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Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Байден (486) Луценко (7655) США (15925) Шокин (707) Трамп (2698) Джулиани (90) Burisma (15)

 Чтобы спасти перед выборами свою шкуру, Луценко стал ярым "трампистом" и втянул Украину в очень неприятный скандал, - Сакварелидзе о деле Байдена. ВИДЕО

Бывший заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе заявил, что американский политикум теперь используют Украину в своих личных политических разборках, отодвинув на второй план вопросы военной помощи Украине и российской агрессии.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

"Из-за плохого человека псевдопатриота Юрия Луценко Украину втянули в очень неприятную ситуацию. Потому что весь этот скандал поднял Луценко, он оживил эту ситуацию, донес ее до американца Руди Джулиани. И они теперь используют Украину в своих каких-то личных политических разборках. То есть фокус американской дискуссии не в том, чем помочь Украине (вооружением, деньгами и т.д), а кто прав - Байден, Трамп, Шокин и так далее", - заявил Сакварелидзе.

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"То что сын Байдена вступил в коррумпированную компанию Злочевского (Burisma - одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее владелец - Николай Злочевский, экс-министр экологии времен президентства Виктора Януковича. - Ред.) - это аморальная категория. По тому же делу, тот же самый Юрий Луценко поменял квалификацию этого дела из отмывания денег на неуплату налогов, какой-то бухгалтер взял на себя, и вопрос закрылся где-то в судах. Тот же самый Луценко, наш патриот, берет это дело, превращается в ярого трамписта, берет это дело, бежит в Штаты, чтобы спасти свою шкуру и Порошенко, наверное, перед выборами, и втягивает Украину в этот скандал. Я дал интервью практически всем таблоидам мировым, и каждый разговор начинаю и заканчиваю тем, что мне, как гражданину Украины неприятно, что в нашем дискурсе мы обсуждаем эту тему, а не основные - безпасность, территориальную целосность, российскую агрессию", - подчеркнул Сакварелдзе.

Полную версию интервью с Давидом Сакварелидзе смотрите на youtube-канале Цензор.НЕТ.

Напомним, личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани 4 декабря прибыл в Киев с целью встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа.

Также он встречался с Юрием Луценко, депутатами Александром Дубинским и Андреем Деркачем, бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко и другими.

Сам Джулиани объяснил, что участвует в съемках документального сериала, который должен опровергнуть обвинения демократов в адрес Дональда Трампа. После поездки в Украину он заявил, что собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента США от импичмента.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3166037
 
   
 Топ комментарии
 
Він трампістом став після того як Йованович прийшла в його кабінет робити недоторканих з грантожерів що розікрали гранти.
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Напомню, что Сакварелидзе убедил брифинг Авакова и Зеленского об убийцах Шеремета. Так что он вылизывает жопу текущей власти и не более. Беспринципный карьерист.
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Сакварелидзе,вот какого хера ты врешь?
Обвинения в адрес Украины появились еще в 2016 году.
То что вы об этом не сообщали холопам это не значит что этого не было.
Причем обвиняли не Луценко,а главу НАеБУ и бородатую женщину,которые почему то во время разгара американской президентской компании стали рьяно интересоваться амбарной книгой ( устати чем заеончилось по книге расследование.кого то из украинских политиков обвинили в политической коррупции или они сейчас стали новыми литцами...).
Ну американцы же не до такой степени тупые как рассказывал Задорнов.
Тут же все очевидно и ясно.
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Якщо він продав Мороза, Юща, Юлю, то продати йому Україну як бургер поїсти.
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папередников разоблачает-денег хочет от новой власти.
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Ну, Маша больше не при делах.
Приходится перебиваться на овсянке.
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щось забагато стало Сакварелідзу
нагадайте, хто це?
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Забрехался грузин - Штаты единственная страна, которая продолжает оказывать военную помощь Украине и блокировать санкциями российские газовые потоки.
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Він трампістом став після того як Йованович прийшла в його кабінет робити недоторканих з грантожерів що розікрали гранти.
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Именно так. А грузин просто защищает своих друзей грантососов. Коропоративная этика. К демократии и истине не имеет никакого отношения.
Вообще нам пора бы понять, что грантососы-носители демкоратии и значительная часть журналистов это просто корпорация, которая живет по правилам "друзьям прощается всё, а врагам закон". Этим они не отличимы ни от какой другой группы влияния - судей, ментов или пророссийских на содержании Кремля.
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А шо можно ждать от этих ублюдков, только гадость. И как они быстро Пэтруху кынулы с Иркой, думают проконают.
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Напомню, что Сакварелидзе убедил брифинг Авакова и Зеленского об убийцах Шеремета. Так что он вылизывает жопу текущей власти и не более. Беспринципный карьерист.
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это чудо еще не в Грузии?)
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Скасували Порохові е-декларації для грантоїдів.
І немає ніякої зради. Не чутно того ж Шабуніна. Все пучком в країні.
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Сакварелидзе,вот какого хера ты врешь?
Обвинения в адрес Украины появились еще в 2016 году.
То что вы об этом не сообщали холопам это не значит что этого не было.
Причем обвиняли не Луценко,а главу ***** и бородатую женщину,которые почему то во время разгара американской президентской компании стали рьяно интересоваться амбарной книгой ( устати чем заеончилось по книге расследование.кого то из украинских политиков обвинили в политической коррупции или они сейчас стали новыми литцами...).
Ну американцы же не до такой степени тупые как рассказывал Задорнов.
Тут же все очевидно и ясно.
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Прекрасно помню как наши политики обсирали Трампа и выслуживались перед демами в фейсбуке. У меня тогда одна мысль была "что вы творите идиоты? Он ведь станет президентом".
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Морду с Сааком вместе отъел в Украине - в кадр не влезает
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Почему этот грузин трется до сих пор в Украине? Какого яух не возвращается на историческую родину? Чтобы спасти перед выборами свою шкуру, Луценко стал ярым "трампистом" и втянул Украину в очень неприятный скандал, - Сакварелидзе о деле Байдена - Цензор.НЕТ 6049 Выслуживается перед зеленой плесенью?
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Зеленая плесень разъела твой мозг. Сакварелидзе у себя дома, и не соевым отбросам решать, что, кому делать.
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Друзі! Як тільки якийсь "політсатстой типа" Луценка, Порошенка, Жульки, Ляшка чи їм подібним Дубневичам-Парубіям заверещить десь " Слава УкраЇні", не відповідайте, а відразу женіть цю навололоч геть засцяними шматами та камінням, бо, напевно, щось вкрали....
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