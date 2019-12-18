 Германия не одобряет санкции США против "Северного потока-2", - Меркель

Об этом она заявила во время раунда вопросов к правительству в Бундестаге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AFP.

Меркель сказала, что Германия выступает против экстерриториальных санкций. В то же время она предложила вести переговоры с США.

"Я не вижу другого выбора, кроме как вести переговоры, но очень решительные переговоры о том, что мы не одобряем эти санкции", - сказала она.

Меркель также напомнила, что сейчас идут переговоры по транзиту газа через Украину, и, по ее словам, лишние дискуссии вокруг "Северного потока - 2" могут негативно на них отразиться.

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Во вторник, 17 декабря Сенат США вслед за Конгрессом одобрил законопроект с санкциями против "Северного потока-2". "В целях обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкции в отношении связанных с Россией трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - говорится в документе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что газопровод будет достроен, невзирая на санкции США. Возможное введение санкций он назвал "непосредственным нарушением международного права".

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