 "Слуга народа" - 32,2%, УДАР - 12,4%, ЕС - 8,9%, "Голос" - 6,9%, "Батькивщина" - 6,4%, - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии киевлян

Об этом говорят данные опроса группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
12,4% проголосовали бы за партию УДАР Кличко, 8,9% - за партию Европейская солидарность, 6,9% - за партию Голос, 6,4% - за партию "Батькивщина", 4,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За життя", 4,6% - за партию ВО "Свобода".
Рейтинг других политических сил составляет менее 4%. Около четверти опрошенных еще не определились с выбором.
Опрос проводила социологическая группа Рейтинг среди 1000 жителей Киева от 18 лет и старше. Форма опроса — личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,2%. Сроки проведения исследования — 12−16 декабря 2019 года.
Проте щось не довіряю цим опитуванням
Мавроди, говорите?
Странно не то, что был Мавроди, а то, что только он один!
И это радует ))
почему столько много дебилов?
Причём в столицах оно больше , поскольку в столицу стекаются много разного , с разными интеллектуальными ценностями или их отсуствием .
Нужно не забывать , что в своё время Ибукович привёз с собой в Киев часть енакиевского "бомонда" из числа гопоты и барыг с баблом . Эти всегда будут рядом с корытом . У кого корыто , за того и голосуют !
Навіть якщо біженці усі осіли в Києві (що наврядче) такий результат не поясниш нічим
1) Сколько стоит один такой опрос?
2) Кто оплачивает такой опрос?
3) Почему нам никогда не называют имя заказчика опроса?
Якщо вам зателефонують або причепляться у громадському місці "опитувальники", поставте їм дуже прості запитання:
1 - повна назва організації (тіпо центр соціологічних досліджень - а далі?)
2 - Юридична адреса?
3 - ПІБ керівника?
І вони відразу здриснуть.
Смотрим например БЮТ:
"серед усих" - 4%
"серед тих, хто маэ намир голосувати!" - 5%
"серед тих, хто маэ намир голосувати и вызначывся" - 6,5%
И ЧТО СИЕ ЗНАЧИТ?
Ну хоч Свобода в Києві ціниться вище за ПАРАША (Партія А Шарія).
Це краще ніж в середньому по країні
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