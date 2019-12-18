 В святого Николая верят 50% украинцев, в Деда Мороза - 31%, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.
Согласно опросу, больше всего в Святого Николая верят в западной части Украины, там в этом признались 58%. В остальных регионах верящих в Святого Николая – около половины опрошенных.
У 76% украинцев есть традиция дарить подарки на день Святого Николая.
В Деда Мороза верят преимущественно жители юга страны, горожане и более молодые украинцы.
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Около 40% опрошенных отметили, что их любимые новогодние праздники – Новый год и Рождество. Еще для 7% опрошенных любимый праздник – День Святого Николая, для 3% – Старый Новый год. Только 3% украинцев сказали, что не любят ни один из перечисленных праздников.
На юге, востоке и в центре страны больше любят Новый год, а на западе - есть Рождество. К Новому больше привязаны мужчины, жители городов и молодежь. Тогда как Рождество предпочитают жители сел, люди старшего возраста и женщины.
В рамках исследования были опрошены 2000 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по типу поселения, регионам, возрасту, полу. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%, утверждают авторы исследования.
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Домой удирают скорей.
А пьяных, и конных, и пеших
Дурачить еще веселей.
Без мелу всю выбелю рожу,
А нос запылает огнем,
И бороду так приморожу
К вожжам - хоть руби топором!
"...зима настає тому, що десять тисяч Морр сіли на землю..."
Как-то смотрел о нём передачу. Он оказывается из штетла то ли под Шполой, то ли под Смелой.
"БизнесЦензор" подсчитал, какая часть экономики контролируется Коломойским. Однако в статье скрыто около половины главных сфер контроля и факт того что сам "Цензор" - собственность Коломойского.
А ткт цілий DETH Мороз!
Трохи з іншої опери - тут нещодавно була новина про нові дослідження Юпітера черговим зондом НАСА. так в коментах повилазили прибічники теорії пласкої Землі. Зі своїми "ой, какой там космос? вы его видели, тот космос? картинки это всё, НАСА бабло пилит, а земля стоит на трёх слонах и черепахе! а в золотом колесе бегает огромный хомяк и вращает всю эту хрень! не рассказуйте нам тут сказки про этот ваш космос, мы в б-га веруем!"