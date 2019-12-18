 Защита супругов Грищенко требует от МВД опровергнуть слова об их причастности к убийству Шеремета. ДОКУМЕНТ

Об этом защитник Грищенко Виталий Ковальчук написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Официально. Защита требует от МВД опровержения лжи, в том числе, о причастности семьи Грищенко к убийству Павла Шеремета... Готовим иск в суд", - отметил он.

В документе под названием "Требование об опровержении", обнародованном Ковальчуком, указано, что во время брифинга в МВД 12 декабря была обнародована недостоверная информация о причастности к убийству Павла Шеремета Инны и Владислава Грищенко, Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Защитник напоминает о существовании презумпции невиновности и требует от МВД опровергнуть эту информацию и "прекратить дальнейшее нарушение прав указанных лиц путем полного удаления такой недостоверной информации".

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Инна и Вадим Грищенко являются подозреваемыми в деле о покушении на бизнесмена в Косиве Ивано-Франковской области.

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета они рассматриваются как источники информации, заявил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. При этом он не исключил, что Владисла и Инна Грищенко могут стать подозреваемыми и в этом деле.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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