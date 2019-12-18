EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины
  2690  46
Все про:Деркач А. (28) КГБ (128) Пинчук (240)

 Предлагаю Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ, - Деркач. ФОТО

Виктор Пинчук может провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ СССР, если не помнит, как ее подписывал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал народный депутат Андрей Деркач на своей странице в Фейсбук.

Он отметил, что его информацию о том, что Пинчук был информатором КГБ, опровергнул не он лично, а безымянная пресс-служба.

"Пусть Виктор Михайлович уточнит эти моменты. А если он совсем запамятовал, как эту бумагу подписывал, предлагаю провести графологическую экспертизу. Для того чтобы экспертиза была корректной, можете предоставить копии доносов того времени. Или нам как всегда сделать все за вас и самим их найти?", – подчеркнул Деркач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деркач опубликовал служебную переписку НАБУ и посольства США. ДОКУМЕНТ

Он обратился к Пинчуку с предложением объяснить, что именно было опровергнуто.

"Так вот, хотел бы уточнить, что именно Пинчук опровергал: Что его не вербовало КГБ СССР, а он добровольно пришел? Или что он давал Клинтон украденные у украинцев 29 миллионов долларов ей не на кампанию, а на мороженное? Что его банки "Дельта" и "Кредит Днепр" не свистнули рефинанс НБУ, выведя его на офшоры? Или, может быть, главное опровержение состоит в том, что его зовут вовсе не "Пинчук Виктор Михайлович"? А как – "Валерий"?", – спросил Деркач.

Ранее народный депутат Андрей Деркач опубликовал снимок с оригинала агентурной подписки КГБ, которая была написана собственноручно Пинчуком. Оригинал подписки он показал журналистам на пресс-конференции в "Интерфаксе".

В этой агентурной подписке Виктор Пинчук берет на себя обязательства служить Советской Родине и КГБ СССР. Согласно ей, агентурный псевдоним Пинчука – "Валерий".

Пресс-служба Фонда Виктора Пинчука опровергла все заявления Андрея Деркача. "Все эти заявления без исключения являются чистым вымыслом и провокацией, как в отношении Фонда, так и непосредственно Виктора Пинчука", – говорилось в сообщении.

Предлагаю Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ, - Деркач 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166094
 
   
 Топ комментарии
 
Один гэбил объявляет другого в гэбилизме.. Скандал в благородном семействе.
Деркач, ты зачем с адвокатом путинского холуя Джулиани встречался, - жаловались друг дружке на Украину?
 показать весь комментарий
 
святий педро? не мразь? не вірю. немає серед них не сволоти
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не только! Есть и пионерский галстук, национальная ермолка и значок СС Райх. Все припрятано до других времен... И псевдоним нейтральный - Валерий - можно и в женский переделать)))
Запасливый!
 показать весь комментарий
 
 
За то он всех Европеских "бедняков" в Швейцарии на шару кормит.
 показать весь комментарий
 
Действительно поворот! КГБшник упрекает кого то в сотрудничестве с КГБ!
 показать весь комментарий
 
 
а деркач це сам кагебіст, чи його драний отпрьіск? чим він хоче когось здивувати? всі вони виходці з комсомолу.
 показать весь комментарий
 
 
Всі кому за пятдесят - вихідці з комсомолу. Але не всі падли.
 показать весь комментарий
 
святий педро? не мразь? не вірю. немає серед них не сволоти
 показать весь комментарий
 
 
в твоїй хворій уяві це не останній гнійник, я сиделец придур и априори не могу им біть
 показать весь комментарий
 
 
Сідєлєц? А пахан був якийсь Петро? Бо в тебе якийсь розлад по відношенню до цього імені. Предлагаю Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ, - Деркач - Цензор.НЕТ 7450
 показать весь комментарий
 
Вони всі і піонери але не всі павліки морозови.
 показать весь комментарий
 
Еще одна причина отчего Пинчук смотрит в сторону Кремля и хочет договаривацца.
 показать весь комментарий
 
 
Всі хто грабував і руйнував державу і зараз продовжують це робити, хочуть дагаваріваться і міра, тільки рюсского, і інший їм токсичний. Їм далі хочеться спокійно стригти баранів, які не мекають, а держава та батьківщина для них поняття розтяжимі...
 показать весь комментарий
 
 
Один гэбил объявляет другого в гэбилизме.. Скандал в благородном семействе.
Деркач, ты зачем с адвокатом путинского холуя Джулиани встречался, - жаловались друг дружке на Украину?
 показать весь комментарий
 
 
ты бы сам посмел отказаться от встречи с личным адвокатом президента США?
Рискнул бы?
 показать весь комментарий
 
Да я уявляю, які підписки писали кучма, ахметов, яник та і всі інші з цьго кодла, що 28 років грабували та руйнували державу з середини....
 показать весь комментарий
 
 
Брехня! там в левом верхнем должна быть надпись красным цветом....присвоить позывной****** Предлагаю Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ, - Деркач - Цензор.НЕТ 8475
 показать весь комментарий
 
там нижче відписав трошки..це я по аналогії з агентом "Лоліта" Предлагаю Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ, - Деркач - Цензор.НЕТ 299
 показать весь комментарий
 
Дійсно. Он Кравчук був секретарем відділу пропаганди ЦК КПУ і це йому не помішало стати першим президентом Предлагаю Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ, - Деркач - Цензор.НЕТ 7691
 показать весь комментарий
 
 
В совєтські часи 90 відсотків всяких чинуш давали такі підписки... А от чи реально вони писали доноси це вже інша справа...
 показать весь комментарий
 
мені під час строкової пропонували..відмовився. Предлагаю Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ, - Деркач - Цензор.НЕТ 1640 (нашого КГБіста називали: лейтенант хочу все знать )
 показать весь комментарий
 
А что вы хотели от комсорга курса. Было бы удивительно, если бы этой подписки не было.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, это уважаемый человек... Против него не только экспертизу по походке не проведёшь, и но даже и графологическую..)
 показать весь комментарий
 
Интересно, в этой стране есть хоть кто-то, кто не является агентом КГБ (ФСБ)?
 показать весь комментарий
 
Певно майже всі теперішні шишки та олігархи були стукачами в кгб.
Тому і медведчук не сидить.
Всі з одного гнізда.
 показать весь комментарий
 
 
"""Певно майже всі теперішні шишки та олігархи були стукачами в кгб."""

І Порошенко? Чи Петя не такий?
 показать весь комментарий
 
Пожизненое и конфискация кучмовско-пинчурскому ОПГ

- За многократные факты коррупции высших должностных органов власти;
- за многократное нарушение присяги госслужащего;
- за многократные факты воровства гос имущества в особо крупных размерах;
- за нанесение государству ущерба в миллиарды долларов.

Мы, народ Украины, требуем пожизненного тюремного заключения и конфискации всего имущества кучмовско-пинчурского ОПГ
 показать весь комментарий
 
Кому, як не Деркачу Андрію Леонідовичу знати про роботу агентури КГБ. Він же і сам закінчив у "1990-1993 годы - слушатель Академии Министерства безопасности России, юрист. Дипломная работа «Организация и проведение встреч с негласной агентурой»", а його батько Леонід Васильйович з 1972 "состоял на службе", а з 1988 був навіть начальником відділу кадрів Дніпропетровського управління, а з 1998 був Головою СБУ. Думаю там є вичерпне досьє на дуже багатьох агентів.
 показать весь комментарий
 
ЗІ: хоча інформація про співробітництво Пінчука з КГБ на сьогодні вже застаріла і не має особливого ефекту на його діяльність. Дуже вже запізнілий виявився постріл.
 показать весь комментарий
 
тесть агента КГБ договаривается в Минске с КГБ о судьбе Украины...
 показать весь комментарий
 
Кучма - директор завода, который делал ракеты при СССР.
Наверняка, он и сам имеет КГБшное звание не ниже генерала.
Просто, его папка ещё для публики не открывалась.
 показать весь комментарий
 
звання в КГБ давали лише тим - хто там служив. Якщо Кучма не служив, то звання в нього немає.
 показать весь комментарий
 
а кто он этот Деркач, и за чем он Пинчука за яйца держит ? недвижимость или земля ?
 показать весь комментарий
 
Зачем агент ФСБ - КГБ Деркач (как и его папаша) сдает другого агента КГБ Пинчука. Без приказа Кремля этого бы не было!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх