действительно установить для депутатов ответственность за совершенные уголовные преступления. Или же он подпишет закон и тем самым покажет всему обществу - это все их совместные, с Зеленским, только PR-игрища", - резюмировал Гриценко.

Сегодня парламент проголосовал в целом за законопроект о реализации отмены неприкосновенности нардепов.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".

Депутаты свое позорное слово сказали. Теперь очередь Зеленского, - Гриценко об отмене неприкосновенности 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166096
 
   
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Толік, не возбухай - ви це зробили разом!
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Так шутить нельзя, а то сейчас выскочит укушенный в мозг грицацуевым Igor L и мало не покажется! Депутаты свое позорное слово сказали. Теперь очередь Зеленского, - Гриценко об отмене неприкосновенности - Цензор.НЕТ 4644
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помнится, весной, после 1го тура, - гриценко аж на *опе прыгал - настолько прославлял монику Депутаты свое позорное слово сказали. Теперь очередь Зеленского, - Гриценко об отмене неприкосновенности - Цензор.НЕТ 7511
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«Готов ли он к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознает, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов(на самого гриценко)», - отметил политик планы Зеленского. - «Будет ли он на посту президента терпеть коррупцию и мародерство? Нет, не будет».
Из разговора с кандидатом Анатолий Гриценко сделал вывод, что «кварталовец» не сдаст Украину России и Владимиру Путину, продолжит курс на вступление в ЕС и НАТО, а также намерен развивать украинский язык. Кроме того, Владимир Зеленский заверил собеседника, что у него нет никаких обязательств перед Игорем Коломойским или высокопоставленными чиновниками. А все слухи из сети о назначении людей в правительство назвал фейковими."
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особенно нравится уверенность пАлковника в "..все слухи из сети о назначении (своих и коломойского) людей в правительство назвал фейковими." Депутаты свое позорное слово сказали. Теперь очередь Зеленского, - Гриценко об отмене неприкосновенности - Цензор.НЕТ 2895
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А тебе больше нравится играть с Порохом в слоника?
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похоже что тебя слоником, и козликом и прочим ракообразным давно сделали на г+г.. и не раз Депутаты свое позорное слово сказали. Теперь очередь Зеленского, - Гриценко об отмене неприкосновенности - Цензор.НЕТ 5508
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Похоже у тебя после игры в слоника клинит на одной теме...Моника,Моника поиграем в слоника,это Порох тебя так ласково называл?
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Юля Мендель не ваша родственница?
Манеры те же.
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Я уже этот дебильный вопрос от казломордых слышал...у вас с фантазией проблемы?
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Это вы быдлота тут пасётесь,вместе с Моникой...лайкаете ****** друг друга и пишите тупую *****..
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Настоящий Мендель.

Для информации.

ПРАВИЛА ФОРУМУ.

4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

4.1. Використовувати ненормативну лексику. (Санкції: бан IP та ніку на 3 доби )

Источник: https://censor.net.ua/f2000002
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и это пишет бот с погонялом "мендель" - первым постом у которого в "соСхе" - воспоминания об игрищах (с ним) слоником.
откуда ты такое недоумковатое вылезло? впрочем - понятно, из зомбоящика..
обидно за правду и пАлковника стало?))
так вы просто лошары, что с вас взять))
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хм..."моСхе".. впрочем - там скорее всего реально "соСх" зомбоящика
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Погоняло это у мокрожопых,как ты..а это моя фамилия...
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та судя по твоим постам (не только хвамилии) - ты реально озабочен на тему "мокрожопости" и прочих сексуальных фантазий Депутаты свое позорное слово сказали. Теперь очередь Зеленского, - Гриценко об отмене неприкосновенности - Цензор.НЕТ 5190
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Ну тебя же беспокоит тема Моники...будешь Моникой
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так ты не просто мендель, еще и моника?)) браво!))
моника мендель, ту тебя тот тотович нашел и хочет обсудить так возбудившую тебя тему "мокрожопости" Депутаты свое позорное слово сказали. Теперь очередь Зеленского, - Гриценко об отмене неприкосновенности - Цензор.НЕТ 6569
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моника мендель, снова ты перевозбудилась?)) вот, бедняжко ты.. после вчерашнего слоника Депутаты свое позорное слово сказали. Теперь очередь Зеленского, - Гриценко об отмене неприкосновенности - Цензор.НЕТ 8756
ну, не истери... беги, подмойся... Депутаты свое позорное слово сказали. Теперь очередь Зеленского, - Гриценко об отмене неприкосновенности - Цензор.НЕТ 8604
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С упоротыми порохососами лучше не беседовать(((
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о, он как раз тебя искал .. и - ты само нашлось! Депутаты свое позорное слово сказали. Теперь очередь Зеленского, - Гриценко об отмене неприкосновенности - Цензор.НЕТ 58 уединитесь и обсудите так возбудившие его фантазии Депутаты свое позорное слово сказали. Теперь очередь Зеленского, - Гриценко об отмене неприкосновенности - Цензор.НЕТ 3509
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ааа.. самоудовлетворяешься.. пааанятно Депутаты свое позорное слово сказали. Теперь очередь Зеленского, - Гриценко об отмене неприкосновенности - Цензор.НЕТ 7315
а к монике мендель чего обратился... за её опытом?))
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Толік, не возбухай - ви це зробили разом!
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И не говори. " а как дысал, как дысал". А теперь вдруг ЗЕрезидент настоящему полковнику уже и не совсем друг.
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Анатоль, перестаньте дрочить! Вы же охвицер) Депутаты свое позорное слово сказали. Теперь очередь Зеленского, - Гриценко об отмене неприкосновенности - Цензор.НЕТ 1689
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Из рубрики "Это интересно".
"БизнесЦензор" подсчитал, какая часть экономики контролируется Коломойским. Однако в статье скрыто около половины главных сфер контроля и факт того что сам "Цензор" - собственность Коломойского.

Позор. Полковник, все сделавший для прихода этой шоблы, теперь эту шоблу критикует. Лицемер и прохиндей.
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То піди та дай по їб*лу своєму пасинку і його друзякам, які збираються у вас на його день народження!
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а чому тоді хубло так хромало з ортопедичною стелькою?
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Потому что Поррошенко был гвоздем программы в боттинке
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"После широко распиаренной "отмены неприкосновенности" в тексте Конституции - депутатов сегодня сделали еще более неприкосновенными, чем они были до сих пор. Источник: https://censor.net.ua/n3166096

Еще более неприкосновенными...
Это Украина !!! - я здесь живу... Депутаты свое позорное слово сказали. Теперь очередь Зеленского, - Гриценко об отмене неприкосновенности - Цензор.НЕТ 1325
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И чего эта капризная баба опять завелась... лягушка на троне и слуги урода - это же все ваше детище! Всех, кто поддерживал нарика! А сейчас уже вместе с жулькой без пяти минут оппозиционер!
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А ты, Гриц, в шахматы с ним еще поиграй.
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Может он пришел на одну каденцию, но на пожизненную?
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Вроде взрослый дядька, военный, а в деда мороза зеленого верит... может дибил? или нас за дураков считает
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Зеля идет по стопам педро
И закон его воплотил и народ обокрал
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А ещё есть акки, с которых ты не копипастил эту фразу?
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самое смешное - что даже упоротое зебилье начало разочаровываться в монике.. правильно о них вчера сказал старший зеленский))
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Ну от і зелені почали говорить одне, а робити зовсім інше. Геть так само як і попередники, при Петрові.
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Я голосовал за Гриценко.И не жалею.Жалею,что он не победил.Ну ничего.Так бывает.
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Вечнонепроходимый ворюжка онотоль наезжает на государя-надежу???
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И шо, зебанаты, где теперь ваше 1 января так ожидаемое?) дебильо обшмарленное...
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аха...ха....а что кто то предполагал что то другое....
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Упс, тепер з Порошенко не знімуть недоторканність?
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Толик, ты не трынди!
давай полный ТЕКСТ, его и анализируй, а то одни всхлипы...
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Очередь зеленского сказать свое позорное слово?
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