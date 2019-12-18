 Контрразведка СБУ заблокировала две попытки вывоза в Россию комплектующих для военной авиации. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области установили, что житель одного из районов Киевщины пытался сбыть несколько агрегатов к истребителям Су-25 гражданину одной из зарубежных стран. Он был разоблачен при попытке сбыта иностранцу партии товаров военного назначения.

Во время проведения обысков следователи СБУ в арендованном мужчиной складском помещении изъяли комплектующие к военной технике. По информации спецслужбы, агрегаты были украдены из воинских частей. Сейчас проверяется причастность к хищению военнослужащих Воздушных сил ВСУ.





Решается вопрос об осуществлении злоумышленнику сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

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Контрразведчики СБУ также заблокировали попытку украинского гражданина вывезти на поезде "Кишинев-Москва" в РФ десяти комплектов кислородных переносных приборов КП-19, которые используют российские военно-транспортные самолеты.





Фото: пресс-служба СБУ

Составлен протокол о нарушении таможенных правил, изъятое оборудование проходит экспертизу для последующего принятия решения о начале досудебного расследования по ст. 333 УК Украины.