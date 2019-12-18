 Экс-нардепу сообщено о подозрении в получении 361,5 тыс. грн компенсаций за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве, - САП

Об этом пресс-служба САП сообщила на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Выяснилось, что народный депутат получил по наследству квартиру в столице, однако скрыл этот факт и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из государственного бюджета депутату было незаконно выплачено 361,5 тыс. грн компенсаций.
Сейчас экс-нардепу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия.
Кстати, а как хфамилия этого депутата и из какой он партии? Что-то не договаривают наши "объективные" СМИ. Или как всегда "таємниця слідства" ?
"Сумма средств для компенсации стоимости проезда по территории Украины составляет в год 90 тыс. грн на одного депутата, на канцелярские принадлежности предусмотрено 1278 грн, на городские и междугородные телефонные разговоры из расчета на 10 месяцев - 4890 грн, на командировки помощников-консультантов депутатов в избирательные округа (из расчета на одного на 10 месяцев) 8 тыс. грн, средства для компенсации стоимости аренды жилья - около 237 тыс. грн."
Добавить зарплату и надбавки, - жить можно
Дуже цікаво кому підозру вручили.
Просто цензор стидається це написати....
Зебіли, ви такі зебіли.
Після такої самореклами повії повинні у черзі до нього стояти під ВР. Це якщо дружина йому залишила те, чим він її зраджував.
Ще той совкодрочер!
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/18/7235234/