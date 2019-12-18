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 От пули российских оккупантов в Марьинке погиб гражданский, - штаб ОС. ФОТО

Сегодня, около 12:00, в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, был ранен гражданский, спасти его не удалось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Военнослужащими из состава Объединенных сил была оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу", - сказано в сообщении.

От пули российских оккупантов в Марьинке погиб гражданский, - штаб ОС 01
Фото: пресс-центр ОС

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старший солдат 28-й ОМБр Василий Лисицын погиб 17 декабря на Донбассе, - пресс-центр ООС. ФОТО

В штабе подчеркнули, что эта гибель мирного жителя в Марьинке еще раз доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса.

Как сообщалось ранее, согласно данным МИД Украины, вооруженная агрессия России унесла 14 тыс жизней, 1,5 млн человек стали переселенцами.

От пули российских оккупантов в Марьинке погиб гражданский, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3166069
 
 
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Треба відвести війська, тоді цивільні будуть гинути не в Мар'їнці, а в Дніпрі.
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Новости как из Израиля.....мои соболезнования....
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Просто зла на них не хватает.Их там полно. Особенно по таким малым поселкам.В Донецке таких придурков на порядок меньше.- Все таки люди пообразованнее и анализируют ситуацию. А эти...Фиг им объяснишь.От телика не оторвешь.
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Новости как из Израиля.....мои соболезнования....
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Це війна, а на війні в першу чергу гинуть мирні жителі.
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Треба відвести війська, тоді цивільні будуть гинути не в Мар'їнці, а в Дніпрі.
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Тоді деяких зрадників повісять прямо на Майдані.
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Ну що ж, як показує ВЧЕРГОВЕ практика, ручкання, селфі і милі посиденьки з пуциним ніяким чином не сприяють припинення вогню і поранень фюі загибелі як військових, так і цивільних. Відвід ввюійськ і розвід лохів теж не дає результату. Це вже було на початку каденції Петра. Петро зрозумів. Чи зрозуміє Зєля, який не повірив Петру і перевірив міцність низького одвірка власним лобом? Якби був мудрий, подивився б на ґулі Петра. Але про що це я? Загиблого жаль, хто б він не був. Бо мабудь на його утриманні були або діти, або батьки-пенсіонери. Співчуття рідним і земля пухом. Дуже сподіваюся, що хоч ця смкюерть не була даремно і хоч когось таки щось навчить.
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Промолчу, потому как не знаю кем он был.
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Все професиии хороши-особенно "таксеры" Констаха-через кпвв
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СТОП! ТАК ЗЕЛЯ ЖЕ ЛИЧНО ГАРАНТИРОВАЛ БЕЗОПАСТНОСТЬ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ! ПОЛУЧАЕТСЯ ОБМАНУЛ!
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Тихо.
Папа сказал что сына старается.
Но у него пока не получается.
Потерпите пока научится.
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О, це привід для ще більшого прохання - міра...... Ведення війни шляхом, прінуждениія до капітуляції, під "благим" наміром хатенія міра..
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