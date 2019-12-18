EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Экономика
  2174  27
Все про:прибыль (81) Сергей Лямец (1)

 Из-за действий Кабмина могут обанкротиться три прибыльных госпредприятия, - Лямец

"Укргидроэнерго", "Укрзализныця" и ОГХК теперь вынуждены будут отчислять в бюджет 90% своей прибыли.

4 декабря Кабинет Министров Украины утвердил постановление №1015 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины", согласно которому увеличиваются нормативы отчисления доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году, передает УНИАН.

Изменения коснулись трех компаний, а именно ЧАО "Укргидроэнерго" и акционерных обществ "Украинская железная дорога" и "Объединенная горно-химическая компания". Отныне эти компании по итогам своей деятельности в 2018 году отчислят в бюджет 90% прибыли вместо 30%, как было ранее. Комментируя такие действия Кабмина, блогер, экс-редактор "Экономической правды" Сергей Лямец отмечает, что это приведет к конфликту с Наблюдательными советами указанных предприятий. Ведь эти компании сменили форму собственности и теперь они – акционерные общества, а не государственные предприятия. С соответствующей утвержденной структурой корпоративного управления.

Кроме этого, эти компании уже выплатили в госбюджет дивиденды за 2018 год и Наблюдательные советы нарушат законодательство, если уплатят в госбюджет разницу в 60%. Лямец отмечает, что "Постановление, которое действовало ранее (Постановление КМУ №364 от 24 апреля 2019 г., - Ред.), выполнено. И в это уже мертвое постановление "задним числом" Правительство вносит изменения". По его мнению, если Наблюдательные советы этих предприятий выполнят Постановление №1015, это негативно отразится на финансовых показателях компаний, ведь они будут вынуждены изымать оборотные средства и искать кредиты. "А это уже нанесение ущерба в особо крупных размерах, что имеет все признаки уголовного преступления", - отмечает блогер. Отметим, что для государственного "Ощадбанка" Правительство сделало исключение и оставило норматив отчислений чистой прибыли по выплате дивидендов на уровне 30%.

Источник: https://censor.net.ua/n3166089
 
 
 Топ комментарии
 
Да-да, всё как всегда: национализация расходов, приватизация прибылей...)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну, так правильно, все по плану.... По плану деребана та прихватизації.
 показать весь комментарий
 
 
Да-да, всё как всегда: национализация расходов, приватизация прибылей...)
 показать весь комментарий
 
 
Делетанты у власти которые надеятся только на продажу активов Украины, будут сидеть в тюрьме !
 показать весь комментарий
 
 
дівиденти держпідприємств. це премії коболєва?
 показать весь комментарий
 
 
Это лайно Витренко в твоих опорках, пацак Из-за действий Кабмина могут обанкротиться три прибыльных госпредприятия, - Лямец - Цензор.НЕТ 3205
 показать весь комментарий
 
 
ти знову тут сопливе чмо? в дупі твоє місце брись
 показать весь комментарий
 
Жаба мордовская, пшло вон из Украины1
 показать весь комментарий
 
гази давлять? якщо сфінктер не працює, можеш голкою дюймовою проштурхать. як лікар кажу
 показать весь комментарий
 
больше залоги петя вносить не сможет
 показать весь комментарий
 
Все к чему прикасается зеленое стадо... все превращается в гавно..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
По собі це зрозумів боте.
 показать весь комментарий
 
Показателем сего являются такие дебилы как ты...
 показать весь комментарий
 
 
чтобы корова приносила больше молока и была менее затратной - ее надо больше доить и меньше кормить © народная еврейская мудрость
 показать весь комментарий
 
 
Это жаба мордовская. Видишь, с номером на ошейнике Из-за действий Кабмина могут обанкротиться три прибыльных госпредприятия, - Лямец - Цензор.НЕТ 6073
 показать весь комментарий
 
 
"Из-за действий Кабмина могут обанкротиться три прибыльных госпредприятия" - всё давно идёт по плану - "Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье.".
 показать весь комментарий
 
"Что сказать Сергею? Гондон ты и чмо продажное, Лямец. Это и безотносительно этого эпизода не новость. Но раньше повода не было», - написал Бигус на своей странице в Facebook.
 показать весь комментарий
 
Готов поспорить, что 73% работников этих предприятий голосовали за зелень
 показать весь комментарий
 
 
Ну а шо дьелать ,, Сивохе нужны деньги , на пенсии лугандонцам .. .
Где ж их брать , кроме как забрать прибыль у тех кто её ещё имеет . .
 показать весь комментарий
 
Вы, дебилы соевые, читать умеете. По буквам.Г О С п р е д п р и я т и я. Дивиденды. В казну. Уже простые и понятные слова извращают до наоборот. Козлы вы проплаченные,за пару гривен готовы мать родную обосрать. Тьфу. Мерзопакости.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх