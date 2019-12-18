 Приговор Маркиву был основан в том числе на материалах российской пропаганды, - New York Times

Об этом пишет издание New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что прокуратура опиралась на 2 видеоролика канала Russia Today и материал с сайта "Русская весна", "который украинское правительство назвало неправдивым".
Даже то, что обвинение в убийстве Рокелли предъявили именно Маркиву, основано на публикации СМИ, подчеркивает New York Times.
"Летом 2016 года, по словам г-на Занончелли (прокурора. – Ред.), в поисковой системе Google он нашел статью, опубликованную ведущей итальянской ежедневной газетой Corriere della Sera. Это было якобы интервью с анонимным капитаном из украинской армии, который дислоцировался в этом районе. "Не приезжайте сюда, это стратегическая зона", - сказал капитан. "Обычно мы не стреляем по городу или мирным жителям, но как только мы видим, что что-то движется, мы запускаем тяжелую артиллерию. Вот что случилось с двумя журналистами и их переводчиком". Прокурор расценил это как признание вины, несмотря на то, что итальянская журналистика отличается недостатком объективности", - пишет New York Times.
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Анонимного "капитана" из публикации Corriere della Sera итальянская полиция идентифицировала как Виталия Маркива.
Кроме того, "среди представленных (прокуратурой. – Ред.) доказательств были видеоматериалы, описанные как "из открытых источников", "найденные на YouTube" или "с местного телеканала", и все они имели логотип Russia Today и до сих пор размещены на канале этого ресурса в YouTube", - отмечает New York Times.
Глава Ассоциации журналистов Ломбардии Паоло Перуккини прокомментировал включение российской пропаганды в материалы дела вот так: "Не мне решать, распространяет ли "Russia Today" фальшивые новости", - сказал он. "Даже сломанные часы показываю правильное время два раза в день".
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Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.
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Про ідентифікацію Марківа нічого не було.
За безопасность журналистов несет ответственность сторона их акредитирующая,т.е. т.н. армия днр.
Почему следствие не допросило их на предмет того какие меры они приняли для безопасности журеалистов?
А мне не надо)))
Тыкните лицом в минские соглашения гарантам.
Или вы только против азербайджаеских блогеров такие крутые?
Когда отдал ядерное оружие и украинский флот в Крыму.
Уже тогда все было запраграмировано.
Даже не по спирали.
1) Журналисты были акредитированы в Украине? Если нет, то Украина не несёт за них ответственности...
2) Если к тому же они попали на украинскую территорию со стороны кацапстана, для них ещё приятный бонус в виде срока за незаконный переход госграницы...
Но если не говорить об их акредитации при т.н. армии днр значит они просто "свободные художники" приехавшие в зону конфликта на свой страх и риск и в отношении них действуют такие же правила как и в отношении граждаеских местных жителей.
В какую сторону и гнет италия свое кривосудие.
Но это совсем не так.
Они были акредитованы при вооруженных формированиях,значит там совсем другие правила.
ОБСЕ признает эту акредитацию значит туда и все претензии должны быть.
А их вообще нет.
Даже вопросов нет.
Вы так полагаете? Я сильно сомневаюсь.
Все темные делишки делаются при наименьшей огласке.
Поэтому огласка вам помешает.
Вообще то предупреждать журналистов об опасности находдения в зоне боевых действий должен был не "капитан украинской армии".
Странно что итальянское кривосудие не интересует почему журналистов пустили в зону боевых действий не заботясь об из безопасности.
Если вдруг итальянское правосудие считает сторону не субъектной,то это не так.
ОБСЕ признает их субъектность признавая акредитацию.
Поэтому итальянское кривосудие просто куплено.других причин предъявления каких то претензий не надлежащей стороне я не вижу.
Пострелять захотелось может?
Даже родился и почти вырос в Украине.
А то что его мать забрала в Италию так,а что надо было ему делать?
Это ты колбасный мигрант поэтому тебе не ясно.
И если он так отвечал на явно провокационные вопросы журналистов, то кто ему доктор?
Интересно он тогда знал что это гавно акредитацию в раше получило?
Сегодня знакомый, завтра ключевой свидетель обвинения.
Мог сказать, что я не я и лошадь не моя!
Кто ж ему доктор?
Допит тривав близько 6 годин. Було непросто, але ми змогли надати багато корисної інформації. Мій клієнт заявив про свою невинуватість та несправедливість затримання, адже він ніяк не причетний до загибелі фотографа. Віталій сказав, що нікого не вбивав. По-друге, він заявив, що ситуація була геть іншою, ніж її змальовує сторона звинувачення. Прокурори твердять, що Марків був командиром батальйону і міг віддавати накази. Але мій клієнт наголосив, що був звичайним солдатом. Віталій також заявив, що не був авантюристом, якому закортіло піти на війну. Він, як громадянин України, захотів підтримати свою країну у війні, спершу пішов на фронт волонтером, а в березні 2014-го офіційно вступив до лав Національної гвардії та отримував за це зарплатню. Віталій був простим солдатом, який не міг віддавати накази будь-кому і не мав доступу до мінометів. У його розпорядженні був лише автомат, з якого він аж ніяк не міг поцілити в журналістів. Віталій засвідчив, що в той день він перебував на пагорбі Карачун, але в позиції, з якої не було видно місця інциденту. За його словами, стріляти туди навіть з автомата він не міг би, адже перебував з іншого боку пагорба та мав обмежений радіус огляду. Марків також сказав, що мінометні обстріли здійснювали обидві сторони конфлікту. Цілком можливо, що в журналістів поцілила міна, випущена проросійськими терористами, які контролювали територію. З огляду на все це, Віталій Марків наполягає на своїй повній невинуватості
Он подтвердил на суде, что был наводчиком и не убедился, что наводит артиллерию не на боевиков.
А твои басни - высланы из пальца.
Суды широко обсуждались в итальянской прессе и Маркив прознал свою вину.
Защита максимум чего просит - переквалифицировать в неумышленное убийство или служебное разгильдяйство повлекшее тяжкие последствия.
А получил он за умышленное убийство, поскольку итальянки были в белых касках и жилетах пресса.
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Т.е. он хотел сказать, что правдивости в тех роликах точно столько же в процентном отношении!
Болван какой-то пытающийся умничать, прикидываясь мудрецом!
Ну же! Кто может лучше?! Кто посадит посла Украины за Распятого Мальчика, ведь видео о нём тоже доступно на YouTube.