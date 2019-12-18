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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:вооружение (3280) США (15925) Фролова Алина (9)

 Летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты, - Минобороны рассказало, что Украина планирует получить в рамках помощи от США

Выделение Украине помощи из оборонного бюджета США в размере 300 млн долларов даст возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.

Об этом на своей странице Facebook сообщает заместитель министра обороны Украины Алина Фролова, передает Цензор.НЕТ.

"Как и Нижняя Палата Сенат поддержал выделение Украине 300 млн долларов для финансирования обороны и безопасности; это плюс 50 млн к предварительно запланированным. Бюджет включает и возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты", - отметила Фролова и поблагодарила американский народ за этот шаг и за системность военной помощи Украине со стороны США.

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Она напомнила, что в сентябре 2019 году в Минобороны США подтвердили успешность реформирования в Украине сферы обороны. "А это - переход на "пятую передачу" в нашем сотрудничестве. Мы продолжаем сотрудничать и остаемся надежными союзниками", - считает чиновник.

Фролова также подчеркнула важность принятия американских санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", ведь этот проект несет прямую угрозу региональной безопасности и расширяет границы гибридного влияния России на ключевых европейских игроков.

Как сообщалось, Верхняя палата американского Конгресса вслед за Палатой представителей приняла большинством голосов оборонный бюджет страны на следующий год, который предусматривает, в том числе увеличенную оборонительную помощь для Украины, а также санкции против "Северного потока - 2".

Летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты, - Минобороны рассказало, что Украина планирует получить в рамках помощи от США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166041
 
   
 Топ комментарии
 
Да пофиг что там считает Трамп. Конгресс и Сенат решают.
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Удивительно: начали массово выпускать Стугну - дали Джавилины, запилили Нептун - грозяться дать Гарпун. Может пора начать авианосец строить?
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Говорят, что если слово "зелебобики" написать 1000 раз в сутки, можно получить сосательную конфету от одного известного кондитера. Возможно даже не одну.
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ну...тут... если Трамп переступит через импичмент и пойдет дальше...
не факт, что он забудет пошлую пародию с "игрой на рояле" от преЗЕденстких шутов 95-го...
а он сам себе обидчивый))) вспомните шушуканье Макрона и реакцию Трампа!
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Да пофиг что там считает Трамп. Конгресс и Сенат решают.
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решают! но кое-кто недавно притормаживал эту помощь...
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за шо етот тормозитель сейчас не знает уже как отплеваться от того Сената
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Там здається, що Трамп таки ставить остаточний підпис ( можу помилятись)
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Так, але не підписувати йому вже моторошно.
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то шо доник себя любит больше всех, а вернее только себя ето да, есть такое,
но в данном случае играет Сенат - донино дело подписывать, можно даже не читая...
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и тем не менее... его упрекают в том, что он придерживал помощь, чтоб иметь рычажок давления в разговоре с нашимфсе т.е преЗЕдентом )))))
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его не просто упрекают - он с тех пор плохо спит, так его шматуют...
надеюсь он урок выучит, все таки не совсем дурак )))
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не совсем! вернее совсем не дурак! просто болезненно обидчивый и до клиники самоуверенный
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не були б розроблені Нептуни, отримали б ми дирку від бублика.
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Можна і треба і свої ракети кліпати і чужі купувати. З літаками і кораблями те саме.
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Удивительно: начали массово выпускать Стугну - дали Джавилины, запилили Нептун - грозяться дать Гарпун. Может пора начать авианосец строить?
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Треба ще ЯЗ ЗРОБИТИ - і пофіг будуть москалі
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Типа как евреи: "у нас её нет, но в случае чего применим".
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авианосец он нам не нужен, а вот своих собак типа томагавков давно пора.
тем более договор который не давал нам их производить , приказал долго жить.
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Ок) а когда зепапу в психушку отвезут? или может оно думает, что его истерия ватная как то зебобе с его выводком жизнь "подсластит"...
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Да не привезут к тебе и не надейся, одна будешь в палате.
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Зважаючи на його ************ - то він звідти й не вилазив.
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Помнится, при Обаме передали 100 матрасов, а украли на территории Украины несколько миллиардов.
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Лугандону есть чем ответить на происки врагов русского мира.Летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты, - Минобороны рассказало, что Украина планирует получить в рамках помощи от США - Цензор.НЕТ 2601
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Ну и зря. Ведь в ближайшие год-два, стараниями Бубочки, Украина станет юго-западным федеральным округом россии. Зелебобики, вы сделали это вместе)) Летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты, - Минобороны рассказало, что Украина планирует получить в рамках помощи от США - Цензор.НЕТ 6393
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Говорят, что если слово "зелебобики" написать 1000 раз в сутки, можно получить сосательную конфету от одного известного кондитера. Возможно даже не одну.
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Порошенке такого не доверяли. При нем кацапам пеленгаторы сдали.
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