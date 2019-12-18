 От пули российских оккупантов в Марьинке погиб гражданский, - штаб ОС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Военнослужащими из состава Объединенных сил была оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу", - сказано в сообщении.



Фото: пресс-центр ОС

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старший солдат 28-й ОМБр Василий Лисицын погиб 17 декабря на Донбассе, - пресс-центр ООС. ФОТО

В штабе подчеркнули, что эта гибель мирного жителя в Марьинке еще раз доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса.

Как сообщалось ранее, согласно данным МИД Украины, вооруженная агрессия России унесла 14 тыс жизней, 1,5 млн человек стали переселенцами.