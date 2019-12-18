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 За рубежом
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Все про:Песков (1002) санкции (7552) США (15925) Северный поток (552)

 "Северный поток-2" достроят, невзирая на санкции США, - Песков

Возможное введение санкций со стороны США в Кремле называют "непосредственным нарушением международного права".

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы исходим из того, что этот проект будет закончен", - сказал он в ответ на вопрос о том, смогут ли санкции США, по мнению Кремля, остановить реализацию "Северного потока-2".

Возможное введение санкций со стороны США Песков назвал "непосредственным нарушением международного права" и "идеальным примером недобросовестной конкуренции".

"Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу", - предположил Песков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Если контракт о транзите газа не подпишем сейчас, то переговоры с "Газпромом" могут возобновиться в апреле-мае, – Коболев

Во вторник, 17 декабря Сенат США вслед за Конгрессом одобрил законопроект с санкциями против "Северного потока-2". "В целях обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкции в отношении связанных с Россией трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - говорится в документе.

Источник: https://censor.net.ua/n3166054
 
 
 Топ комментарии
 
ясный перец!
и пусть он будет вторым БАМом - и по масштабности и по использовании и по деньговыбрасыванию и по времяубиванию и поумозабиванию зомбодятлов рашки
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Да пох.. Затопите в Балтику еще столько же бабла!
Штаты специально ждали когда вы почти дотянете ваш "Золотой" Поток до Германии, чтобы больше ваших денег утонуло нах...
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Все знают, что СП-2 достроят. Ну кроме секты ПАП.
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Достроят. Себе в убыток. Потому что идиоты, типа тебя, поддерживают )(уйло в его агрессии против Украины. Получаете по заслугам, ишаки мордовские. Поделом! "Північний потік-2" добудують, незважаючи на санкції США, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8282
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Звісно добудують, непотрібні будівництва це московська фішка. Люблю згадувати будівництво літаючого трамвая, де в єдиному польоті загинув Артем.
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они и космодром достроили, а ракетки туда не влазят.
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как можно достроить в убыток,то что за три года отобьется при контракте на 30 лет?нам за 30 лет вывалили бы 90 лярдов, а себе отбить за три года и потом получить 80 лярдов плюс стоимость газа это убыток выходит? забавная у вас арифметика
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ну да проще сказать что враг идиот деньги выкидывает на ветер,тока на данный момент мы от их газа зависим и мы уговаривает транзит длинный заключить, мы у их нефть покупает ,контракт кстати на 10 лет продлили
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У "ворога" інша бізнес-модель - розкрадати мільярди на завищенні витрат при побудові інфраструктури, яка дублює існуючу. Для цього мають десятки млрд "зайвих" грошей з експору вуглеводнів (ну не на користь ж гоїв їх спускати). Придумати щось оригінальне кремльовські манагери негодні. Коли в Європі росло споживання газу, то проекти нових газопроводів "заходили" (тепер лише корупційними "пряниками" вдається їх просувати), але й тоді не вистачало клепки боротись за ринок. Тепер із запізненням навчились в норвегів більш гнучкому ціноутворенню, в амерів що експорт ЗПГ перспективна тема, (*ви знаходитесь тут*) і думають в тих же амерів та азіатів скопіювати газохімічний бум (коли добудують - доведеться знову толкатись ліктями на зайнятих незадовго до того ринках). Але це їх проблеми - більше викинуть на непотрібні труби, менше на танки та ракети.
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Тут Вы правы. Мы знаем. Более того Вам еще строить Поток-3, Поток-4, Поток-5 при ******, ****** и т.д. - Вам то что с этого? - как собирали бабушке на дрова так и будете собирать! А вот украинцы одобряют - деньги на ветер лучше чем на войну. "Північний потік-2" добудують, незважаючи на санкції США, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1192
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нужно чтобы под санкции попало не 210 человек. А 21 000. Тогда Путин будет на вилах
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Эта, забыл спросить... Газ в Рашке - принадлежит народу? Если - да, то какой национальности сей народ? Проясните.
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Интересно отметить, что США вводят новые санкции, на их Россия вообще не может никак ответить, Россию просто избивают. "Северный поток-2" возможно достроят или возможно не достроят. Но благодаря санкциям США, если достроят, газ для европейских потребителей будет золотой. Многие очень жалеют, что вообще связались с Россией. Да и денежные поступления от продажи газа для России будут сильно урезаны, они не смогут даже покрыть себестоимость добычи, транспортировки и других расходов. А себестоимость российского газа значительно выше, например себестоимости Эмиратов. Потому, что России приходится добывать газ в отдаленных, необжитых районах в условиях вечной мерзлоты. Трубы и др. оборудование приходится возить по зимникам (ледяным дорогам). Действующие месторождения истощались и необходимо дальше идти на север, но существует запрет на продажу нового зарубежного оборудования России, которого в России не выпускают. Короче, дела оккупантов очень плохие
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вы такой бред пишите неописать там контракт на 30 лет нам бы отдали за 30 лет 90 млрд!!!сейчас его достроят отобьют за три года стоимость и 80 лярдов останется у кацапов и немцев,санкции на сп2 смешные и наложены не на газпром а те компании что тянут сп2 , даже если они сбегут там осталось 50 км уложить у газпрома есть фортуна они ей доложат, газа за один год европе продано примерно на 40 млрд баксов о каких убытках может идти речь??
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"сейчас его достроят отобьют за три года стоимость "

бгого, тримай кишеню ширше, крисьчанєн))
Со ссылкой на официальные цифры российской газовой компании Корчемкин подсчитал, что общая стоимость "Северного потока-2" с учетом инфраструктуры, необходимой на российской территории, составит свыше 40 миллиардов евро.

Його окупність прямує в другу половину століття і хз чи потрібен буде до того часу Європі росгаз.
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а ну да это же вввеееллликий таллинский эксперт 😆😆😆😆а че не 100 и не 200 млрд,его цена известна, половину 3 европейские компании дали половину газпром и теперь наши бывшии 3 лярда в год будут между собой делить
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купи собі глобус, геній, і поміряй скільки км обхідного маршрута "з Ямала в Баумгартен" по морю, скільки сухопутних по рашці та по ЄС
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Це тому, що газ "з мерзлоти" "дорогий" сауди хочуть вкладатись в зрідження та газохімію на Ямалі?

"себестоимость российского газа значительно выше, например себестоимости Эмиратов"
ОАЕ взагалі імпортер газу

"благодаря санкциям США, если достроят, газ для европейских потребителей будет золотой. "
яким саме чином він подорожчає?
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Вы на морду-лица посмотрите этого Навко-люба! Ну прям ершик туалетный на прессконференцию кто-то по ошибке занес, а он и возомнил себя великим деятелем!
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США видають море грошей на обороноспроможність Європи, а Європа видає море грошей на посилення Росії... Дива дивнії...
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Європа нічого практично не "видає" - годує "надіями" на "успішне майбутнє", а тим часом європейська директива забороняє інвестиції в нафто-газовий комплекс і вимагає перехід на альтернативні джерела. А кацапи хай надіються... За цей час Європа переозброїться, а то під розвал СРСР "булки розслабили" - в усій Європі танків зараз менше ніж кацапських на Донбасі...
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Тамп все равно просабатирует санкции .
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Нижняя палата сегодня объявит импичмент. А это хороший кнут для друга )(уйла! "Північний потік-2" добудують, незважаючи на санкції США, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1258
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кретин , ты Зегугнявый . при чем тут импичмент для которого нет оснований и санкции по отношению к СП2 ?
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Трамп 2,5 роки саботував санкції проти NS-2, зараз з конякою узгодили графік фейкового їх вводу, коли вже все добудують і "заднім числом" вони не працюватимуть.
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Еще один идиот , стоящий одной ногой в росейской федерации .
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Не очень убеждает фраза "Давайте исходить из того...". Типа "Давайте помечтаем"
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Ну як кажуть, аби німцям було добре, бидло почекає. Бензин закончился на всех заправках Кунашира - Eastrussia

https://www.eastrussia.ru › Новости
Перекласти цю сторінку1 день тому - Бензин закончился на всех заправках Кунашира. ... Население острова Кунашир Курильской гряды осталось без бензина.
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Теперь постепенно становится понятным захват Крыма, Донбасс и Сирия. Ху"ла попросту заманили, а он идиот повелся. Теперь можно и душить, когда руки и ноги связаны. Игра США в долгую, но за счет Украины. Но это дело поправимо.
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Песков,даю наводку.На разборке газовых потоков и крымского моста,можно не слабо попилить грошей "Північний потік-2" добудують, незважаючи на санкції США, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1039
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А ЧТО НЕ НАПИСАННО ПЕРОМ, МОЖНО ВЫРУБИТЬ, ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ТОЛЬКО ТОПОРОМ !)
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С Россией все ясно. Брешут. А не послушать ли честных украинских топ-менеджеров!! "Північний потік-2" добудують, незважаючи на санкції США, - Пєсков - Цензор.НЕТ 520
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"Без транзита газа украинская ГТС стоит менее 1,5 миллиарда долларов", говорит глава Нафтогаза Андрей Коболев. Еще год назад он называл цифру в 14 миллиардов долларов.
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Глава Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что новый контракт по транзиту российского газа через Украину могут не подписать до конца года.
«Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее», - сказал Коболев. Он отметил, что вероятность с каждой минутой «приближается к нулю».
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Реальная стоимость равна стоимости металлолома...
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вероятно Kоболев шото подозревает раз так истерит
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Надо вообще разорвать все договора по транзиту.
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Як там Іран поживає, "агонізує" під санкціями? То лі діло процвітаючий демократизований Ірак. "Північний потік-2" добудують, незважаючи на санкції США, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1262
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Иран на последнем издыхании и подножном корму. Как только президент США поставит на место евро-барыг торгующих с Ираном, так сразу введет санкции против гитлера уровня иранских = эмбарго на нефть и газ.
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"Иран на последнем издыхании и подножном корму."
В Ірані хоч в курсі? Європка скоро запустить захисний механізм розрахунків з Іраном й амерські санкційки лишаться тільки для азійських імпортерів, і то лише тому, що їм простіше рік почекати поки Трампа не викинуть з Білого дому, інакше теж підуть шляхом ЄС.

"разу введет санкции против гитлера уровня иранских = эмбарго на нефть и газ"

проти кого введе?
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