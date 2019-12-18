 Летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты, - Минобороны рассказало, что Украина планирует получить в рамках помощи от США

Об этом на своей странице Facebook сообщает заместитель министра обороны Украины Алина Фролова, передает Цензор.НЕТ.

"Как и Нижняя Палата Сенат поддержал выделение Украине 300 млн долларов для финансирования обороны и безопасности; это плюс 50 млн к предварительно запланированным. Бюджет включает и возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты", - отметила Фролова и поблагодарила американский народ за этот шаг и за системность военной помощи Украине со стороны США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп готов подписать оборонный бюджет США на следующий год, предусматривающий 300 млн долл помощи для Украины

Она напомнила, что в сентябре 2019 году в Минобороны США подтвердили успешность реформирования в Украине сферы обороны. "А это - переход на "пятую передачу" в нашем сотрудничестве. Мы продолжаем сотрудничать и остаемся надежными союзниками", - считает чиновник.

Фролова также подчеркнула важность принятия американских санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", ведь этот проект несет прямую угрозу региональной безопасности и расширяет границы гибридного влияния России на ключевых европейских игроков.

Как сообщалось, Верхняя палата американского Конгресса вслед за Палатой представителей приняла большинством голосов оборонный бюджет страны на следующий год, который предусматривает, в том числе увеличенную оборонительную помощь для Украины, а также санкции против "Северного потока - 2".