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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:депутат (2801) жилье (654) компенсации (292) САП (1218)

 Экс-нардепу сообщено о подозрении в получении 361,5 тыс. грн компенсаций за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве, - САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении нардепу VIII созыва, который незаконно получал компенсации на жилье в Киеве.

Об этом пресс-служба САП сообщила на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Выяснилось, что народный депутат получил по наследству квартиру в столице, однако скрыл этот факт и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из государственного бюджета депутату было незаконно выплачено 361,5 тыс. грн компенсаций.

Сейчас экс-нардепу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия.

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Экс-нардепу сообщено о подозрении в получении 361,5 тыс. грн компенсаций за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166063
 
   
 Топ комментарии
 
И такой депутат только один за всю историю ВР Экс-нардепу сообщено о подозрении в получении компенсаций за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве, - САП - Цензор.НЕТ 3003?
Кстати, а как хфамилия этого депутата и из какой он партии? Что-то не договаривают наши "объективные" СМИ. Или как всегда "таємниця слідства" Экс-нардепу сообщено о подозрении в получении компенсаций за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве, - САП - Цензор.НЕТ 7889?
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Яременко теж залишився, думаю що він знову замовляє повій у робочий час Экс-нардепу сообщено о подозрении в получении компенсаций за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве, - САП - Цензор.НЕТ 9042
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а с нынешними все ок? а то были сигналы....
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И такой депутат только один за всю историю ВР Экс-нардепу сообщено о подозрении в получении компенсаций за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве, - САП - Цензор.НЕТ 3003?
Кстати, а как хфамилия этого депутата и из какой он партии? Что-то не договаривают наши "объективные" СМИ. Или как всегда "таємниця слідства" Экс-нардепу сообщено о подозрении в получении компенсаций за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве, - САП - Цензор.НЕТ 7889?
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Як завжди таємниця слідства? А у справі Шеремета ця таємниця була?
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Там был пиар и давление на подозреваемых. Или вы сомневаетесь?
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Був піар і тиск на підозрюваних, а ми говоримо про таємницю слідства.
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А показывать картинки, которые якобы "вещдок" на прессуже с участием *********** и на всю страну называть имена подозреваемых это что, как не нарушение тайны следствия?
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А для чого їм компенсація за житло?
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Потому что депутаты Верховной Рады самые малообеспеченные люди в Украине Экс-нардепу сообщено о подозрении в получении компенсаций за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве, - САП - Цензор.НЕТ 4955.
"Сумма средств для компенсации стоимости проезда по территории Украины составляет в год 90 тыс. грн на одного депутата, на канцелярские принадлежности предусмотрено 1278 грн, на городские и междугородные телефонные разговоры из расчета на 10 месяцев - 4890 грн, на командировки помощников-консультантов депутатов в избирательные округа (из расчета на одного на 10 месяцев) 8 тыс. грн, средства для компенсации стоимости аренды жилья - около 237 тыс. грн."
Добавить зарплату и надбавки, - жить можно Экс-нардепу сообщено о подозрении в получении компенсаций за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве, - САП - Цензор.НЕТ 2655
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Что-то человеческое стало пробиваться в логике. А то я уже было испугался - вдруг я какой-то не такой ))
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Еще не догадался? Чья фракция была самой большой в прошлом созыве? И то, что Цензор не напечатал ФИО героя,тоже своего рода подсказка...))
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Я удивлён как цензор вообще это напечатал... про малыша Сольвара))
Экс-нардепу сообщено о подозрении в получении 361,5 тыс. грн компенсаций за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве, - САП - Цензор.НЕТ 1612
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Всі риги, жопоблоківці та інші "бідні" депутати роками отримують компенсацію за житло будучи депутатами 2-3 каденцій і ніічого Їм за це нема.
Дуже цікаво кому підозру вручили.
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Депутані від БПП Сольвару Экс-нардепу сообщено о подозрении в получении 361,5 тыс. грн компенсаций за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве, - САП - Цензор.НЕТ 1897.
Просто цензор стидається це написати....
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А Стефанчук залишається сидіти в президії?
Зебіли, ви такі зебіли.
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Яременко теж залишився, думаю що він знову замовляє повій у робочий час
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Яременко залишився головою комітету?!? 😁
Після такої самореклами повії повинні у черзі до нього стояти під ВР. Це якщо дружина йому залишила те, чим він її зраджував.
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Вони не зебіли,їх такими зробили.Почитайте інтервью татка головного ЗеБенятки.
Ще той совкодрочер!
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Общаги давайте им стройте, сколько можно деньги выкидывать?!
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Там всіх перевіряти потрібно, і минулих, і нинішніх
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А фамилия? Кто это депутатское рыло?
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"За даними джерела УП, мова йде про екснардепа, члена фракції "БПП" Руслана Сольвара. Детективи з'ясували, що він отримав у спадщину квартиру у столиці, але приховав цей факт і незаконно отримав з держбюджету 361,5 тисячі гривень компенсацій."
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/18/7235234/
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Ну если так , то список таких пойдёт за несколько сотен .
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