 Кабмин создал Офис противодействия рейдерству, - Гончарук

Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, инфрмирует Цензор.НЕТ.
"Минюст проделал чрезвычайную работу. Наша задача - максимально защитить право собственности человека. Реагировать мгновенно. На сегодняшний день прекратилось системное рейдерство", - отметил премьер.
По словам Гончарука, за три месяца из 1404 жалоб рассмотрены и приняты решения по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам.
И уже чётко вырисовался курс этой власти на политический, экономический и мировоззренческий разворот. Не сразу на 180 градусов. Сначала будет 10, потом ещё 10, потом ещё…
Говорящий полковник, арест волонтёров, «Звезда» в Киеве, передел энергорынка - всё имеет свой эксклюзивный смысл.
Полковник собирался увольняться, но особых денег не нажил. Сутки позора - через неделю о тебе забудут, но камень брошен. От камня пойдут круги, которые разгонят другие. Потом второй полковник, третий… А четвёртому и платить уже не придётся - настолько люди привыкнут к продвигаемым идеям.
Волонтёры… Путин и Богдан ясно сказали, кто мешает миру на московских условиях. Всех не уберёшь, а вот поджечь украинский Рейхстаг - легко! Не забывайте, что нынешняя власть - киношники, которые зелёную собаку съели на забористых сценариях. Но дело Шеремета НАСТОЛЬКО шито белыми нитками, что становится неудобно за постановщиков спектакля. Ни одной прямой улики, мотивы смехотворны, объект неочевиден…
Вывод прост как мозг инфузории: и полковник, и аресты, и «Звезда» - рукотворный хайп, отвлечение внимания на негодный объект. От того, что я назвал выше, и от того, чего мы ещё не знаем.
А тем временем… А тем временем президент рассказывает о «мире» и западных инвестициях. На чьих условиях будет мир, мы начинаем догадываться. Что касается инвестиций - один пример.
Бредогенератор Геруса уже выходит Украине боком. Его словоблудие о снижении задним числом гарантированных законом правил работы ВИЭ (солнечных и ветровых электростанций) закономерно привело к бегству иностранных инвесторов из Украины.
Вот две новости, между которыми менее года.
В первой указывается, что в Херсонской области начнется строительство солнечной электростанции мощностью 50 мегаватт. Электростанцию построят в Голопристанском районе области. Строить объект будет норвежская компания Scatec Solar.
Во второй говорится, что этот самый инвестор (Scatec Solar) остановил строительство СЭС из-за возможных изменений в законодательстве.
Посольства Дании, Норвегии и Швеции уже накатали письмо с требованием услышать инвесторов ради сохранения инвестпривлекательности Украины и продолжения развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Оно направлено в адрес министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля и председателя комитета ВР по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрея Геруса - об этом сообщило интернет-издание «РБК-Украина».
Важно понимать, что если Украина «кинет» инвесторов в зеленую энергетику (считавшуюся защищенную законом), об иностранных инвестициях в другие сектора экономики (даже формально не защищенные) придется забыть.
Вменяемые депутаты из комитета по экономической политике (включая некоторых Слуг), видя неадекватность и недоговороспособность Геруса даже подготовили компромиссный законопроект №2543, который поддержали большинство участников рынка, готовых идти на ДОБРОВОЛЬНЫЕ уступки.
Это чуть ли не последний шанс для Украины спасти лицо и инвестиционную репутацию. Сегодня этот законопроект обсуждается в комитете по энергетике. Вероятность того, что здравый смысл победит Геруса, невелика, но будем надеяться. Как будем надеяться, что этот здравый смысл победит и остальных украинцев, научив их отделять зёрна от плевел, а жизнь от сериалов.
А полицию, прокуратуру, сбу, сапр, набу, напр, Трубу - их сократили за ненадобностью?
І як раніше без цього жили...
А хто керівник? Сподіваюсь що не не Юзік, який нещодавно рейдерствовал в УВС Кривого рога.
згідно конституції земля і всі багатства, що в ній знаходяться належать народу, і в зв'язку з цим влада у мене це вкрала.
1. мою частку газу качають вишки бойка і ко,і мені ж продають мені належне!
2. мою частку землі продають, навіть не спитавши моєї згоди