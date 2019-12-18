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Все про:Италия (950) пропаганда (2382) Россия (74582) Национальная гвардия (1300) Маркив (90)

 Приговор Маркиву был основан в том числе на материалах российской пропаганды, - New York Times

Пропаганда РФ следом за СМИ проникла и в судебную систему, в частности, в Италии. В деле украинца Виталия Маркива, приговоренного к 24 годам заключения за убийство итальянского журналиста Андреа Рокелли, в качестве доказательств использовались видеоролики Russia Today и материалы с сайта "Русская весна".

Об этом пишет издание New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что прокуратура опиралась на 2 видеоролика канала Russia Today и материал с сайта "Русская весна", "который украинское правительство назвало неправдивым".

Даже то, что обвинение в убийстве Рокелли предъявили именно Маркиву, основано на публикации СМИ, подчеркивает New York Times.

"Летом 2016 года, по словам г-на Занончелли (прокурора. – Ред.), в поисковой системе Google он нашел статью, опубликованную ведущей итальянской ежедневной газетой Corriere della Sera. Это было якобы интервью с анонимным капитаном из украинской армии, который дислоцировался в этом районе. "Не приезжайте сюда, это стратегическая зона", - сказал капитан. "Обычно мы не стреляем по городу или мирным жителям, но как только мы видим, что что-то движется, мы запускаем тяжелую артиллерию. Вот что случилось с двумя журналистами и их переводчиком". Прокурор расценил это как признание вины, несмотря на то, что итальянская журналистика отличается недостатком объективности", - пишет New York Times.

Читайте на Цензор.НЕТ: В деле Маркива в последнее время удалось установить ряд важных деталей, - Аваков

Анонимного "капитана" из публикации Corriere della Sera итальянская полиция идентифицировала как Виталия Маркива.

Кроме того, "среди представленных (прокуратурой. – Ред.) доказательств были видеоматериалы, описанные как "из открытых источников", "найденные на YouTube" или "с местного телеканала", и все они имели логотип Russia Today и до сих пор размещены на канале этого ресурса в YouTube", - отмечает New York Times.

Глава Ассоциации журналистов Ломбардии Паоло Перуккини прокомментировал включение российской пропаганды в материалы дела вот так: "Не мне решать, распространяет ли "Russia Today" фальшивые новости", - сказал он. "Даже сломанные часы показываю правильное время два раза в день".

Также на Цензор.НЕТ: Омбудсмен Денисова посетила украинского нацгвардейца Маркива в итальянской колонии. ФОТО

Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Источник: https://censor.net.ua/n3166065
 
   
 Топ комментарии
 
Надо чтоб западные СМИ чаще мокали итяльяшек в их же говно. Огласка помогла освободить Сенцова, поможет и Маркиву.
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И где тут правильное время?
За безопасность журналистов несет ответственность сторона их акредитирующая,т.е. т.н. армия днр.
Почему следствие не допросило их на предмет того какие меры они приняли для безопасности журеалистов?
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т.е. обвинение основанное на фальшивой информации и фейковых свидетельствах может быть реальным, поскольку не доказано, что раша тудей распространяет ложь и занимается манипуляциями..., никто и не собирался проверять информацию, раз она лежит на ютубе, значит она правдивая априори... это аццкий ад, господа..., человека засудили на 24 года на основании пропагандистских материалов, от которых до правды несколько световых лет...
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Анонимного "капитана" из публикации Corriere della Sera итальянская полиция идентифицировала как Виталия Маркива. Источник: https://censor.net.ua/n3166065
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Про ідентифікацію Марківа нічого не було.
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Надо чтоб западные СМИ чаще мокали итяльяшек в их же говно. Огласка помогла освободить Сенцова, поможет и Маркиву.
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И где тут правильное время?
За безопасность журналистов несет ответственность сторона их акредитирующая,т.е. т.н. армия днр.
Почему следствие не допросило их на предмет того какие меры они приняли для безопасности журеалистов?
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В Минске говори им как они правильно должны называться.
А мне не надо)))
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Любое официальное упоминание Украиной ДНР или ЛНР автоматический переводит военный конфликт на востоке Украины из внешней агрессии, во внутреннее военное противостояние местных жителей и украинских властей. Приговор Маркиву был основан в том числе на материалах российской пропаганды, - New York Times - Цензор.НЕТ 3006
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Уважаемый пан. Прочтите как называются Минские соглашения - Мирный план Президента Порошенко. Про какую агрессию вы говорите?????
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А кто такие Кучма, Захарченко, Плотницкий????
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Кто такой Кучма, там указано. А кто такие Захарченко, Плотницкий - нет. Может мимо проходили. Приговор Маркиву был основан в том числе на материалах российской пропаганды, - New York Times - Цензор.НЕТ 4877
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Так не ведите с ними переговоры пока они не поснимают свои флаги и не ликвидируют псевдоорганы своего псевдогосударства.
Тыкните лицом в минские соглашения гарантам.
Или вы только против азербайджаеских блогеров такие крутые?
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Все вопросы к Порошенке. Он ведь замутил Минские соглашения и послал туда Кучму ещё в 2014 году. Почему только сейчас вы проснулись??? Приговор Маркиву был основан в том числе на материалах российской пропаганды, - New York Times - Цензор.НЕТ 4390
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Минские соглашения вообще то замутил еще кучма.
Когда отдал ядерное оружие и украинский флот в Крыму.
Уже тогда все было запраграмировано.
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Тогда уже больше виноват Петлюра, когда просрал Украину заигрывая с кайзеровской Германией.
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Москаль виноват когда снюхался с татарином и пошел на мать городов руских войной.
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Понаехавшие варяги, вместо того чтобы крепить Киевскую Русь, делили её по кускам между своими сыновьями.
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История ходит по кругу.
Даже не по спирали.
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Я не знаю такой государственной должности как Второй Президент Украины.
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При чому тут Україна. Це італійські журналісти - дебіли отримували акредитацію у бойовиків .
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Даже не так...
1) Журналисты были акредитированы в Украине? Если нет, то Украина не несёт за них ответственности...
2) Если к тому же они попали на украинскую территорию со стороны кацапстана, для них ещё приятный бонус в виде срока за незаконный переход госграницы...
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Все верно.
Но если не говорить об их акредитации при т.н. армии днр значит они просто "свободные художники" приехавшие в зону конфликта на свой страх и риск и в отношении них действуют такие же правила как и в отношении граждаеских местных жителей.
В какую сторону и гнет италия свое кривосудие.
Но это совсем не так.
Они были акредитованы при вооруженных формированиях,значит там совсем другие правила.
ОБСЕ признает эту акредитацию значит туда и все претензии должны быть.
А их вообще нет.
Даже вопросов нет.
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Ребята, пусть НЙ Таймс подавит на итальянское правосудие и оно обязательно отступит)
Вы так полагаете? Я сильно сомневаюсь.
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Пусть подавит.
Все темные делишки делаются при наименьшей огласке.
Поэтому огласка вам помешает.
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Дуже добре, ща в західних ЗМІ цю тему не оминули! Приговор Маркиву был основан в том числе на материалах российской пропаганды, - New York Times - Цензор.НЕТ 8929
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. "Не приезжайте сюда, это стратегическая зона", - сказал капитан. "Обычно мы не стреляем по городу или мирным жителям, но как только мы видим, что что-то движется, мы запускаем тяжелую артиллерию. Вот что случилось с двумя журналистами и их переводчиком". Прокурор расценил это как признание вины, несмотря на то, что итальянская журналистика отличается недостатком объективности", - пишет New York Times.Источник: https://censor.net.ua/n3166065

Вообще то предупреждать журналистов об опасности находдения в зоне боевых действий должен был не "капитан украинской армии".
Странно что итальянское кривосудие не интересует почему журналистов пустили в зону боевых действий не заботясь об из безопасности.
Если вдруг итальянское правосудие считает сторону не субъектной,то это не так.
ОБСЕ признает их субъектность признавая акредитацию.
Поэтому итальянское кривосудие просто куплено.других причин предъявления каких то претензий не надлежащей стороне я не вижу.
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А італійські журналісти офіційно не були в Україні, бо в'їжджали у цю зону з боку росії.
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А что забыл Маркив с двумя граджанствами и к тому же неофициально в зоне АТО?
Пострелять захотелось может?
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Вообще то он украинец.
Даже родился и почти вырос в Украине.
А то что его мать забрала в Италию так,а что надо было ему делать?
Это ты колбасный мигрант поэтому тебе не ясно.
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Вообще-то Маркиву надо было меньше болтать с журналистами, отправил бы их сразу из расположения своей части, не поимел бы таких проблем.
И если он так отвечал на явно провокационные вопросы журналистов, то кто ему доктор?
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Да он не на вопросы журналистов отвечал,а на вопросы своих знакомых.
Интересно он тогда знал что это гавно акредитацию в раше получило?
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Журналисты или просто знакомые, кто его за язык тянул?
Сегодня знакомый, завтра ключевой свидетель обвинения.
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т.е. обвинение основанное на фальшивой информации и фейковых свидетельствах может быть реальным, поскольку не доказано, что раша тудей распространяет ложь и занимается манипуляциями..., никто и не собирался проверять информацию, раз она лежит на ютубе, значит она правдивая априори... это аццкий ад, господа..., человека засудили на 24 года на основании пропагандистских материалов, от которых до правды несколько световых лет...
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А сам Маркив на суде зачем признавался?
Мог сказать, что я не я и лошадь не моя!
Кто ж ему доктор?
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ти дурень? в чому він признався?? він повністю заперечує будь-яку провину, як повністю абсурдну!
Допит тривав близько 6 годин. Було непросто, але ми змогли надати багато корисної інформації. Мій клієнт заявив про свою невинуватість та несправедливість затримання, адже він ніяк не причетний до загибелі фотографа. Віталій сказав, що нікого не вбивав. По-друге, він заявив, що ситуація була геть іншою, ніж її змальовує сторона звинувачення. Прокурори твердять, що Марків був командиром батальйону і міг віддавати накази. Але мій клієнт наголосив, що був звичайним солдатом. Віталій також заявив, що не був авантюристом, якому закортіло піти на війну. Він, як громадянин України, захотів підтримати свою країну у війні, спершу пішов на фронт волонтером, а в березні 2014-го офіційно вступив до лав Національної гвардії та отримував за це зарплатню. Віталій був простим солдатом, який не міг віддавати накази будь-кому і не мав доступу до мінометів. У його розпорядженні був лише автомат, з якого він аж ніяк не міг поцілити в журналістів. Віталій засвідчив, що в той день він перебував на пагорбі Карачун, але в позиції, з якої не було видно місця інциденту. За його словами, стріляти туди навіть з автомата він не міг би, адже перебував з іншого боку пагорба та мав обмежений радіус огляду. Марків також сказав, що мінометні обстріли здійснювали обидві сторони конфлікту. Цілком можливо, що в журналістів поцілила міна, випущена проросійськими терористами, які контролювали територію. З огляду на все це, Віталій Марків наполягає на своїй повній невинуватості
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Сам козел!
Он подтвердил на суде, что был наводчиком и не убедился, что наводит артиллерию не на боевиков.
А твои басни - высланы из пальца.
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моя інформація принаймні ґрунтується на вікі, а твоя на чому, кацапська мразота?
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Если в твоём селе не в курсе, что в Вики может написать любой желающий, то кто тебе доктор?
Суды широко обсуждались в итальянской прессе и Маркив прознал свою вину.
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схоже в твоїй дярєвнє не знають, що доводи в суперечці мають бути аргументовані. вікіпедія містить інформацію з відповідними посиланнями на джерела, твоє ж белькотіння про визнання Марківим провини нічим не підтверджене, звичайне свинособаче бла-бла-бла
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Да пошел ты!
Защита максимум чего просит - переквалифицировать в неумышленное убийство или служебное разгильдяйство повлекшее тяжкие последствия.
А получил он за умышленное убийство, поскольку итальянки были в белых касках и жилетах пресса.
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Все правильно. Кто заставлял нас позорится в Ми6ске на переговорах с оккупантами и террористами??? Закономерный результат. Любой судья в любой стране принимает решение на своем видении виновен или нет. Не представляет себе судья в Италии поддержание полицейского правопорядка с помощью минометов....
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Итальянский суд судил итальянского гражданина по итальянским законам......
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И это логичный финал информполитики Украины, которая свою пропаганду сосрежоточила исключительно на внутреннем потребителе, в то время как пропаганда РФ спокойно работает на Западе.
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О чем говорить, если даже на подконтрольной Киеву части Украины российские и пророссийские СМИ стабильно в десятке лидеров, а все эти попытки "отключить" и "запретить" приводят лишь к их популярности?
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Мордва, откуда ты узнало про шокирующие факты если заседание закрытое?
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на материалах российской пропаганды, - New York Times/ Мне всегда грустно из-за продления санкций против РФ", - премьер Италии Конте заверил Путина, что работает над отменой санкций ЕС/ здесь мигрантки под итальянским флажком годами долбили рашу тудэй: "Братская дружба" с украинцами, но без Порошенко: Путин". А на вопрос что они сделали для освобождения украинского нацгвардейца Маркива пошли в глухой отказ: да мы люди маленькие, да от нас ничего не зависит, да и страшно против итальянской власти идти.
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2 раза в день правильно показывают время сломанные часы!
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Т.е. он хотел сказать, что правдивости в тех роликах точно столько же в процентном отношении! Вирок Марківа базувався, серед іншого, на матеріалах російської пропаганди, - New York Times - Цензор.НЕТ 4123
Болван какой-то пытающийся умничать, прикидываясь мудрецом!
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Итальянское правосудие резко вырывается вперёд, обойдя Макрона и Меркель, в гонке за звание Любимой Шлюшки Х*ла.
Ну же! Кто может лучше?! Кто посадит посла Украины за Распятого Мальчика, ведь видео о нём тоже доступно на YouTube.
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