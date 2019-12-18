 Акция протеста против рынка земли под Радой продолжится и завтра, - Билецкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил лидер "Нацкорпуса", полковник Нацгвардии Украины Андрей Билецкий.
"Завтра однозначно будет акция. Единственное, что может нас остановить - если Аграрный комитет примет решение, что они не будут выносить законопроект о продаже земли на рассмотрение", - сказал Билецкий.
Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.
Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.
Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.
Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.
Смягчающее - если вы бедствуете и пишете это бред за еду.
Ты еще больший "алеша", чем я думал о тебе.
Только конченные ********* верят в то, что можно 20 тысяч под Раду за бабки собрать .
Только Нацкорпус , Свобода и Батькивщина - оне по другим делам фунциклируют и не вписываются как ограниченные рамки как соевого мышления , так и рыгоблевотного или ватного с ЗЕленоватым поносным оттёнком .
Британия имела 700-летнюю традицию свободного рынка , но когда полетели бомбы нацистов на Лондон и Кавентри , то Уинстон Черчилль быстро ввел госрегулрирование продовольствием и выдал приказ брать под арес спекулянтов продуктами .
Рынок это когда десятки лет медленно меняется состав собственников и есть балланс предложения и спроса . А когда в один день 7 млн. продавцов появляется на "рынке" это называется галлопическая и цепная реакция падения цен . Когда , предложение в тысячи раз превышает спрос даже без слухов и без рекета по сёлам .
А когда по сёлам поедут бригады братков выбивать подписи и "селюков" ... то в Украине и 2 миллионов копов не хватит, чтобы защитить пайщиков от рекетиров !
сказал что сново будет устраивать драки с МУСОРАМИ АВАКОВА
цирк для СМИ
Что дороже земли ?
Шоу будет продолженно!
Наш могучий Днепр уже десятки милионов лет поит и кормит всех и вся, включая людей, живущих вдоль его берегов, и будет делать это еще миллионы лет после нас если мы будем бережно к нему относится. А еще у нас были и есть рыбхозы пользующиеся акваторией как средством производства, так же как колхозы пользовались сельхозугодиями. Следуя колхозной логике распаевания 90-х, нужно было тоже нарезать всем работникам рыбхозов на дату распаевания куски Днепра, чтобы через 25 лет в 2019 мы бы имели миллионы «собственников» Днепра, которые бы не могли реализовать свое «право собственности» на реку. Можно еще бывшим лесхозовцам нарезать Карпат. Звучит абсурдно? Но тоже самое сейчас происходит с землей. Обсуждается право собственности на природный ресурс - средство производства, который создавался миллиарды лет и будет существовать еще миллиарды лет после нас. Какое отношение бабка из колхоза имеет к владению и распоряжению этим бесценным ресурсом? Ежегодный урожай это и есть собственность и прибыль фермера на которую он имеет право, а земля может быть только в долгосрочной аренде у государства, и фермерство должно лицензироваться, чтобы к земле относились отвественно и берегли окружающую природу и фауну.