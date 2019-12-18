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Все про:бунт (127) Кропивницкий (Кировоград) (393) прокуратура (3785) СИЗО (1124)

 Из-за бунта в СИЗО Кропивницкого введен особый режим

Из-за бунта находящихся под стражей в СИЗО Кропивницкого ввели особый режим. Также открыто уголовное производство.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Минюста, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно статье 19 Закона Украины, особый режим предусматривает усиление охраны, надзора за лицами, взятыми под стражу, Прекращение всех мероприятий, проводимых с этими лицами, а также предоставление свиданий и принятие посылок и передач, осуществления других режимных мероприятий", - говорится в сообщении.

Прокуратура Кировоградской области сообщила, что по факту насилия в отношении работника Кропивницкого СИЗО открыто уголовного производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, предусматривает от 5 до 12 лет заключения.

Кроме того, реагируя на ситуацию, прокуратура области открыла уголовное производство по факту служебной халатности со стороны администрации Кропивницкого следственного изолятора, повлекшей значительный материальный ущерб, по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Сейчас ситуация в СИЗО полностью контролируется.

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Как сообщалось ранее, администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины сообщила, что 16 декабря около 13:00 в государственном учреждении "Кропивницкий следственный изолятор" заключенный М. совершил нападение на сотрудницу учреждения, угрожал ей и семье физической расправой, выражался нецензурной бранью и нанес телесные повреждения.

В тот же день, около 17:00 в учреждение с целью проведения следственных (розыскных) действий, прибыли сотрудники прокуратуры и СУ ГУНП Украины в Кировоградской области. Вышеуказанный заключенный М. в категорической форме от дачи письменных объяснений отказался, начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в сторону сотрудников прокуратуры и администрации учреждения, подстрекал других заключенных к неправомерному поведению.

Так, в поддержку противоправных действий заключенного М., заключенные других камер учреждения начали стучать в дверь, пытались повредить камерный инвентарь. В связи с этим начальником СИЗО был объявлен общий сбор персонала, и приняты первоочередные меры по стабилизации оперативной обстановки.

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Из-за бунта в СИЗО Кропивницкого введен особый режим 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166057
 
 
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фермеры против продажи земли
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особий рєжим - це викликати дуболомів і отмєтєліть пацієнтов до полного погруженія в гавно
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кричать, що жити без потрошенка не хочуть!
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особий рєжим - це викликати дуболомів і отмєтєліть пацієнтов до полного погруженія в гавно
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кричать, що жити без потрошенка не хочуть!
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Звонил другу из тюремного спецназа, который сейчас там. Говорит - все ложь в сообщениях официальных лиц. Зэки тупо контролируют СИЗО, персонал разбежался, никто из начальников не готов взять на себя ответственность и дать приказ спецназу. Зэки вскрыли санчасть, обожрались спирта и колес, многие уже в неадеквате полном. Если пойдут на прорыв и массово выбегут в город - то будет тупо ужас.
Вместо решительных действий руководство минюста пытается уговорить воров в законе жать команду щэкам прекратить, обещая что никого не накажут.
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"Из-за бунта находящихся под стражей в СИЗО Кропивницкого ввели особый режим"
А из-за ЧЕГО бунт произошёл?
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