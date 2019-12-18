 Из-за бунта в СИЗО Кропивницкого введен особый режим

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Минюста, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно статье 19 Закона Украины, особый режим предусматривает усиление охраны, надзора за лицами, взятыми под стражу, Прекращение всех мероприятий, проводимых с этими лицами, а также предоставление свиданий и принятие посылок и передач, осуществления других режимных мероприятий", - говорится в сообщении.

Прокуратура Кировоградской области сообщила, что по факту насилия в отношении работника Кропивницкого СИЗО открыто уголовного производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, предусматривает от 5 до 12 лет заключения.

Кроме того, реагируя на ситуацию, прокуратура области открыла уголовное производство по факту служебной халатности со стороны администрации Кропивницкого следственного изолятора, повлекшей значительный материальный ущерб, по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Сейчас ситуация в СИЗО полностью контролируется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд дал пять лет тюрьмы мужчине за подготовку теракта на объекте водоканала на Харьковщине, - СБУ

Как сообщалось ранее, администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины сообщила, что 16 декабря около 13:00 в государственном учреждении "Кропивницкий следственный изолятор" заключенный М. совершил нападение на сотрудницу учреждения, угрожал ей и семье физической расправой, выражался нецензурной бранью и нанес телесные повреждения.

В тот же день, около 17:00 в учреждение с целью проведения следственных (розыскных) действий, прибыли сотрудники прокуратуры и СУ ГУНП Украины в Кировоградской области. Вышеуказанный заключенный М. в категорической форме от дачи письменных объяснений отказался, начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в сторону сотрудников прокуратуры и администрации учреждения, подстрекал других заключенных к неправомерному поведению.

Так, в поддержку противоправных действий заключенного М., заключенные других камер учреждения начали стучать в дверь, пытались повредить камерный инвентарь. В связи с этим начальником СИЗО был объявлен общий сбор персонала, и приняты первоочередные меры по стабилизации оперативной обстановки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За генерала Марченко внесли залог и он вышел из СИЗО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж