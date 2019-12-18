 Футбольные фанаты разгромили вагон электрички "Нежин - Киев", - "Укрзализныця"

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.
"15 декабря этого года футбольные болельщики разгромили вагон пригородного поезда № 6929, следовавшего по маршруту Нежин - Киев. Хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и файеры", - сказано в сообщении.
Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, повредившие вагон, сбежали до прибытия наряда полиции.
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По предварительным оценкам, ущерб составляет около 40 тыс. грн.
Всего за 11 месяцев 2019 года железнодорожники зафиксировали 256 случаев повреждения пригородных поездов. В 209 из них это оказало влияние на безопасность движения поездов. Остальные 47 случаев относятся к раскраске вагонов внутри и снаружи.
"Вопросами поддержания правопорядка в общественных местах, каковыми являются поезда, должна заниматься полиция. Если наряды полиции восстановят сопровождение пассажирских поездов как дальнего, так и пригородного сообщения, то пассажиры будут чувствовать себя в безопасности, а имущество государственного перевозчика будет лучше сохранено", - добавили в "Укрзализныце".
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Напомним, транспортная милиция, которая финансировалась частично из госбюджета, а часть - из сметы "Укрзализныци", была ликвидирована в 2014 году.
Лучше,было бы их родителям вовремя выдавать средства для контрацепции,что бы таких не получалось.
Аниже дети!
Пэрэживали за земельную рэхформу!
Ведь мусора,как всегда не успели.
Нет можно допустить,что футбольные болельщики,но откуда такая уверенность?
Напишите просто: быдло растрощило электричку в хлам.
Спасибо Пятру Ляксеичу,избавил нас от ментов.Пусть порохоботы в электричках за порядком следят.Там и одобрямс Пэце строчат.А болельщики-фулиганы им настрочат в разные места по самое нехочу.
gorod.dp.ua
Згуладзе: У транспортной милиции было «мало работы»
Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе.
«Транспортную милицию мы отпустили гораздо раньше, это не связано с реформой патрульной полиции. Транспортная милиция была реструктуризирована в рамках оптимизации министерства, потому что наша оценка этого - есть много дублирующих структур в системе… Нам нужен ресурс, нам нужно делать внутренние экономии, мы не можем всегда надеяться на чужую помощь, гранты и высасывать кровь из бюджета Украины. Надо менять не только лицо милиции, но также методы работы, и научиться работать одному на множество флангов», - сказала она.
Згуладзе добавила, что, согласно статистике МВД, у транспортной милиции было «мало работы» - в среднем в месяц в транспортной милиции было три дела на следователя.
«Это показывает, что иметь один блок только для железной дороги, потому что все другие функции у них давно отошли, не имело толку. Так что мы оптимизировали эту структуру, и перекрывать проблематику железной дороги будет криминальная полиция», - сказала она.
Сотрудники ярославского УМВД сегодня, 22 мая, сняли с поезда около 90 футбольных болельщиков, ехавших в Ярославль из Москвы на финал Кубка России, сообщает «Фонтанка.ру».
По сообщению отдела информации регионального управления УМВД, «около 300 болельщиков, находясь в состоянии опьянения, разбили стекла вагона и начали раскачивать поезд, чем вызвали реальную угрозу крушения состава».
Это ппц, как у нас полиция работает -ведь по-идее полиция должна была встречать поезд с хулиганами на станции, а не ее ждать пол-часа должны были...