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Все про:Новый год (624) опрос (1784) Дед Мороз (14)

 В святого Николая верят 50% украинцев, в Деда Мороза - 31%, - опрос

Среди верящих в святого Николая преимущественно – жители сел, среди верящих в Деда Мороза – горожане. При этом 40% опрошенных назвали любимым праздником Новый год и Рождество, а дню Святого Николая отдали предпочтение 7%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, больше всего в Святого Николая верят в западной части Украины, там в этом признались 58%. В остальных регионах верящих в Святого Николая – около половины опрошенных.

У 76% украинцев есть традиция дарить подарки на день Святого Николая.

В Деда Мороза верят преимущественно жители юга страны, горожане и более молодые украинцы.

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Около 40% опрошенных отметили, что их любимые новогодние праздники – Новый год и Рождество. Еще для 7% опрошенных любимый праздник – День Святого Николая, для 3% – Старый Новый год. Только 3% украинцев сказали, что не любят ни один из перечисленных праздников.

На юге, востоке и в центре страны больше любят Новый год, а на западе - есть Рождество. К Новому больше привязаны мужчины, жители городов и молодежь. Тогда как Рождество предпочитают жители сел, люди старшего возраста и женщины.

В рамках исследования были опрошены 2000 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по типу поселения, регионам, возрасту, полу. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%, утверждают авторы исследования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166084
 
 
 Топ комментарии
 
Святий Петро це перший римський папа.
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Бабенки, пеняя на леших,
Домой удирают скорей.
А пьяных, и конных, и пеших
Дурачить еще веселей.
Без мелу всю выбелю рожу,
А нос запылает огнем,
И бороду так приморожу
К вожжам - хоть руби топором!
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Пфффф... Осьо Вона - фінською Mörkö, шведською Mårran, норвезькою Hufsa, а у нашому мерекладі - Морра або Мара... Жахливе втілення Холоду, що забирає ГЕТЬ УСЕ тепло там, куди приходить... залишаючи вимерзлу землю температурою НУЛЬ за Кельвіном...
"...зима настає тому, що десять тисяч Морр сіли на землю..."

У святого Миколая вірять 50% українців, у Діда Мороза - 31%, - опитування - Цензор.НЕТ 5296
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ты хоть в Магомета веришь то? Смоктун Рошеновский?
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Новогодняя сказка, вот и верим. А пьем и за Николая, и за дед Мороза, и за Санта Клауса, ну и за святое, за Снегуроньку. С наступающими, НЕ УПИВАЙТЕСЬ, вредно для здоровья.
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Дед Отмороз и снегурочка-дурочка приносят и кладут под кремлёвскую ёлку не мишуру из фольги, а алмазы, злато и серебро, яхты, виллы и острова в океане. А вы, как ваши дети, пяльтесь на Дедушку Мороза с бородой из ваты, он подарки вам принёс, п***раст горбатый /прибавку к пенсии, повышение зарплаты, повышение тарифов, отсосули и облейка кипятком из ржавых труб, оборонную мощь страны с фельдмебелем Пердюковым, факелы от падающих спутников, фейерверки из артснарядов и много, много радости детишкам принесла/. Будете хорошо себя вести и голосовать правильно, я вам все ёлочки зажгу, а потом построю новые дома, вместо ваших трущоб. Деньги у нас есть!
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Да, видать у тебя не было детства, хотя ты ЧУРКА, каким боком к нашим праздникам? Ты же ОБРЕЗАННЫЙ.
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Али, ты номерному мордовскому фашисту правильную дорогу указал
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Может на кануне св. Мыколая и именно на этой ветке мы не будем вести учёную беседе на темы "Пеця - г! Зеля -г!"?!
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Піздно, тоді треба коменти закрити.
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Я Дида Панаса сам вживую видел.
Как-то смотрел о нём передачу. Он оказывается из штетла то ли под Шполой, то ли под Смелой.
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Из рубрики "Это интересно".
"БизнесЦензор" подсчитал, какая часть экономики контролируется Коломойским. Однако в статье скрыто около половины главных сфер контроля и факт того что сам "Цензор" - собственность Коломойского.
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То ще фігня. Тут 73% вірять в обіцянки героїв серіалів
А ткт цілий DETH Мороз!
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Випередили )))
Трохи з іншої опери - тут нещодавно була новина про нові дослідження Юпітера черговим зондом НАСА. так в коментах повилазили прибічники теорії пласкої Землі. Зі своїми "ой, какой там космос? вы его видели, тот космос? картинки это всё, НАСА бабло пилит, а земля стоит на трёх слонах и черепахе! а в золотом колесе бегает огромный хомяк и вращает всю эту хрень! не рассказуйте нам тут сказки про этот ваш космос, мы в б-га веруем!"
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Дед Мороз забирает украинские заводы на востоке, вывозит их в Раху и дарит детям олигархов, известный факт. За компанию с газпописят, мышебратьяи и вторым государственным, если это не английский.
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Верят в чудище, которое придумал красный московский социопат... Пздц нарид.
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Опрос явно политизирован, вата за деда мороза, украинцы за святого Николая, хотя сама формулировка "верят" мягко говоря некорректная, потому что если у нас в стране 31% взрослого населения верят в деда мороза (Николай как бы святой, а значит подразумевается что в него именно верят) то дела в стане совсем плохи, и последние выборы только это подтверждают.
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