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Все про:Беларусь (2928) протест (4591) Минск (1293)

 Организатор протестов против интеграции Беларуси с РФ Северинец задержан в Минске

В Минске задержали одного из организаторов уличных акций против интеграции Беларуси с Россией Павла Северинца.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

О задержании сообщила жена Северинца, сейчас связи с ним нет.

Отмечается, что также задержали координатора кампании "Европейская Беларусь" Максима Винярского.

Причина задержаний неизвестна.

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20 и 21 декабря противники интеграции с Россией собираются провести в Минске новые акции протеста. В среду они приняли обращение к сотрудникам правоохранительных органов Беларуси. Они призывают их не разгонять акцию протеста и защищать суверенитет страны, которой, как они утверждают, грозит поглощение Россией. В этом случае, пишут авторы письма, белорусские военные и полицейские могут стать жертвами "имперских амбиций" Москвы и им будет угрожать, например, отправка в Сирию.

7 и 8 декабря в Минске состоялись несогласованные с местными властями акции протеста. Их не разгоняли, однако организаторов стали вызывать в милицию для составления протоколов.

Акции противников интеграции приурочены к переговорам президента Александра Лукашенко в России. 7 декабря он встречался в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным, а на 20 декабря назначена новая встреча - в Санкт-Петербурге. Российские власти ставят вопрос об углублении интеграции в рамках Союзного государства. Представители белорусской оппозиции опасаются, что итогом переговоров может стать фактическая потеря страной суверенитета.

Источник: https://censor.net.ua/n3166083
 
 
 Топ комментарии
 
Где все эти комментаторы под белорусскими флажками? Комментировать события в Украине аж бегом. А тут заткнулись.Ау! Организатор протестов против интеграции Беларуси с РФ Северинец задержан в Минске - Цензор.НЕТ 7819
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А какой комментарий ты хотел бы услышать?Вроде бы и так все понятно.И да,никогда не комментировал события в Украине..С ув.
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Где все эти комментаторы под белорусскими флажками? Комментировать события в Украине аж бегом. А тут заткнулись.Ау! Организатор протестов против интеграции Беларуси с РФ Северинец задержан в Минске - Цензор.НЕТ 7819
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В Беларуси Лукашенку поддерживает мизер, а в Украине Зелю печально, намного больше! Но я думаю, что и для Украины и для Беларуси враг - один Путлеровская Россия! И помни российский имперский принцип - разделяй и властвуй! Будешь в эту игру играть?
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Сначала начните голосовать за резолюции ООН, осуждающие агрессию )(уйла против Украины. А потом будешь меня поучать имперским принципам. Если вашего картофельника поддерживает "мизер", почему он до сих пор президент? Нестыковочка.
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Голосует на население, а Лукашенко. Где вас таких находят?
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Да, и продолжай делать из беларусов врагов, Путину ты очень понравишься!
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Кто такой "путин", ответь, мордва? В Украине такое слово неизвестно
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Откуда у вас взяться народу, если вы были под совком, а потом с 96 года у вас был Лукашенко. Это даже не вина беларусов, но у вас очень наивный и неискушенный народ.
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Даже в Украине огромная популярность(вроде 66%) Все стыкуется.
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А какой комментарий ты хотел бы услышать?Вроде бы и так все понятно.И да,никогда не комментировал события в Украине..С ув.
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К чему твой высер, ты же мордовец, а не балорус. Сиди ровно в своем зажопинске. Организатор протестов против интеграции Беларуси с РФ Северинец задержан в Минске - Цензор.НЕТ 3304
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Путин дал команду - Лука перенял, КГБ отработало...
Значит, быть аншлюссу.
Без народа сам Лука не устоит.
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В белоруссии народ? Сомневаюсь. Там покорное стадо. Ну, за редким исключением вроде этого Северинца.
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Сейчас в Беларуси власть в ступоре после видео омоновца в Германии о его участии в убийствах генерала Захаренко, бывшего вице-премьера и председателя Центризбиркома Гончара и бизнесмена Красовского. Дикий скандал. Шэф, усё прапала. Большинство склоняется к тому, что это рука Москвы, возможно используют в тёмную. Хотя в том, что власть убила, никто не сомневается! Разные формы имперской гибридной войны против наших стран.
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Против вашей страны война не ведется. Вы всем скопом легли под )(уйла и получаете удовольствие. Удачи вам в этом.
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Всё с ним будет хорошо. Это же другой беларус. Скажут ему пару ласковых и он скажет, что его просто неправильно поняли, а он только и мечтает что быть частью России но на автономных условиях.
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Штрафу дадут(как обычно). Да он уже привыкший(бюджет пополнять).
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Странно , обычно их больше не кто не где не видел .
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