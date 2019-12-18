 На Киевщине у устроившего пьяную стрельбу мужчины при обыске нашли оружие и гранаты, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

16 декабря в селе Вита-Почтовая полиция Киево-Святошинского района задержала мужчину, который в нетрезвом состоянии устроил стрельбу из устройства для отстрела патронов резиновыми пулями.

Правонарушителем оказался 43-летний житель Луганской области. Во время проведения санкционированного обыска по месту временного проживания правонарушителя в городе Боярка сотрудники полиции обнаружили и изъяли винтовку "Мосина" времен Второй мировой войны, корпус к винтовке, 55 патронов калибра 7,62 мм, 2 пистолета, 2 гранаты СГГ- 33 и Ф-1, 5 минометных мин разного калибра, артиллерийский снаряд калибра 150 мм и 14 взрывателей к боеприпасам.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления. Меру пресечения на время досудебного следствия ему изберет суд. Правоохранители обратились с ходатайством о содержании под стражей.