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 Электронные студенческие и ученические билеты будут введены в следующем учебном году, - Гончарук

Кабинет Министров Украины принял решение о введении электронных ученических и студенческих билетов в следующем учебном году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

Электронные ученические билеты будут введены в 2020-21 году. 

"Воспользоваться ими будет можно через мобильное приложение "Дія", который уже работает с понедельника в бета-версии. Е-документы будут подтверждением статуса студента/ученика и его прав на льготы. Бумажные документы тоже будут действовать", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины запустил бета-тестирование мобильно приложения "Дія", которое, в частности, позволит пользоваться электронным водительским удостоверением и электронным техническим паспортом автомобиля.

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Электронные студенческие и ученические билеты будут введены в следующем учебном году, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166040
 
 
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