 Из-за действий Кабмина могут обанкротиться три прибыльных госпредприятия, - Лямец

4 декабря Кабинет Министров Украины утвердил постановление №1015 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины", согласно которому увеличиваются нормативы отчисления доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году, передает УНИАН.

Изменения коснулись трех компаний, а именно ЧАО "Укргидроэнерго" и акционерных обществ "Украинская железная дорога" и "Объединенная горно-химическая компания". Отныне эти компании по итогам своей деятельности в 2018 году отчислят в бюджет 90% прибыли вместо 30%, как было ранее. Комментируя такие действия Кабмина, блогер, экс-редактор "Экономической правды" Сергей Лямец отмечает, что это приведет к конфликту с Наблюдательными советами указанных предприятий. Ведь эти компании сменили форму собственности и теперь они – акционерные общества, а не государственные предприятия. С соответствующей утвержденной структурой корпоративного управления.

Кроме этого, эти компании уже выплатили в госбюджет дивиденды за 2018 год и Наблюдательные советы нарушат законодательство, если уплатят в госбюджет разницу в 60%. Лямец отмечает, что "Постановление, которое действовало ранее (Постановление КМУ №364 от 24 апреля 2019 г., - Ред.), выполнено. И в это уже мертвое постановление "задним числом" Правительство вносит изменения". По его мнению, если Наблюдательные советы этих предприятий выполнят Постановление №1015, это негативно отразится на финансовых показателях компаний, ведь они будут вынуждены изымать оборотные средства и искать кредиты. "А это уже нанесение ущерба в особо крупных размерах, что имеет все признаки уголовного преступления", - отмечает блогер. Отметим, что для государственного "Ощадбанка" Правительство сделало исключение и оставило норматив отчислений чистой прибыли по выплате дивидендов на уровне 30%.



