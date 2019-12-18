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 Контрразведка СБУ заблокировала две попытки вывоза в Россию комплектующих для военной авиации. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ заблокировала две попытки вывоза из Украины комплектующих для военной авиации, в частности в страну-агрессор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области установили, что житель одного из районов Киевщины пытался сбыть несколько агрегатов к истребителям Су-25 гражданину одной из зарубежных стран. Он был разоблачен при попытке сбыта иностранцу партии товаров военного назначения.

Контрразведка СБУ заблокировала две попытки вывоза в Россию комплектующих для военной авиации 01

Во время проведения обысков следователи СБУ в арендованном мужчиной складском помещении изъяли комплектующие к военной технике. По информации спецслужбы, агрегаты были украдены из воинских частей. Сейчас проверяется причастность к хищению военнослужащих Воздушных сил ВСУ.

Контрразведка СБУ заблокировала две попытки вывоза в Россию комплектующих для военной авиации 02
Контрразведка СБУ заблокировала две попытки вывоза в Россию комплектующих для военной авиации 03

Решается вопрос об осуществлении злоумышленнику сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

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Контрразведчики СБУ также заблокировали попытку украинского гражданина вывезти на поезде "Кишинев-Москва" в РФ десяти комплектов кислородных переносных приборов КП-19, которые используют российские военно-транспортные самолеты.

Контрразведка СБУ заблокировала две попытки вывоза в Россию комплектующих для военной авиации 04
Контрразведка СБУ заблокировала две попытки вывоза в Россию комплектующих для военной авиации 05
Фото: пресс-служба СБУ

Составлен протокол о нарушении таможенных правил, изъятое оборудование проходит экспертизу для последующего принятия решения о начале досудебного расследования по ст. 333 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3166038
 
 
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В «ДНР» отменили социальные выплаты.
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На фоне усугубляющегося кризиса и разрухи в секторе реальной экономики, в ОРДЛО накануне Нового года усилились и кассовые разрывы в бюджетной сфере. В частности, российских дотаций не хватает на святое - «республиканские» пенсии. Сообщает «Dreams come true:«Как уже сегодня писали, пенсию в «дыре» задерживают. Сегодня дают за 14-ое. Так что "наивная" версия о том, что каждую неделю гуманитарные «КамАЗы возят деньги, не подтверждается».
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Скоро Сивоха им будет платить, нет проблем, зря они расстраиваются
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100% та +прибрати блок пости, щоб такі як гадя та рубан возили бомби без обмежень.
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Не клевещите на молодую республику- их заменят сосальными.
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"Цензор", вычитывайте текст информации.
Су-25, это не истребитель, а штурмовик!
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Су-25,это только на первом анале кацапском истребитель. а так то штурмовик.. Контрразведка СБУ заблокировала две попытки вывоза в Россию комплектующих для военной авиации - Цензор.НЕТ 2973
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Помню как на Цензоре гидронасосы выдавали за "оборудование для военных кораблей".
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