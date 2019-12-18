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Все про:болельщики (271) Укрзализныця (1763) футбол (3163) вандализм (449)

 Футбольные фанаты разгромили вагон электрички "Нежин - Киев", - "Укрзализныця"

Хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и файеры. Общая сумма ущерба – 40 тыс. гривен. Нарушители сбежали до прибытия полиции.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

"15 декабря этого года футбольные болельщики разгромили вагон пригородного поезда № 6929, следовавшего по маршруту Нежин - Киев. Хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и файеры", - сказано в сообщении.

Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, повредившие вагон, сбежали до прибытия наряда полиции.

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По предварительным оценкам, ущерб составляет около 40 тыс. грн.

Всего за 11 месяцев 2019 года железнодорожники зафиксировали 256 случаев повреждения пригородных поездов. В 209 из них это оказало влияние на безопасность движения поездов. Остальные 47 случаев относятся к раскраске вагонов внутри и снаружи.

"Вопросами поддержания правопорядка в общественных местах, каковыми являются поезда, должна заниматься полиция. Если наряды полиции восстановят сопровождение пассажирских поездов как дальнего, так и пригородного сообщения, то пассажиры будут чувствовать себя в безопасности, а имущество государственного перевозчика будет лучше сохранено", - добавили в "Укрзализныце".

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Напомним, транспортная милиция, которая финансировалась частично из госбюджета, а часть - из сметы "Укрзализныци", была ликвидирована в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3166091
 
 
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Культивували велич арійської раси. Чимось захопились, мабуть...
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Культивували велич арійської раси. Чимось захопились, мабуть...
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А що, супроводу потягів поліцією нема? Проте зрозуміло - це ж не на дорозі з жезлом...
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Для таких пасажирів не поліція потрібна, а есесівці.
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Согласен частично.
Лучше,было бы их родителям вовремя выдавать средства для контрацепции,что бы таких не получалось.
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В поездах дальнего следования есть... а в электричках никогда и не было...
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Перепрошую,але Ви помиляєтесь.На Придніпровській залізниці були (два роки тому - точно, зараз не знаю_ давно вже не їздив)
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Цэ Эвропа!
Аниже дети!
Пэрэживали за земельную рэхформу!
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Не сильно отличается от вагонов в обычном состоянии.
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Я только не пойму,откуда такая уверенность,что это именно футбольные болельщики?
Ведь мусора,как всегда не успели.
Нет можно допустить,что футбольные болельщики,но откуда такая уверенность?
Напишите просто: быдло растрощило электричку в хлам.
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Взыскать с клубов проводивших пародию на игру в футбол...
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транспортная милиция, которая финансировалась частично из госбюджета, а часть - из сметы "Укрзализныци", была ликвидирована в 2014 году.Источник: https://censor.net.ua/n3166091

Спасибо Пятру Ляксеичу,избавил нас от ментов.Пусть порохоботы в электричках за порядком следят.Там и одобрямс Пэце строчат.А болельщики-фулиганы им настрочат в разные места по самое нехочу.
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Не пишіть дурницю, забрали слідчих і замінили кримінальною міліцією, думаєте слідчі би бігали за фанатами?
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забрали слідчих і замінили кримінальною міліцією- буков. Буков.Ты совсем с бука(дерево есть такое) впав?Ты хоть раз в жизни в электричке ездил?Отродясь там слидчих нэ було.А криминальной милиции и подавно.
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Транспортную милицию распустили в связи с небольшой загруженностью следователей. Вскоре ее заменит криминальная полиция. Футбольные фанаты разгромили вагон электрички "Нежин - Киев", - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 4214
gorod.dp.ua
Згуладзе: У транспортной милиции было «мало работы»
Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе.

«Транспортную милицию мы отпустили гораздо раньше, это не связано с реформой патрульной полиции. Транспортная милиция была реструктуризирована в рамках оптимизации министерства, потому что наша оценка этого - есть много дублирующих структур в системе… Нам нужен ресурс, нам нужно делать внутренние экономии, мы не можем всегда надеяться на чужую помощь, гранты и высасывать кровь из бюджета Украины. Надо менять не только лицо милиции, но также методы работы, и научиться работать одному на множество флангов», - сказала она.

Згуладзе добавила, что, согласно статистике МВД, у транспортной милиции было «мало работы» - в среднем в месяц в транспортной милиции было три дела на следователя.
«Это показывает, что иметь один блок только для железной дороги, потому что все другие функции у них давно отошли, не имело толку. Так что мы оптимизировали эту структуру, и перекрывать проблематику железной дороги будет криминальная полиция», - сказала она.
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Буков.Ты хоть патрульного-постового,от следователя отличить можешь?Думаю.что нет.Наверное после падения с бука.
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буков.Хамство прощаю.Спишем это на падение с бука(дерево есть такое).
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З ********* засобами зв'язку можна їх було привезти на перон, оточений поліцією, а не давати можливість втекти.
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Ну, вдобавок еще и полицию побили бы.
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Украина - чемпион мира по футзалу среди игроков с недостатками зренияФутбольные фанаты разгромили вагон электрички "Нежин - Киев", - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 2329Футзалисты сборной Украины среди игроков с недостатками зрения защитили титул чемпионов мира.Соревнования завершились в турецкой Анталии.На групповом этапе сборная Украины одолела Турцию (4:0), Россию (4:0), Италию (8:0), Англию (3:0), Испанию (5:0) и Японию (6:0) и уверенно заняла первое место. В финале "сине-желтые" во второй раз победили команду Англии (6:2).Отметим, что наша сборная стала чемпионом мира в третий раз подряд Ранее украинцы завоевывали "золото" на ЧМ-2015 в Сеуле (Республика Корея) и ЧМ-2017 в Кальяри (Италия).
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багато бидла бачив,але футбольні фанати на першому місці
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Не расстраивайтесь..... Это теперь по всей Украине - рагулизация страны!
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чушь. быдло было во все времена - просто быдлу нужно противодействовать.
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Тут да, рагулі завжди гуляли по Московії,
Сотрудники ярославского УМВД сегодня, 22 мая, сняли с поезда около 90 футбольных болельщиков, ехавших в Ярославль из Москвы на финал Кубка России, сообщает «Фонтанка.ру».
По сообщению отдела информации регионального управления УМВД, «около 300 болельщиков, находясь в состоянии опьянения, разбили стекла вагона и начали раскачивать поезд, чем вызвали реальную угрозу крушения состава».
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"Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения поезда составила 38 минут."

Это ппц, как у нас полиция работает -ведь по-идее полиция должна была встречать поезд с хулиганами на станции, а не ее ждать пол-часа должны были...
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А ГДЕ Ж КАМЕРЫ !? ВСЕ КИНА НЕ БУДЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В ЭЛЕКТРИЧКЕ КОНЧИЛОСЬ !?)
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