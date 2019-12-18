 Приватизация недвижимости, ставки для землепользователей и оптимизация лечебных учреждений: Филатов подвел итоги последней в этом году сессии горсовета

Так, решением сессии в перечень объектов недвижимости для приватизации добавили еще 21 объект. Процесс будет происходить уже в 2020 году, пишет VGORODE.UA

Общая площадь помещений, которые выставят на аукцион электронной системы "ProZorro.Sale", почти 2 тысячи квадратных метров. Всего в 2019 году город получил от продажи более 25 миллионов гривен. Такую практику продолжат и в дальнейшем. "Это не так, как было в прошлом, когда это шло непонятно кому за копейки. Кроме того, мы пополняем бюджет, в недвижимости появляется также эффективный собственник", - заявил мэр Днепра Борис Филатов во время брифинга по итогам сессии.

Немало дискуссий вызвал вопрос повышения ставки до 12% для крупных землепользователей. Борис Филатов отметил: это коснется не более двадцати субъектов предпринимательства, которые обладают соответствующей недвижимостью на участках более 0,9 га.

"Никто не собирается ссориться или воевать с крупным бизнесом или пытаться каким-то образом его ограбить. Такие предложения являются стимулом, чтобы крупный бизнес начинал искупать землю у города - пусть даже в рассрочку. Чтобы пополнялся бюджет и одновременно увеличивалась капитализация бизнеса землепользователей города с учетом синергии стоимости недвижимого имущества и земельного участка под ним. При заключении договора на выкуп земли ставка земельного налога будет снижена, ведь это будет собственностью большого землепользователя", - сказал городской голова.

В то же время наиболее обсуждаемым стал вопрос оптимизации лечебных учреждений. По словам Бориса Филатова, это - вынужденный шаг, продиктованный нынешними условиями медицинской реформы.

"Можно много спекулировать. Говорить, что дети будут больше болеть или увольнять врачей. Это - ложь политических оппонентов. Это не так. Мы делаем это вынужденно: не только потому, что центральное правительство сокращает финансирование и субвенции на медицинскую отрасль, а потому, что для заключения договоров с НСЗУ (Национальной службой здоровья Украины, - ред.), которая будет оплачивать медицинскую услугу, нужно отвечать определенным критериям".

Кроме этого, депутаты приняли решение о присвоении актеру Михаилу Мельнику, который является директором и художественным руководителем Днепровского академического украинского театра одного актера "Крик", звание "Почетный гражданин города Днепра". Борис Филатов назвал господина Мельника знаковой фигурой для Днепра.

Мэр также поблагодарил депутатский корпус за плодотворную работу в течение 2019 года. По его словам, независимо от различных подходов, точек зрения или политических предпочтений, большинство городских избранников слаженно работало не только в сессионном зале, но и в комиссиях и согласительных советах.