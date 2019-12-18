 Кабмин разрешил обнародовать на сайте Минздрава информацию о направлении украинцев на лечение за границу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее постановление "О внесении изменений в Порядок направления граждан Украины для лечения за рубежом" правительство утвердило на заседании в среду.
Кроме того, постановлением предполагается заключение письменных договоренностей между зарубежными медучреждениями и Минздравом, а также установление временных рамок для рассмотрения экспертами медицинской документации пациентов.
Цель нововведений – сделать процедуру направления пациентов на лечение за рубеж максимально прозрачной.