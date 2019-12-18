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 Политика Украины, Общество
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 В плену у оккупантов на Донбассе находятся 250 человек, - СБУ

250 человек находятся в плену у поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радио "Свобода".

"По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек", - заявили в СБУ.

Как отмечает издание, в конце октября Служба безопасности Украины сообщала, что на Донбассе незаконно лишены свободы 245 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В вопросе обмена незаконно удерживаемыми лицами рационально реанимировать площадку Украина-РФ, - Баканов

27 декабря 2017 г. на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся последний пока масштабный обмен удерживаемыми лицами. Он был запланирован по формуле "306 на 74". Украинской стороне 27 декабря передали 74 человека, однако один из них решил остаться на неподконтрольной украинской власти территории. Киев передал боевикам 233 человека.

Как сообщалось, в коммюнике по результатам саммита в "нормандском формате" указано, что лидеры Украины, Германии, Франции и РФ призывают Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных".

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский после завершения "нормандского саммита" заявил о согласовании обмена, в рамках которого освободят 72 украинских заложников с ОРДЛО.

Позже представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что Киев в рамках первого этапа обмена "всех на всех" рассчитывает на возвращение 77 украинских заложников из ОРДЛО.

Источник: https://censor.net.ua/n3166055
 
 
 Топ комментарии
 
Щось не те ляпнув і на підвал. А у нас тварі сєпарські свої канали купили, в ВР сидять та в плацах живуть. Їх СБУ не чіпає...
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250...
это предполагаемые или подтвержденные????
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Хороший вопрос! Может туда собрали ВСЕХ арестованных, в том числе и собственных отмороженных "шахтеров", задержанных за мародерство, изнасилование, кражу продуктов и т.п.?
Или мы будем менять пленного боевика, взятого с оружием в руках, на какого-то донецкого пенсионера, арестованного за публичное возмущение качеством колбасы в гуманитарной помощи из РФ?
Я думаю, что менять нужно только военнопленных и задержанных агентов СБУ, а также местных, которые активно помогали ВСУ и ССО - т.е. бойцов!
Остальные едут туда на свой страх и риск, о чем и расписываются при выезде. Может и трагедия, для тех, кто не успел выехать, на смог из-за болезни или отсутствия жилья здесь, но не больше, чем трагедия простой украинской семьи, которая потеряла на их Донбассе мужа, отца, сына - тех, о которых и должен думать в первую очередь Зеленский! Все остальное дожно делаться не в ущерб народу Украины, который платит налоги на АТО, гибнет в этом АТО, хоронит своих отцов, сыновей и детей, погибших в этом АТО, недополучает социальных благ из-за финансирования этого АТО!
И прежде, чем спросить, что делать с Донбасом у Сивохо или Богдана, нужно опросить семьи более чем 3 тысяч погибших и всех раненных и заболевших в тех окопах - на что они согласны!
Определится давно пора с ориентирами и приоритетами! И расстаться с нормандскими иллюзиями - там мира не отвоевать! Это для дебилов пустышка - тишина в Золотом и три убитых за ночь на остальных участках фронта...
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250...
это предполагаемые или подтвержденные????
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Щось не те ляпнув і на підвал. А у нас тварі сєпарські свої канали купили, в ВР сидять та в плацах живуть. Їх СБУ не чіпає...
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Хороший вопрос! Может туда собрали ВСЕХ арестованных, в том числе и собственных отмороженных "шахтеров", задержанных за мародерство, изнасилование, кражу продуктов и т.п.?
Или мы будем менять пленного боевика, взятого с оружием в руках, на какого-то донецкого пенсионера, арестованного за публичное возмущение качеством колбасы в гуманитарной помощи из РФ?
Я думаю, что менять нужно только военнопленных и задержанных агентов СБУ, а также местных, которые активно помогали ВСУ и ССО - т.е. бойцов!
Остальные едут туда на свой страх и риск, о чем и расписываются при выезде. Может и трагедия, для тех, кто не успел выехать, на смог из-за болезни или отсутствия жилья здесь, но не больше, чем трагедия простой украинской семьи, которая потеряла на их Донбассе мужа, отца, сына - тех, о которых и должен думать в первую очередь Зеленский! Все остальное дожно делаться не в ущерб народу Украины, который платит налоги на АТО, гибнет в этом АТО, хоронит своих отцов, сыновей и детей, погибших в этом АТО, недополучает социальных благ из-за финансирования этого АТО!
И прежде, чем спросить, что делать с Донбасом у Сивохо или Богдана, нужно опросить семьи более чем 3 тысяч погибших и всех раненных и заболевших в тех окопах - на что они согласны!
Определится давно пора с ориентирами и приоритетами! И расстаться с нормандскими иллюзиями - там мира не отвоевать! Это для дебилов пустышка - тишина в Золотом и три убитых за ночь на остальных участках фронта...
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...кто эти люди, откуда их столько?!...мрак какой то, почему не обнародовать списки?..
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думаю, їх там набагато більше і треба зробити все, щоб вони ( які хочуть) повернулись. якість і дії кожного то вже інше питання.
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