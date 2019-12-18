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 Защита супругов Грищенко требует от МВД опровергнуть слова об их причастности к убийству Шеремета. ДОКУМЕНТ

Адвокат супругов-ветеранов Владислава и Инны Грищенко, которые являются обвиняемыми по делу о подготовке убийства предпринимателя в Косиве, требует, чтобы МВД заявило об их непричастности к убийству Шеремета.

Об этом защитник Грищенко Виталий Ковальчук написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Официально. Защита требует от МВД опровержения лжи, в том числе, о причастности семьи Грищенко к убийству Павла Шеремета... Готовим иск в суд", - отметил он.

В документе под названием "Требование об опровержении", обнародованном Ковальчуком, указано, что во время брифинга в МВД 12 декабря была обнародована недостоверная информация о причастности к убийству Павла Шеремета Инны и Владислава Грищенко, Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Защитник напоминает о существовании презумпции невиновности и требует от МВД опровергнуть эту информацию и "прекратить дальнейшее нарушение прав указанных лиц путем полного удаления такой недостоверной информации".

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Инна и Вадим Грищенко являются подозреваемыми в деле о покушении на бизнесмена в Косиве Ивано-Франковской области.

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета они рассматриваются как источники информации, заявил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. При этом он не исключил, что Владисла и Инна Грищенко могут стать подозреваемыми и в этом деле.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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Защита супругов Грищенко требует от МВД опровергнуть слова об их причастности к убийству Шеремета 01
Защита супругов Грищенко требует от МВД опровергнуть слова об их причастности к убийству Шеремета 02

Защита супругов Грищенко требует от МВД опровергнуть слова об их причастности к убийству Шеремета 03

Источник: https://censor.net.ua/n3166039
 
   
 Топ комментарии
 
Взяли людей по совсем другому делу путем манипуляций и подмены привязали их громкому делу Шеремета, оболгали людей на всю страну, а теперь не знают как выйти без потерь из этой ситуации... Громкое "раскрытие" дела Шеремета, - это пока самый громкий пук зеленой команды...
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Давно пора. А тот как-то подзабыли о презумпции невиновности.
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Правильно!
Молодцы!!!!
И чтобы опровергал лично авакян с подпевкой зеленского!!!!
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Да пофиг що скаже Сакварелідзе. Головне закон.
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Ахаха! С каких херов? Защита супругов Грищенко требует от МВД опровергнуть слова об их причастности к убийству Шеремета - Цензор.НЕТ 6982
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Правильно!
Молодцы!!!!
И чтобы опровергал лично авакян с подпевкой зеленского!!!!
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Взяли людей по совсем другому делу путем манипуляций и подмены привязали их громкому делу Шеремета, оболгали людей на всю страну, а теперь не знают как выйти без потерь из этой ситуации... Громкое "раскрытие" дела Шеремета, - это пока самый громкий пук зеленой команды...
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Давно пора. А тот как-то подзабыли о презумпции невиновности.
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Це ви ще м'яко сказали. Я вчора згадував цитату Якова Гольдмана, одного з ключових чекістів періоду червоного терору - "Для расстрeла нам не нужно ни доказательств, ни допросов, ни подозрeний. Мы находим нужным и расстрeливаем, вот и все".
Схоже, нова влада діє в аналогічному стилі. Отєц Народа призначив винних - отже, карати! А на закон, відсутність доказів, алібі - наплювати! тим більше простий мудрий нарід ще й схвалює! А якщо невинні - тим краще! Це ж ващє кайф - ламати життя невинних!
(що характерно, вищезгаданий Гольдман сам "соснул свинца" у 1937).
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Вообще-то требуют опровергнуть не только слова о причастности Грищенков но и всх остальных.
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Адвокаты отжигают. Им вручили подозрение в связи с убийством шеремета,суд на основании этих подозрений избрал меру пресечения. А что им должны были пред'являть? Кражу яблок с Колькой Квакиным. А презумпция невиновности,это немного другое. Редкие дол..бы эти адвокаты. С самого начала, очень уж они суетливые и крикливые, видать дело херовенькое.
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Ще трохи потерпіти і проковтнути - і нас чекає приблизно таке "правосуддя" від онуків чекістів (з досліджень Сергія Мельгунова "Красный террор в России" - у назві мається на увазі уся територія колишньої імперії, де коїлися жахи червоного терору):

"Проглядим однако нeкоторые мотивы расстрeлов, насколько они официально или официозно опубликованы в совeтской печати. Мы найдем нeчто весьма показательное. Среди этих официальных квалификаций мы найдем такие точные наименования совершенного преступления: "тонкий, неуловимый порохобот контр-революционер", "(жена) была в курсe дeл мужа", "ряд сыновей и дочерей разных генералов".
Иногда и вина такая, что только удивляешься бесстыдству публикаторов: "крестьяне Горохов и др. за избиение военного комиссара", "торговец Рогов за агитацию в своей лавкe против совeтов". Или просто "расстрeлян в духe красного террора". Немного говорят и такие квалификации: 20 "явных бeлогвардейцев", "Звeрев, врач, бeлогвардеец", 16 "кулаков", "бывший член кадетской партии", "контр-революционные убeждения" и т. д."
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А где тут чтото похожее? Обвиняемые содержатся в СИЗО законно, пишут письма,никто их не пытает. Все их прав соблюдены. К чему эти примеры внесудебных расправ сталинских времён?
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