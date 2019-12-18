EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Киевские новости, Общество
  9471  192
Все про:Киевсовет (1184) местные выборы (1249) опрос (1784) рейтинг (1270) УДАР (853) Батькивщина (1836) Слуга народа (576) Голос партия (117) Европейская Солидарность (190)

 "Слуга народа" - 32,2%, УДАР - 12,4%, ЕС - 8,9%, "Голос" - 6,9%, "Батькивщина" - 6,4%, - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии киевлян

Если бы выборы в Киевсовет состоялись в ближайшее воскресенье, в них бы приняли участие 68% киевлян, а лидером стала бы партия "Слуга народа", за которую отдали бы свои голоса 32,2% тех, кто определился.

Об этом говорят данные опроса группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

12,4% проголосовали бы за партию УДАР Кличко, 8,9% - за партию Европейская солидарность, 6,9% - за партию Голос, 6,4% - за партию "Батькивщина", 4,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За життя", 4,6% - за партию ВО "Свобода".

Слуга народа - 32,2%, УДАР - 12,4%, ЕС - 8,9%, Голос - 6,9%, Батькивщина - 6,4%, - Рейтинг опубликовал электоральные симпатии киевлян 01

Читайте также: 56% украинцев категорически против легализации азартных игр, - опрос КМИС

Рейтинг других политических сил составляет менее 4%. Около четверти опрошенных еще не определились с выбором.

Опрос проводила социологическая группа Рейтинг среди 1000 жителей Киева от 18 лет и старше. Форма опроса — личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,2%. Сроки проведения исследования — 12−16 декабря 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3166050
 
   
 Топ комментарии
 
Думаю, що це брехня. Тих, кого я знаю вже проти СН.
 показать весь комментарий
 
Днище пробито зебилами даже в Киеве... "Слуга народа", УДАР, ЕС, "Голос", "Батькивщина", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии киевлян - Цензор.НЕТ 2037
 показать весь комментарий
 
тупое стадо продолжает дальше "голосовать по приколу!"
тогда не скулите.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Было 36,46% стало 32,2% отток 4%. В основном разочаровавшаяся вата, Др электорального днища Петра, Зеленскому ещё падать и падать.
 показать весь комментарий
 
 
ачередной зебил с "а вот порошенко"))
 показать весь комментарий
 
 
Дебилом был алкоголик, который тебя зачал. )) Пердак зашей, и скушай сладенького.
 показать весь комментарий
 
 
нукуди нажаль не уходить (в них десь так і було)
Проте щось не довіряю цим опитуванням
 показать весь комментарий
 
Столица Молороссии судя по результатам.
 показать весь комментарий
 
 
30% "бубочкиных" избирателей даже после обещанного поднятия цена на газ на 28% в январе вместо обещанного понижения тарифов означает, что каждый третий избиратель - лох половозрелый.
Мавроди, говорите?
Странно не то, что был Мавроди, а то, что только он один!
 показать весь комментарий
 
 
Что бы шобло рыго-поросячье не рисовало , отношение не изменится .
 показать весь комментарий
 
 
рейтинг это кацапская конторка.но 20% все еще зеБилов есть
 показать весь комментарий
 
 
фигня какая-то а не рейтингиююю те, кто умеет читать, уже против шмаркли. 10-15% его рейтинг. не больше
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас еще может и до 20% дотягивает, а весной точно не более 10..15% будет
И это радует ))
 показать весь комментарий
 
ПСН реально вже 30 процентів, якщо не менше. "Слуга народа" - 32,2%, УДАР - 12,4%, ЕС - 8,9%, "Голос" - 6,9%, "Батькивщина" - 6,4%, - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии киевлян - Цензор.НЕТ 3200
 показать весь комментарий
 
З'їж цукерку і подумай: який відсоток українців вийшов на Майдан. І який відсоток пішов добровольцями до війська. тож засунь свої цифри сам знаєш куди. Вирішує не кількість, а ЯКІСТЬ людей.
 показать весь комментарий
 
 
Цілком згоден. В Україні максимум 5% пасіонарної еліти, але саме вона визначає вектор змін в суспільстві.
 показать весь комментарий
 
 
І набагато більше просто потенційно пасіонарних патріотів. Які можуть не знати прізвища поточного спікера та прем'єра, але у потрібний час долучаться до справи порятунку України від чергової глистної інвазії.
 показать весь комментарий
 
Мародери підбурили маляту обікрасти музей антикварної книги? Хм. Що можна сказати, мародерів "сашків паламарчуків" за грати.
 показать весь комментарий
 
Скажіть спасибі, шо риги так мало набирають. В Дніпрі в них набагато більше. Бо постійно піаряться на всьому, поки Філатов гроші тринькає на всяку хрінь.
 показать весь комментарий
 
 
Там где гопников и быдла больше там и рыги больше набирают.
 показать весь комментарий
 
 
Поки мер щёлкає клювом, за життя проводить якісь свята, садить парки, шось там ремонтує. Випускає газету і роздає на вулицях. Ось люди і ведуться. І не скажеш, шо вони бидло
 показать весь комментарий
 
Филатов отремонтировал мост, строит метро, позакрывал наливайки; вместо маршруток - везут новые автобусы.
 показать весь комментарий
 
 
если бы не ты с Австралии, то я бы в Днепре этого не знал!
 показать весь комментарий
 
 
Слуга народа" - 32,2%
почему столько много дебилов?
 показать весь комментарий
 
 
Электоральное болото есть в любой стране мира .
Причём в столицах оно больше , поскольку в столицу стекаются много разного , с разными интеллектуальными ценностями или их отсуствием .
Нужно не забывать , что в своё время Ибукович привёз с собой в Киев часть енакиевского "бомонда" из числа гопоты и барыг с баблом . Эти всегда будут рядом с корытом . У кого корыто , за того и голосуют !
 показать весь комментарий
 
В Києві 2,5млн людей то з Кривбасу завезли 800тис?
Навіть якщо біженці усі осіли в Києві (що наврядче) такий результат не поясниш нічим
 показать весь комментарий
 
32,2% - не багато. Структура будь-якого суспільства має форму піраміди. Знизу - дно, недоторкані, дебіли, кримінальні елементи... Нижня частина піраміди - найширша, найчисельніша. Чим вище зріз піраміди, тим менша чисельність відповідного прошарку суспільства. А проблеми в суспільстві виникають тоді, коли влада потрапляє в руки нижніх прошарків, коли роль керівників нації виконують недоторкані - різного роду пройдисвіти, блазні, клоуни. Таке суспільство приречене на потрясіння, революції, війни.
"Слуга народу" - 32,2%, "УДАР" - 12,4%, ЄС - 8,9%, "Голос" - 6,9%, "Батьківщина" - 6,4%, - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії киян - Цензор.НЕТ 2712
 показать весь комментарий
 
Ну что, 32,2% быдломассы - меньше чем было раньше. Ждем дальше.
 показать весь комментарий
 
 
але достатньо щоб посадити тут чергового Черновецького
 показать весь комментарий
 
 
Три вопроса :
1) Сколько стоит один такой опрос?
2) Кто оплачивает такой опрос?
3) Почему нам никогда не называют имя заказчика опроса?
 показать весь комментарий
 
 
По результатам такого "опроса" можно безошибочно определить его заказчика - Бабломойского
 показать весь комментарий
 
 
>>Почему нам никогда не называют имя заказчика опроса?<<
Якщо вам зателефонують або причепляться у громадському місці "опитувальники", поставте їм дуже прості запитання:
1 - повна назва організації (тіпо центр соціологічних досліджень - а далі?)
2 - Юридична адреса?
3 - ПІБ керівника?
І вони відразу здриснуть.
 показать весь комментарий
 
Бу-га-га, даже за Кличко готовы голосовать, лишь бы не шоколадный Петрушко.
 показать весь комментарий
 
 
Ідіоте, Кличко діючий міський голова Києва.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ЗЮ дебили ура!
 показать весь комментарий
 
Татко Вазеленский ще щось ляпне про бидло масу, а мама Рима продовжить та залишаться на Цензорі зебіли лише з Італії , Німеччини , Гамерики та Раїсі.
 показать весь комментарий
 
 
Наверное, до БИОМАССЫ (со слов папы Зе) еще не дошло... У них есть время подумать до выборов.
 показать весь комментарий
 
 
Придет время и социологи ответят за впаривание лживых рейтингов и за соучастие в фальсификации выборов президента и ВР.
 показать весь комментарий
 
 
Це точно. Тому шо друге місце зайняла Юлька і вона повинна була в другому турі бути.
 показать весь комментарий
 
 
твоя юлька ще недосиділа за газові угоди
 показать весь комментарий
 
 
всего 6.9 процентов нормальных людей
 показать весь комментарий
 
cейчас к Голосу в Раде тоже много вопросов появляется...
 показать весь комментарий
 
Придет время и социологи ответят за впаривание лживых рейтингов и за соучастие в фальсификации выборов президента и ВР.
 показать весь комментарий
 
 
"Тупой и еще тупее": тот, кто уже разочаровался в Зеленском и тот, кто еще нет
 показать весь комментарий
 
 
Абаждите... 32%? А где же 73%? Зелеботы перепишите методички.
 показать весь комментарий
 
 
Не нужно ждать. 73% было на президентских выборах, когда Петю опустили ниже плинтуса. К него как было та и осталось 8%
 показать весь комментарий
 
 
А никто и не отрицает что зебилов у нас великое множество, это показали прошлые выборы.
 показать весь комментарий
 
 
А на этом форме наоборот, тупых порохоботов больше чем нормальны юзеров. Редакционная политика такая...
 показать весь комментарий
 
 
це тому що основний зеелекторат сидить не на цензорі а в пивнушках
 показать весь комментарий
 
 
Спокійно ! Соцопитування- маніпуляція. Хто платить, той і танцює. Згадайте передвиборні опитування. Вакарчук і Зеленський, які не подавали своїх кандидатур, в бюлетні на опитування. А питання про тарифи?
 показать весь комментарий
 
 
конечно манипуляции. Соцопросы показывали Порошенко 12% а он получил 8%
 показать весь комментарий
 
 
ну так це ще один аргумент на користь фальсифікацій
 показать весь комментарий
 
Теперь ясно кто побелит весной на местных выборах.
 показать весь комментарий
 
ще є в Київі дегенерати, що бажають голосувати за Удар?
 показать весь комментарий
 
 
там даже есть несколько придурков которые за Петю.
 показать весь комментарий
 
 
Таинственные, блин, цыфири!
Смотрим например БЮТ:
"серед усих" - 4%
"серед тих, хто маэ намир голосувати!" - 5%
"серед тих, хто маэ намир голосувати и вызначывся" - 6,5%

И ЧТО СИЕ ЗНАЧИТ?
 показать весь комментарий
 
 
ні. просто по українські там все зрозуміло написано
 показать весь комментарий
 
Любят люди синяки на лбу от ударов граблями. Хит сезона.
 показать весь комментарий
 
 
Я та моя сім'я будимо голосувати тільки за Кличка, за збоченців та шахраїв з СН ніхто з моїх рідних та друзів ніхто голосувати не буде. Таким чином виходить, що опитання фейкове.
 показать весь комментарий
 
можешь ты со своей семьей не тратить время, все равно победит "Слуга"
 показать весь комментарий
 
 
тут мало голосувати. тут треба йти в комісії всіх рівнів та слідкувати щоб не було фальсифікацій
 показать весь комментарий
 
Я та моя сім'я будимо голосувати тільки за Кличка, за збоченців та шахраїв з СН ніхто з моїх рідних та друзів ніхто голосувати не буде. Таким чином виходить, що опитання фейкове.
 показать весь комментарий
 
 
Зрадники вгніздилися в столиці України... "Слуга народу" - 32,2%, "УДАР" - 12,4%, ЄС - 8,9%, "Голос" - 6,9%, "Батьківщина" - 6,4%, - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії киян - Цензор.НЕТ 7675
 показать весь комментарий
 
 
Что же это получается вся работа порохоботов по засеранию всех форумов на смару!? Не хорошо, придется возвращать Пете бабки, не для этого он их из офшора вывозил что бы раздавать всяким даунам.
 показать весь комментарий
 
 
у мене вже ніхто із знайомих не бажає зізнаватися шо хтось голосував за зебіла )))
 показать весь комментарий
 
 
Слуга народу,Удар і ЄС...Якби не знав,що ті рейтинги махрове махлювання то подумав би що ті кияни поголовно *********...
 показать весь комментарий
 
 
що не так з Ударом і ЄС?
Ну хоч Свобода в Києві ціниться вище за ПАРАША (Партія А Шарія).
Це краще ніж в середньому по країні
 показать весь комментарий
 
 
Безмозглых стало намного меньше, но все-таки, большинство.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо суду можна вірити. В нас смертна кара за існуючої корупції буде тільки на користь корупції. Нам треба механізм конфіскації майна.
 показать весь комментарий
 
Пригадую вибори до Верховної Ради в кв 1990 році ,тоді при повній монополії КПРС ,кияни обрали 16 із 22 депутатів проукраїнських і державників .А що далі двічі обрати мером шахрая і негідника Льоню космос і ось нещодавні вибори до ВР де по всіх мажоритарних округах обрали нікому невідомих "слуг народу" хоч на всіх округах були порядні,патріотичні і професійні кандидати. Що це деградація ?
 показать весь комментарий
 
 
Давно півень смажений в дупу не дзьобав. Мізки з гнилої ковбаси залиті смальцем. Стане горяче - почнуть думати
 показать весь комментарий
 
Так, дійсно деградація. Причому вона триває не лише в Україні, а й повсюдно в Європі. Різниця лише в її темпах. Плюс обробка телевізором. Хоча, наприклад, телевізор в тій же Британії на останніх виборах не спрацював. І на референдумі не спрацював. Хоч як не намагалася окупована ліваками ВВС відверто очорнити Борюсіка Джонсона та його послідовників-брексетерів і саму ідею виходу Британії з єврокібуцу, люди, загалом, розібралися що до чого й іще раз проголосували за Брекзіт. Цікаво, що людей в Британії примусово змушували купляти ліцензії на перегляд ВВС. Вчора Джонсон пообіцяв скасувати це неподобство.
 показать весь комментарий
 
даже в Киеве слуга урода больше набирает ? как все запущено .
 показать весь комментарий
 
В Киеве полно ЗЕбилов и уставших от войны..и это в Киеве они устали от войны смотря Скотов по Г+Г..
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх