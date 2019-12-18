 Российские оккупанты на Донбассе усиливают передовые позиции дополнительными противотанковыми ракетными комплексами, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, на оккупированной территории Донбасса проводятся тренировки артиллерийских подразделений оккупантов с отработкой скрытого выдвижения на подготовленные огневые позиции, управления огнем и нанесения огневого поражения подразделениям Объединенных сил. При этом, противник продолжает нарушать Минские договоренности по отводу 122-мм артиллерийских систем.

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В то же время, как отметили в ГУР, российские оккупанты усиливают передовые позиции своих войск дополнительными расчетами противотанковых ракетных комплексов с целью нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования открытия огня.