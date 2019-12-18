EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  912  29
Все про:протест (4591) Билецкий (148) рынок земли (67)

 Акция протеста против рынка земли под Радой продолжится и завтра, - Билецкий

Акция протеста против рынка земли под Верховной Радой продолжится и завтра.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил лидер "Нацкорпуса", полковник Нацгвардии Украины Андрей Билецкий.

"Завтра однозначно будет акция. Единственное, что может нас остановить - если Аграрный комитет примет решение, что они не будут выносить законопроект о продаже земли на рассмотрение", - сказал Билецкий.

Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время столкновений под Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя, один из них в тяжелом состоянии, - Яровой

Источник: https://censor.net.ua/n3166093
 
 
 Топ комментарии
 
Приходите! Главное парк не засрите и от передоза не загибайтесь как позавчерашний 33 летний сердечник-патриот с двумя ходками и четырмя судимостями) Акция протеста против рынка земли под Радой продолжится и завтра, - Билецкий - Цензор.НЕТ 9407
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А я дурак свой ваучер завода продал за 25 саветских рубелей, сказал порохобот и пошел на митинг за землей.
 показать весь комментарий
 
 
Так же, как если сутками напролет писать в тему и нет, что "Порошенко ни в чем не виноват".
Смягчающее - если вы бедствуете и пишете это бред за еду.
 показать весь комментарий
 
ти заробляєш більше чим 1200 долларів на місяць?
 показать весь комментарий
 
Понятно, что все цензоровские порохоботы олигархи - не первый раз слышу этот бред.
Ты еще больший "алеша", чем я думал о тебе.
 показать весь комментарий
 
 
Во-вон , а то ЗЕ-прокладки уже на другой ведко написали , шо типа бабло закончилось ...

Только конченные ********* верят в то, что можно 20 тысяч под Раду за бабки собрать .
Только Нацкорпус , Свобода и Батькивщина - оне по другим делам фунциклируют и не вписываются как ограниченные рамки как соевого мышления , так и рыгоблевотного или ватного с ЗЕленоватым поносным оттёнком .
 показать весь комментарий
 
Чмошники . Вам не рынок земли важен , а бабло шо вам башляют . По этому потух тягнирило , ярош да и вы скоро .
 показать весь комментарий
 
 
Вовремя войны на "рынке" может мастурбировать только прыщавый подросток .

Британия имела 700-летнюю традицию свободного рынка , но когда полетели бомбы нацистов на Лондон и Кавентри , то Уинстон Черчилль быстро ввел госрегулрирование продовольствием и выдал приказ брать под арес спекулянтов продуктами .
Рынок это когда десятки лет медленно меняется состав собственников и есть балланс предложения и спроса . А когда в один день 7 млн. продавцов появляется на "рынке" это называется галлопическая и цепная реакция падения цен . Когда , предложение в тысячи раз превышает спрос даже без слухов и без рекета по сёлам .
А когда по сёлам поедут бригады братков выбивать подписи и "селюков" ... то в Украине и 2 миллионов копов не хватит, чтобы защитить пайщиков от рекетиров !
 показать весь комментарий
 
Приходите! Главное парк не засрите и от передоза не загибайтесь как позавчерашний 33 летний сердечник-патриот с двумя ходками и четырмя судимостями) Акция протеста против рынка земли под Радой продолжится и завтра, - Билецкий - Цензор.НЕТ 9407
 показать весь комментарий
 
 
Почем нынче стать "фермером" и постоять на митинге с флажком?
 показать весь комментарий
 
 
АВАКОВСКАЯ МРАЗЬ БЕЛЕЦКИЙ

сказал что сново будет устраивать драки с МУСОРАМИ АВАКОВА
цирк для СМИ
 показать весь комментарий
 
Продадут землю и что купят ?!
Что дороже земли ?
 показать весь комментарий
 
Главный аграрий сказал свое заднее слово!
Шоу будет продолженно!
 показать весь комментарий
 
Давайте приватизировать Днепр и Карпаты?

Наш могучий Днепр уже десятки милионов лет поит и кормит всех и вся, включая людей, живущих вдоль его берегов, и будет делать это еще миллионы лет после нас если мы будем бережно к нему относится. А еще у нас были и есть рыбхозы пользующиеся акваторией как средством производства, так же как колхозы пользовались сельхозугодиями. Следуя колхозной логике распаевания 90-х, нужно было тоже нарезать всем работникам рыбхозов на дату распаевания куски Днепра, чтобы через 25 лет в 2019 мы бы имели миллионы «собственников» Днепра, которые бы не могли реализовать свое «право собственности» на реку. Можно еще бывшим лесхозовцам нарезать Карпат. Звучит абсурдно? Но тоже самое сейчас происходит с землей. Обсуждается право собственности на природный ресурс - средство производства, который создавался миллиарды лет и будет существовать еще миллиарды лет после нас. Какое отношение бабка из колхоза имеет к владению и распоряжению этим бесценным ресурсом? Ежегодный урожай это и есть собственность и прибыль фермера на которую он имеет право, а земля может быть только в долгосрочной аренде у государства, и фермерство должно лицензироваться, чтобы к земле относились отвественно и берегли окружающую природу и фауну.
 показать весь комментарий
 
Опять Титушки . Теперь вас будет мочить не полиция а народ . А народ у нас славный .Акция протеста против рынка земли под Радой продолжится и завтра, - Билецкий - Цензор.НЕТ 8629
 показать весь комментарий
 
это вы о Аваковских мразях с нацкорпуса которые дерутся с мусорами Авакова?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх