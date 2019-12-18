 Экс-нардепу сообщено о подозрении в получении 361,5 тыс. грн компенсаций за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве, - САП

Об этом пресс-служба САП сообщила на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Выяснилось, что народный депутат получил по наследству квартиру в столице, однако скрыл этот факт и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из государственного бюджета депутату было незаконно выплачено 361,5 тыс. грн компенсаций.

Сейчас экс-нардепу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия.

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