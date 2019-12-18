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Все про:Германия (3493) Меркель (1735) санкции (7552) США (15925) Северный поток (552)

 Германия не одобряет санкции США против "Северного потока-2", - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение Конгресса США о санкциях против газопровода "Северный поток-2".

Об этом она заявила во время раунда вопросов к правительству в Бундестаге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AFP.

Меркель сказала, что Германия выступает против экстерриториальных санкций. В то же время она предложила вести переговоры с США.

"Я не вижу другого выбора, кроме как вести переговоры, но очень решительные переговоры о том, что мы не одобряем эти санкции", - сказала она.

Меркель также напомнила, что сейчас идут переговоры по транзиту газа через Украину, и, по ее словам, лишние дискуссии вокруг "Северного потока - 2" могут негативно на них отразиться.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин и Меркель по телефону обсудили транзит газа через Украину и итоги нормандского саммита

Во вторник, 17 декабря Сенат США вслед за Конгрессом одобрил законопроект с санкциями против "Северного потока-2". "В целях обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкции в отношении связанных с Россией трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - говорится в документе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что газопровод будет достроен, невзирая на санкции США. Возможное введение санкций он назвал "непосредственным нарушением международного права".

Также на Цензор.НЕТ: Если контракт о транзите газа не подпишем сейчас, то переговоры с "Газпромом" могут возобновиться в апреле-мае, – Коболев

Источник: https://censor.net.ua/n3166095
 
 
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Дружба с Пуйлом ещё никого до добра не довела - вон, Трампу сегодня импичмент будут объявлять...
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Ну, кагбэ Германия ни с кем не воюет...
Просто, как любое нормальное государство, заботится в первую очередь о собственных интересах...
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А США заботится о своих?
Вопросы есть?
Вопросов нет.
Значит свободен.
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А зачем воевать, у них же с ****** дружба. Воюют другие.
А жирных бюргеров ********* периодически раз в год пугает, а ля " На Берлин", "1941-1945 можем повторить".
Только они своим куцым умишком не понимают, что могут повторить. Сольют им Восточную Европу, а потом могут потребовать и восточную Германию.
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Да по большому счёту пофиг бюргерам на эти пугалки кацапских аборигенов...
Меняют невосполнимые ресурсы на цифирки на электронных счетах в своих же банках, молодцы...)
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Знаете, давно, лет так 10 назад читал фантастический рассказ.
Суть такая, что на планете Земля победили исламские фундаменталисты, за счет того, что начали производить ядерное оружие, а потом серией терактов заставили всех капитулировать.
Ну в итоге предложили побежденным или операция по бесплодию для мужчин и женщин, или выселка в неизвестность, на другие неосвоенные планеты.

После заявления ***** что они умрут как мученики, а остальные не успеют покаяться, эта фантастика начинает обретать РЕАЛЬНЫЕ формы.
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Фантастического ничего тут нет... Например, )(уйло узнаёт, что неизлечимо болен, и времени жить у него всего ничего, зато есть ядерный чемоданчик... Почему бы не бахнуть напоследок?
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Мордвин-чебурашка пугает,твое дело холопье,скрепыш,обоссался и стой обтекай...Вяличие беги суши
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Дружба с Пуйлом ещё никого до добра не довела - вон, Трампу сегодня импичмент будут объявлять...
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Дружба и с СССР и с РФ всегда оборачивалась для любых стран разрухой,отсталостью и войной со всеми её ужасами. Возьмите на вскидку любую страну которая связалась с СССР например и увидите что эта страна остановилась в своём развитии и стала нищей.Та же Куба,Камбоджия,КНДР,Вьетнам,Сомали,Афганистан и так далее это страны пошедшие по курсу "русского мира". То же и с внутренними государствами,Дагестан,Абхазия,Приднестровье...... та же разруха и смерть,смерть и смерть и никакого просвета и надежды.
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Зря немцы возбухают. Зря США после разгрома им план Маршала дала.
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Надо обеспокоенность выразить.
Старая кошелка.
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То то дело наши президенты!
Красавцы!
От Кравчука до Зели!
Статные молодые,энэргичные,неподкупные наши!
И живем мы на зависть продажной Германии,как сыр в масле.
За нашей техникой и ноу-хау,просто весь мир в очереди стоит!
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Санкціїї США - це зазіхання на пенсійне забеспечення фрау Меркель. Доколє!
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ктобы сомневался. мордовские газы фолькздойчам только напользу. А ведь еще 80 лет назад за такую заяву саму бундесфрау их диды вытираны отправили бы в концлагерь.
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Було б дивно, аби зраділи, а шрьодер, ще й банкет закотив
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Германии нужен дешевый газ.
СШп нужно продать Германии свой дорогой газ.
Вообщем то и все.
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Дорогой газ возможно продать только украинцам (как "Пенсильванский" уголь), но не немцам.... Они не идиоты....
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U Germaniji glavny exportior jest amerika,to jest N1.Dva raza bolse im prodajut,cem pokupajet no eto amerikansi mogut ispravyt jesly nemcy budet mnogo govorit.Ecio mozet i armiju vyvesti ix okolo 150 tysiac soldat.Vot togda tocno bylo vsio
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Так вроде бы в Германии уже раздаются голоса,с просьбой СШп покинуть кабнэт!?
Ну я могу и ошибаться конечно.
Да и в деле экспорта,тут тоже не все однозначно.Отказаться,это всеравно,что себе в ногу выстрелить.
Вон СШп кремлевских ненавидят,но движки ракетные покупают,да и в космосе сотрудничают.
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Skolko ja slisal Merkel byla za amerikancev i bojitsia stob te ne vysli poskolku u nix realno armija slaba.Togda nuzno uvelicyt biudzet,a otkuda dengi?Ne tolko Merkel i drugyje bojitsia sto nevysla armija s jadernom arsenale v tom cysle.Export v ameriku im mozet zdelat kak Kitaju oblozyt nalogami i sto togda?Im amerika glavny pokupatel
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Ничего личного.Просто бизнес!
Так было,есть и будет есть.
Кто не согласен,может негодовать дальше,но от благородной ярости и возмущения,ровным счетом ничего не изменится.
Как то так.
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Естественно не одобряет. Почему должны немцы страдать за малоросов, которые сами выбрали себе капитулянта в презы?
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немцы страдают от лиц непонятной половой ориентации типа тебя, кормить то надо а работать не хочешь
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Петя тоже против, он же друг Меркель, порохоботики, давай акцию, ТРАМПУ ИМПИЧМЕНТ.
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Кстати,если вечером объявить импичмент Трампу,то можно не рассходиться,и к утру уже только плакаты поменять,на негодование по земельной реформе.
Этож какая выгода и экономия времени.
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Комсомолка немецкая за пфеннинг маму родную продаст..
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фюрер Меркель планирует идти в Газпром на место своего куратора Шредера...
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Хтось мені здається почав втрачати нюх.............. І за це буде жорстоко покараний, гарним пендулем по цьому шнобаку.
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