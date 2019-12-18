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Все про:Кабмин (11433) трансплантация (89) Гончарук_Алексей (388)

 Пилотный проект по трансплантации продлен еще на год, - Кабмин

Правительство на сегодняшнем заседании приняло решение продлить пилотный проект по трансплантации на 2020 год.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Это позволит заключить договора со всеми лицензированными учреждениями, предоставляющими медуслуги", - написал он.

"Совершенствуем прозрачность процедур для лечения украинцев за рубежом, закладываем финансирование на такую возможность для наших людей. А также усиливаем противодействие ВИЧ/СПИДу и туберкулезу в Украине",- добавил премьер.

Кроме того, подчеркнул Гончарук, будет усилено противодействие ВИЧ/СПИДу и туберкулезу в Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166045
 
 
 Топ комментарии
 
За цей рік треба встигнути усьому кабміну трансплантувати мозок. Залишилось за малим - знайти донорів.
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Тю, так ниразу не проблема. В стране 73% граждан которым мозг не нужен. Выбирай, как говорится, любой. Пилотный проект по трансплантации продлен еще на год, - Кабмин - Цензор.НЕТ 599
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За цей рік треба встигнути усьому кабміну трансплантувати мозок. Залишилось за малим - знайти донорів.
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Тю, так ниразу не проблема. В стране 73% граждан которым мозг не нужен. Выбирай, как говорится, любой. Пилотный проект по трансплантации продлен еще на год, - Кабмин - Цензор.НЕТ 599
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На пункті прийому вторсировини його в тебе не виявили. Не дивно.
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Моя мама насікла капусти, кочерижки всі - ваші, хоч щось.
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Последние исследования показали, что мозг у зебилов находится в прямой кишке и продаётся только на кг- по цене удобрений.
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Это проект упирается не только в финансирование но и в квалификации специалистов, которые будут обязаны Пилотный проект по трансплантации продлен еще на год, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8246 устанавливать "смерть мозга" для "изъятия органов" с оборудованием тоже вопрос - тупик!!!!
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тут навіть не кваліфікація основа, а таке мірило, як порядність, бо гроші то ніби іікона, а совість всього -навсього мантра
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Про "грошову" совість в наших лікарнях то взагалі окрема тема!!!
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