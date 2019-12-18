 Кабмин создал Офис противодействия рейдерству, - Гончарук

Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, инфрмирует Цензор.НЕТ.

"Минюст проделал чрезвычайную работу. Наша задача - максимально защитить право собственности человека. Реагировать мгновенно. На сегодняшний день прекратилось системное рейдерство", - отметил премьер.

По словам Гончарука, за три месяца из 1404 жалоб рассмотрены и приняты решения по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам.

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