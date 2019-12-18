 Германия не одобряет санкции США против "Северного потока-2", - Меркель

Об этом она заявила во время раунда вопросов к правительству в Бундестаге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AFP.
Меркель сказала, что Германия выступает против экстерриториальных санкций. В то же время она предложила вести переговоры с США.
"Я не вижу другого выбора, кроме как вести переговоры, но очень решительные переговоры о том, что мы не одобряем эти санкции", - сказала она.
Меркель также напомнила, что сейчас идут переговоры по транзиту газа через Украину, и, по ее словам, лишние дискуссии вокруг "Северного потока - 2" могут негативно на них отразиться.
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Во вторник, 17 декабря Сенат США вслед за Конгрессом одобрил законопроект с санкциями против "Северного потока-2". "В целях обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкции в отношении связанных с Россией трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - говорится в документе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что газопровод будет достроен, невзирая на санкции США. Возможное введение санкций он назвал "непосредственным нарушением международного права".
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Просто, как любое нормальное государство, заботится в первую очередь о собственных интересах...
Вопросы есть?
Вопросов нет.
Значит свободен.
А жирных бюргеров ********* периодически раз в год пугает, а ля " На Берлин", "1941-1945 можем повторить".
Только они своим куцым умишком не понимают, что могут повторить. Сольют им Восточную Европу, а потом могут потребовать и восточную Германию.
Меняют невосполнимые ресурсы на цифирки на электронных счетах в своих же банках, молодцы...)
Суть такая, что на планете Земля победили исламские фундаменталисты, за счет того, что начали производить ядерное оружие, а потом серией терактов заставили всех капитулировать.
Ну в итоге предложили побежденным или операция по бесплодию для мужчин и женщин, или выселка в неизвестность, на другие неосвоенные планеты.
После заявления ***** что они умрут как мученики, а остальные не успеют покаяться, эта фантастика начинает обретать РЕАЛЬНЫЕ формы.
Старая кошелка.
Красавцы!
От Кравчука до Зели!
Статные молодые,энэргичные,неподкупные наши!
И живем мы на зависть продажной Германии,как сыр в масле.
За нашей техникой и ноу-хау,просто весь мир в очереди стоит!
СШп нужно продать Германии свой дорогой газ.
Вообщем то и все.
Ну я могу и ошибаться конечно.
Да и в деле экспорта,тут тоже не все однозначно.Отказаться,это всеравно,что себе в ногу выстрелить.
Вон СШп кремлевских ненавидят,но движки ракетные покупают,да и в космосе сотрудничают.
Так было,есть и будет есть.
Кто не согласен,может негодовать дальше,но от благородной ярости и возмущения,ровным счетом ничего не изменится.
Как то так.
Этож какая выгода и экономия времени.