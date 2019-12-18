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 Политика Украины
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Все про:закон (2699) Зеленский (4047) Донбасс (20245)

 Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса на год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№2569), который продлевает особый статус Донбасса до 31 декабря 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Принятая редакция первой статьи данного закона гласит, что "на срок до 31 декабря 2020 года включительно вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" сообщил журналистам, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.

12 декабря Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166077
 
 
 Топ комментарии
 
Oго. Говорили что Порох наживается на войне.
А теперь кто ?
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Хроника одного резЕдента ...
18.12.2019 г.
Зеленский провел встречу с Разумковым, и руководством фракции СН. Категорическое указание - закон о земле должен быть принят до Нового года.
Разумков затребовал от МВД внутреннюю охрану здания ВР Украины.
Французский источник. Макрон при разговоре с Путиным рекомендовал воздержаться от долгосрочных обязательств по транзиту через Украину.
Корниенко, Богдан, Аваков, Ермак убеждают Зеленского немедленно отстранить Баканова от руководства СБУ.
Немецкий источник Меркель при разговоре с Путиным категорически настаивает на заключении долгосрочного контракта п транзиту газа.
Никаких реальных договоренностей во время визита в Азербайджан заключено не было.
Комитет Гетманцева отправил на доработку все законопроекты по игровому бизнесу, включая президентский. Дикий конфликт по этому поводу с зам. главы ОПУ Тимошенко закончился вызовом на утро сегодня Гетманцева в ОПУ.

17.12.2019 г.
В СБУ идет расширенная коллегия
В бой против СБУ брошено ГБР Трубы. Возбуждено 26 дел против высших руководителей СБУ и начальников главков.
В принципе вся тактика Тимошенко - заставить Зеленского наделать ошибок в процедуре принятия и спокойно отменить закон в суде.
По не подтвержденным пока данным Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект №1014 о закреплении в Конституции права президента назначать глав Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро. Это второй удар от группы Суркисы - Баканов- Сытник уже сегодня в КСУ.

Милованов и Малюсько хором заявили, что ничего не писали, не уходят и все их вопросы уже решены.

События которые тихо и незаметно прошли вчера в Большой палате Верховного Суда Украины уже точно и неопровержимо свидетельствуют о создании нового олигархически-административного блока Суркисы - Баканов- Сытник. Мы не можем и не будем вдаваться в подробности, но факт состоялся. Мы уже писали 13.09.2019 г. каким потрясением для Зеленского стал факт давнего знакомства Баканова и Суркиса. Это потрясение будет много сильнее. Это не союз "против кого то", это союза "за себя", но сам факт его формирования делает украинскую политическую ситуацию еще более сложной и непредсказуемой.
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Oго. Говорили что Порох наживается на войне.
А теперь кто ?
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Хто?

Та ті ж, кто говорілі.
Как і тогда.
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Этот закон отличается от Петиного только одним числом.
Вместо 2019 года написано 2020 год. Ни точек ни запятых не меняли.
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в пушиліна запитали: який у вас статус?
- десь сантиметрів з 15... - сором'язливо відповів той
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А от поперло з старої бомбажної гедеерівської консерви :
«18 декабря 2019 Меркель выступила против антироссийских санкций США.
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США намереваются ввести из-за российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters.
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Так.

Це стара схема Бабиюлі.

Весільний Канцлер, і Всесильний Премьєр.
Але Директор театру, може дещо відкоректувати сюжетну лінію.
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Нет такого документа "Особый статус Донбасса" Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса на год - Цензор.НЕТ 4614. Есть Закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а это далеко е одно и тоже
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Спасибо. Если бы не продлили я наверное сдох бы.
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а кажуть, що Зеленський більше відпочиває, ніж працює
брешуть люди!
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Гига? А тебе еще до сих пор платят за 24 % Парашенка.
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кацапа,в отличие от тебя.мне не платят Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу на рік - Цензор.НЕТ 1270.я сам заробляю
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А говорит что нет? Срать всю жизнь на других это прыбыльное дело.
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мне на твою? то твои проблемы,излишнкхромосомный Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу на рік - Цензор.НЕТ 7928
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Ты уже определись. Пора уже за 10 лет. То ты за Януковича, то ты за Парашенка. Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу на рік - Цензор.НЕТ 6281
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ты туповат,кацаплянин....я всегда был за Украину...то вы с восшдишками носитесь Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу на рік - Цензор.НЕТ 7208.иллича для начала закопайте
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пшло,залетное...с читаемыми 1 и читающеим 0 Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу на рік - Цензор.НЕТ 5085.и с погонялом баранин
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Не притворяйся шлангом Гиг. Ты меня и без "поганяла" помнишь.
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Только на год? А Папашенко на всю жизнь подписал. (Думал что вечно будет).
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это действия против суверенитета Украины! статья есть 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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Мне тоже неясно. Кто эти 24процента манкуртов проголосовавших за человека дважды подписавшего капитуляцию Украины перед рф? И это каждый четвертый кто рядом со мной живёт! Вдумайтесь! Каждый четвертый готов капитулировать перед руским на любых условиях!
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А це все тому, що ти восени не повісив Зеленського на майдані, як ти особисто тут обіцяв!
Тобто вся зрада зрадна нині із за тебе!
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Лучше запость фото свиноматки в мятом пиджачке, застегнутом на одну пуговку ниже, когда он выступал на митинге.
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Я весь час думав про те, чого не вистачає українцям. Після продовження закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" все встало на свої місця. Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу на рік - Цензор.НЕТ 214
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закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей
Джерело: https://censor.net.ua/n3166077

Де там особливий статус ????
Навіщо лити воду на кацапський млин ?
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він такого не заявляв.
слухай відео.
він сказав ЦЕЙ закон.
а назва закону знаєш яка ?
читай вище.
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Тобто ця стаття на "Цензорі" минулого тижня бреше?
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тобто автори статті ллють воду на кацапський млин.
а ти відео хоч подивився ?
чи проговорює Порошенко ті слова, які йому приписують в цій статті ?
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Надо прекратить особый статус какой смысл?
Мы им идём на компромисс а от них???
Максимум на 3 месяца если от них нет ответа взаимных обязательств то досвидос. Принять закон что всё обеспечение на оказание то есть России пенсии и все.до восстановления контроля границы и точка!
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