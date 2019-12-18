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 Во время столкновений под Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя, один из них в тяжелом состоянии, - Яровой

Во время массовых акций в центре Киева 17 декабря пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов, при этом 12 полицейских и пятеро гвардейцев были доставлены в медицинские учреждения

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сегодня, 18 декабря, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"За прошедшие сутки, 17 декабря, во время массовых акций, пострадали 23 правоохранителя - 17 полицейских и шесть гвардейцев. 12 полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения. Офицер - гвардеец сейчас находится в тяжелом состоянии", - сказал Яровой.

Первый заместитель министра внутренних дел также добавил, что к медикам обратилось 11 граждан, среди них один журналист.

"В столице продолжаются массовые мероприятия с участием большого количества граждан. Согласно поданным заявкам, организаторы взяли на себя обязательство не нарушать общественный порядок и провести мирное собрание. Отдельно обращаю внимание руководителей общественных организаций о необходимости соблюдения задекларированных обязательств о правилах поведения во время акции. При этом каждый организатор мероприятия должен помнить, что ни один политический лозунг не стоит здоровья и жизни человека", - подчеркнул Яровой.

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"В свою очередь, полиция, гвардейцы, а также сотрудники ГСЧС продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая общественный порядок и право граждан на мирный протест", - добавил первый замминистра.

Напомним, по факту столкновения возле Верховной Рады Украины начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Позже движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Ранее в полиции сообщали, что в стычках под Радой пострадали 17 правоохранителей.

Источник: https://censor.net.ua/n3166052
 
 
 Топ комментарии
 
Кинув трактора та пішов відстоювати землю... Во время столкновений под Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя, один из них в тяжелом состоянии, - Яровой - Цензор.НЕТ 967
Во время столкновений под Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя, один из них в тяжелом состоянии, - Яровой - Цензор.НЕТ 4200
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Гадкие протестующие опять побили бедных милицианерав. Даколе.
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Кинув трактора та пішов відстоювати землю... Во время столкновений под Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя, один из них в тяжелом состоянии, - Яровой - Цензор.НЕТ 967
Во время столкновений под Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя, один из них в тяжелом состоянии, - Яровой - Цензор.НЕТ 4200
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Таких кто-то сознательно туда подогнал, чтобы дискредитировать протест, а Мосейчук и папа Зе рассказали "Видите какое быдло против?".
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Цей тракторист підробляє каратистом.
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Билецкий втихаря обмывает полученную премию.
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Непоттрібно було нападати на беззбройних...Бачили очі що купували,- Їжте,хоч повилазьте ... Во время столкновений под Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя, один из них в тяжелом состоянии, - Яровой - Цензор.НЕТ 3732
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мдяя.. прикольно наблюдать, как официальные "орлы Авакова", дерутся с неофициальными "орлами Авакова", а в СМИ это подаётся как протесты аграриев против ЗелеБубочки..
а рядом, старая кашолка баба Йуля пытается примазаться и возглавить типа "народный" протест..
прости!.. это уже 3 сезон "Слуги Урода" снимают или продолжение старого сезона идёт?!
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Юлькина и Медвечука титушки.Они должны отвечать !!!!
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Очевидно - Титушня проплачена властью для дискредитации протестов.
Московская школа.
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Что-то я не догоняю. ОПЗЖ, который связывают с москвой, как раз, против земреформы.
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По тівівиступили організатори - аграрії, профспілки. Так ось вони розповіли що самі попросили наукорпус встановити намети, а потім розпочався армагедон.
Іще одне організатори говорять що по тіві показали усе навпаки, тобто збрехати.
Цензор найдіть і покажіть їх інтереси'ю. Ато виходить у нас цензура.
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фермера в трусиках нипрошто замучили сволочи.... Во время столкновений под Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя, один из них в тяжелом состоянии, - Яровой - Цензор.НЕТ 4297
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может он исправится хотел, землю возделывать..... Во время столкновений под Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя, один из них в тяжелом состоянии, - Яровой - Цензор.НЕТ 5201
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с тремя ходками то с митинга зебилов проти Гонтарєвой и НБУ)
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Гадкие протестующие опять побили бедных милицианерав. Даколе.
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Псы режима банду охраняли. А как же чуть не сорвали продажу земли олигархам, а как бы бубочка с беней расплатился ?
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мид должен отчитатся о тех,кто пострадал от них...так лучше
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Бедняжки мусора... охраняли преступный режим торгующий землей на право и на лево.
"Тут мы отведем войска и отдадим мышебратьям, это для раздербана олигархами, а это себе. Главное себя зеленая банда не обидела.
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Я правильно понимаю, что вы за ОПЗЖ, который выступает против земельной реформы?
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Нет мы за НК, который выступает против земельной реформы и за расстрел ОПЗЖ.
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И то, что НК внезапно стал играть на одном поле с ОПЗЖ вас, конечно, не смущает. Неудивительно для тех, кого НК выгоняет в качестве мяса на улицы. Продолжайте в том же духе
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Яровой сам виноват. Надо было давать команду на жесткие задержания всех, кто нарушал порядок. С обязательнй последующей проверкой по учетам военкомата. А то как на улице хипстеров ловить и с Макдональдса кассиров забирать - смелые. А как обеспечить войскам с акции молодых мотивированных патриотов из НК - так язык в очко засовывают.
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Такі команди на "жесткоє задєржаніє" треба було давати п"ять років тому...Тоді ми були б з Кримом і Донбасом...А тепер "жесткоє задєржаніє" тільки призведе до більшої втрати землі,тим страшнішої що то буде втрата законна,освячена Радою...Ось так історія крутить...
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Так нехер было наверное протестующих бить?!
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Цепные псы режима всегда страдают первыми
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Якби я мав таку розтяжку - я б за копійки не наймався...
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