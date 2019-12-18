EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Происшествия
  992  12
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (6174) разведка (2240)

 Российские оккупанты на Донбассе усиливают передовые позиции дополнительными противотанковыми ракетными комплексами, - разведка

Российское оккупационное командование продолжает поддерживать в готовности к применению соединения и части 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК ВС РФ и усиливает боевые способности передовых подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, на оккупированной территории Донбасса проводятся тренировки артиллерийских подразделений оккупантов с отработкой скрытого выдвижения на подготовленные огневые позиции, управления огнем и нанесения огневого поражения подразделениям Объединенных сил. При этом, противник продолжает нарушать Минские договоренности по отводу 122-мм артиллерийских систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала декабря из РФ в ОРДЛО прибыла колонна военной техники и доставили три тысячи тонн горючего, - разведка

В то же время, как отметили в ГУР, российские оккупанты усиливают передовые позиции своих войск дополнительными расчетами противотанковых ракетных комплексов с целью нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования открытия огня.

Источник: https://censor.net.ua/n3166044
 
 
 Топ комментарии
 
готуються до захоплення нових територій, з яких відходять ЗСУ.
 показать весь комментарий
 
И вы усиливайте... а еще на снайперскими и антиснайперскими. Дайте им дрозда... Но аккуратно и тихо )
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И вы усиливайте... а еще на снайперскими и антиснайперскими. Дайте им дрозда... Но аккуратно и тихо )
 показать весь комментарий
 
 
Тут еще проблема в том, что армия заброшена. Высшие чины её саботируют, президент вообще избегает и позорит, левые суды по боевым генералам и увольнение героев войны. Моральный дух падает, армия не популярна. Это создает прекрасную возможность для России и и её боевиков. Моральный дух, правильное руководство и текущие ресурсы это вопрос жизни и смерти на войне.
 показать весь комментарий
 
Так их теперь можно спокойно устанавливать, т.к. по утверждениям зебозрады территория не освобождалась, т.е. не было продвижения вперёд...
 показать весь комментарий
 
готуються до захоплення нових територій, з яких відходять ЗСУ.
 показать весь комментарий
 
 
ЗСУ отходят из серой зоны,куды их направил Пеца
 показать весь комментарий
 
Это инфа для миролюбивых, которые верят в мир с рашей и про их добрые намерения.
 показать весь комментарий
 
 
Каждый день кого-то ранят или убивают и это при очевидной попытке замолчать данные. Позиции Украина не отвоевывает, а сдает все эти шесть месяцев Зеленского. Ничего удивительного, что Россия видит происходящее как плацдарм.
 показать весь комментарий
 
т.е. они усиливаются...чтобы 20-21 декабря стабильно-устойчиво наступило перемирие
(16.12.19 10:10 Перемирие на Донбассе будет объявлено 20-21 декабря, - Пристайко)
 показать весь комментарий
 
Русскоязычные оккупанты на Донбассе...і далі по тексту.
 показать весь комментарий
 
Ну, Бубочка ошибся. У него же из военного опыта только четыре съе уклонения от военкома... Дайте ему еще несколько попыток. Ведь хуже не будет! Или будет?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх