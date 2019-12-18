 "Северный поток-2" достроят, невзирая на санкции США, - Песков

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы исходим из того, что этот проект будет закончен", - сказал он в ответ на вопрос о том, смогут ли санкции США, по мнению Кремля, остановить реализацию "Северного потока-2".
Возможное введение санкций со стороны США Песков назвал "непосредственным нарушением международного права" и "идеальным примером недобросовестной конкуренции".
"Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу", - предположил Песков.
Читайте на Цензор.НЕТ: Если контракт о транзите газа не подпишем сейчас, то переговоры с "Газпромом" могут возобновиться в апреле-мае, – Коболев
Во вторник, 17 декабря Сенат США вслед за Конгрессом одобрил законопроект с санкциями против "Северного потока-2". "В целях обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкции в отношении связанных с Россией трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - говорится в документе.
бгого, тримай кишеню ширше, крисьчанєн))
Со ссылкой на официальные цифры российской газовой компании Корчемкин подсчитал, что общая стоимость "Северного потока-2" с учетом инфраструктуры, необходимой на российской территории, составит свыше 40 миллиардов евро.
Його окупність прямує в другу половину століття і хз чи потрібен буде до того часу Європі росгаз.
"себестоимость российского газа значительно выше, например себестоимости Эмиратов"
ОАЕ взагалі імпортер газу
"благодаря санкциям США, если достроят, газ для европейских потребителей будет золотой. "
яким саме чином він подорожчає?
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Перекласти цю сторінку1 день тому - Бензин закончился на всех заправках Кунашира. ... Население острова Кунашир Курильской гряды осталось без бензина.
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"Без транзита газа украинская ГТС стоит менее 1,5 миллиарда долларов", говорит глава Нафтогаза Андрей Коболев. Еще год назад он называл цифру в 14 миллиардов долларов.
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Глава Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что новый контракт по транзиту российского газа через Украину могут не подписать до конца года.
«Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее», - сказал Коболев. Он отметил, что вероятность с каждой минутой «приближается к нулю».
В Ірані хоч в курсі? Європка скоро запустить захисний механізм розрахунків з Іраном й амерські санкційки лишаться тільки для азійських імпортерів, і то лише тому, що їм простіше рік почекати поки Трампа не викинуть з Білого дому, інакше теж підуть шляхом ЄС.
"разу введет санкции против гитлера уровня иранских = эмбарго на нефть и газ"
проти кого введе?